El SEPE busca personal para trabajar en Elche: contrato indefinido y jornada completa

A la hora de buscar empleo en España, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se presenta como una de las herramientas fundamentales para tener éxito. Además de encargarse de las prestaciones por desempleo, dispone de un portal específico para ofertas laborales llamado Empléate.

Esta plataforma reúne vacantes procedentes de empresas privadas, portales de empleo y administraciones públicas, ofreciendo en un solo espacio miles de ofertas de trabajo. Es una plataforma online gratuita que cualquier persona puede consultar sin necesidad de registro, aunque quienes crean una cuenta disfrutan de ventajas adicionales como subir su currículum, hacer seguimiento de sus solicitudes o activar alertas personalizadas.

El funcionamiento es sencillo: basta con acceder a la web de Empléate, escribir el tipo de puesto deseado y, si se quiere, añadir la localidad. Después, el sistema permite ordenar los resultados y aplicar filtros como ocupación, procedencia de la oferta, tipo de contrato, jornada, nivel formativo requerido o experiencia. También es posible acotar por provincia o ubicación concreta.

Al entrar en una oferta se puede ver toda la información: descripción del puesto, jornada, número de vacantes, modalidad de contrato, posible salario y provincia. Además, aparece un botón para inscribirse en la vacante, acción que requiere estar registrado en la web. Para ello, únicamente hay que crear una cuenta en la pestaña correspondiente, situada en la parte superior derecha de la página.

Trabajos en Elche con contrato indefinido y jornada completa

El SEPE tiene estas ofertas activas en la ciudad de Elche para las que se ofrece un contrato indefinido a jornada completa. Son las siguientes: