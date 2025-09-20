Tirón de orejas del Síndic a la UMH por la reserva de plazas docentes para personas con discapacidad

Tirón de orejas del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Ángel Luna, a la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. Todo después del recurso que presentó un ciudadano, y que ha llevado al defensor del pueblo valenciano a reprochar a la institución académica que incumpla la reserva de plazas docentes para personas con discapacidad en su oferta de empleo de 2025 y a pedirle que modifique sus convocatorias y garantice el acceso igualitario a los puestos. De hecho, la conclusión de Luna es demoledora: considera que la Universidad de Elche vulnera derechos fundamentales. Mientras, desde la UMH, sostienen que, de momento, no han recibido la resolución del Síndic y afirman que siempre se han seguido todas las normas «escrupulosamente».

Falta de respuesta

La queja, que se registró ante el Síndic a mediados de mayo de este año, ponía el foco en la falta de respuesta de la Universidad Miguel Hernández a un recurso de reposición interpuesto en marzo frente a la oferta de empleo público adicional para el año 2025 de plazas de cuerpos docentes universitarios y de profesorado permanente laboral, por la falta de reserva de plazas para personas con discapacidad. Ante ello, la institución que dirige Luna pidió un informe a la UMH, en el que desde el campus respondieron que el recurso se inadmitió por «falta de legitimación del recurrente». Una contestación que el Síndic trasladó a quien presentó la queja por si quería presentar alegaciones, lo que le dio pie a manifestar que la Universidad podía haber pedido la subsanción del recurso, porque indicaba que aportaba el certificado de diversidad funcional, aunque, por error, no lo acabó adjuntando.

Ampliación del informe

A partir de ahí, el defensor del pueblo solicitó a la institución académica que ampliara el informe, sobre la base de que, al inadmitir el recurso, la cuestión de fondo relativa a la reserva de plazas había quedado sin resolver. De este modo, pedía que la UMH se pronunciara sobre las actuaciones realizadas para comprobar la legitimación del recurrente, la concesión al recurrente del trámite para subsanar o para alegar sobre la falta de legitimación apreciada, el número de plazas ofertadas en 2025 que iban a ser convocadas para su cobertura por personas con discapacidad y el porcentaje que representaba esta reserva, y el porcentaje de plazas que, sobre la plantilla total de docentes de la Universidad, estaban cubiertas con carácter permanente por personas con discapacidad.

Porcentaje mínimo

Sin embargo, la respuesta no debió convencer al Síndic a juzgar por sus conclusiones, ya que sentencia que ha habido una vulneración de derechos. De hecho, en su resolución, el defensor del pueblo valenciano reprocha a la UMH no haber alcanzado el porcentaje mínimo del 7% exigido por la normativa vigente y señala que la Universidad tampoco permitió al ciudadano recurrente subsanar la documentación ni alegar sobre el fondo de la cuestión.

Cuatro de 118

Luna, tras una exhaustiva investigación, apunta que el 7% de plazas reservadas para personas con discapacidad viene determinado por el artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). En este sentido, señala que, de las 118 plazas ofertadas en 2025, sólo cuatro se destinan a este colectivo, lo que representa apenas un 3,38%, muy por debajo del mínimo legal. Además, alerta de que el porcentaje de personal docente e investigador con discapacidad en la Universidad de Elche es del 1,04%, lejos del 2% fijado por la normativa.

La legitimación

Por otra parte, la persona que presentó la queja denunció la falta de respuesta y la inadmisión de su recurso por «falta de legitimación», a pesar de haber intentado acreditar su interés legítimo, subraya Ángel Luna. El Síndic, por consiguiente, cree que la UMH vulneró su derecho a la buena administración y a la tutela administrativa efectiva, al no permitirle subsanar la causa de inadmisión ni alegar sobre el fondo del asunto. Además, critica que la Universidad interprete de forma restrictiva quién puede recurrir estas ofertas, generando indefensión y obligando a los ciudadanos a litigar para defender sus derechos.

Las propuestas

Con estos puntos de partida, Luna formula varias consideraciones y propuestas dirigidas a la UMH: resolver los recursos de reposición en el plazo de un mes mediante resoluciones motivadas y notificadas; eliminar los obstáculos que dificulten la tutela administrativa efectiva, permitiendo a los ciudadanos alegar y subsanar defectos; reservar el 7% de las plazas ofertadas para personas con discapacidad, con el objetivo de alcanzar el 2% en total; y modificar las ofertas de empleo público de 2025 para incluir la reserva legal en las plazas aún no convocadas.

Reflejo de la sociedad

«La finalidad de la reserva de plazas, como medida de discriminación positiva o inversa, también es la de conseguir que las administraciones públicas de nuestro país sean fiel reflejo de la sociedad a la que sirven», sostiene el Síndic de Greuges, que también pone el acento en la importancia de garantizar el acceso igualitario al empleo público y la protección de los derechos de las personas con discapacidad, tal y como exige la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.