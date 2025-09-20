Ni concordia ni jardín: malestar por el abandono del Paseo de Germanías en Elche

El Paseo de Germanías de Elche estrenaba a finales del pasado año el llamado Jardín de la Concordia, un espacio que pretendía reconciliar historia y convivencia con la incorporación de la Cruz de los Caídos, lo cual generó polémica entre los grupos políticos municipales. Sin embargo, nueve meses después, lo que iba a ser símbolo de concordia se ha convertido en un lugar que ni es jardín y sigue sin despertar demasiado consenso. “Desde que lo inauguraron apenas hemos visto jardineros. Esto está exhuberante, pero de matojos”, se queja una vecina del barrio, resignada a contemplar cómo la maleza avanza sin tregua bajo el sol. Otro lugareño, con ironía, sentencia: “Dicen que está exuberante… ¡pues sí, pero de malas hierbas!”.

La selva urbana

La imagen que ofrece hoy el Paseo de Germanías dista mucho de la postal que se esperaba. Las malas hierbas han crecido sin control, altas, ásperas, convertidas en improvisados escondites de excrementos de mascotas. “Con la altura que tienen, algunos aprovechan para dejar las cacas ahí mismo. Como no se ve…”, confiesa otra vecina con tono de reproche.

Algunas plantas se encuentran todavía muy poco desarrolladas pese al riego por goteo en el Jardín de la Concordia en Elche / Jose Navarro

Lo que debería ser un paseo cuidado y agradable se ha tornado en un terreno descuidado, donde la dejadez se palpa a simple vista. Nada que ver, insisten los vecinos, con las flores radiantes que se exhiben en pleno centro de la ciudad o en los huertos de palmeras. “Allí se luce la mejor cara de Elche; aquí nos sentimos olvidados”, afirma con pesar un residente de la zona.

Los vecinos de la zona del Paseo de Germanías de Elche denuncian el mal estado del jardín inaugurado en enero / Jose Navarro

De la concordia a la discordia

La inauguración del Jardín de la Concordia ya nació entre polémicas. La conservación de la Cruz de los Caídos, impulsada por el gobierno local del PP y Vox, fue rechazada por PSOE y Compromís -también por sindicatos- pese a los intentos de Pablo Ruz por hacer del lugar un sitio para todos. “No era la concordia lo que veíamos, era otra batalla más”, apunta un veterano del barrio.

Suciedad y matorrales entre las escasas flores que hay en el Jardín de la Concordia de Elche / Jose Navarro

Hoy, la polémica ha cambiado de escenario. Ya no se discute tanto sobre símbolos como sobre la realidad del abandono. La falta de mantenimiento ha convertido la promesa de un espacio de encuentro en una metáfora de desencuentros: ni concordia ni jardín.

La zona donde se encuentra la Cruz tampoco se libra de la falta de atención / Jose Navarro

El abandono del Paseo de Germanías resulta aún más evidente cuando se contrasta con el mimo que reciben otras zonas de Elche. El centro, adornado con flores y cuidados detalles, o los emblemáticos huertos de palmeras, muestran otra cara de la ciudad. “Es una gran política del alcalde, pero parece que no llega a los barrios”, reflexiona un vecino.

Los vecinos del Paseo de Germanías, donde se ubica el Jardín de la Concordia en Elche, exigen el mismo cuidado que tiene el centro de la ciudad / Jose Navarro

El Paseo, que debería ser un pulmón verde y un espacio de esparcimiento, se convierte así en un escaparate del desequilibrio entre el centro y las periferias. Una selva urbana en la que la maleza se erige como protagonista indeseada.

El propio cartel del parque está tapado por malas hierbas / Jose Navarro

Peticiones vecinales

No todo son quejas. También hay propuestas. Los residentes reclaman que el espacio no solo se mantenga, sino que se dote de vida. Una de las demandas más repetidas es la instalación de juegos infantiles para niños de corta edad. “Aquí vienen familias, pero los pequeños no tienen nada. Sería lo lógico en un jardín”, señala una madre.

El alrededor de las palmeras concentra buena parte de los matojos en el Jardín de la Concordia de Elche / Jose Navarro

Los vecinos piden también mayor presencia de jardineros y un plan de mantenimiento que evite que el Paseo se convierta en un solar descuidado. “El jardín se nos muere de aburrimiento y de olvido”, apunta, con retranca, otro residente.

En definitiva, “ni concordia ni jardín”. Y entre las voces vecinales resuena la petición sencilla de quien no aspira a grandes símbolos, sino a un espacio limpio, verde y útil. En definitiva, un lugar digno de llamarse jardín.