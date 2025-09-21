"El lector merece conocer la calidad y las cosas que había en Elche"

Más de 450 páginas de un trabajo eminentemente visual y de valor histórico, acompañado por imágenes, recortes de Prensa y artículos, al que acompaña un facsímil de la edición de agosto de 1942 de la revista "Festa d'Elig". Ya está en las librerías Séneca y Ali-i-Truck. La presentación es el día 23, a las 20 horas, en el Centro de Congresos Ciutat d'Elx, por el rector de la basílica, Vicente Martínez. Previamente, habrá un recital de habaneras a cargo de la coral Blanco y Negro (19.30 horas).

Me salía mal no ofrecerla a mi pueblo, que el lector sepa de la calidad y las cosas que había en Elche. Fíjate ahí (y señala el facsímill) hay anuncios de empresas que ya existían en Elche, en la posguerra, en el 42.

Me da que ha descubierto muchas cosas y que se lo ha pasado casi mejor que los futuros lectores.

Hay una cosa muy clara, cuando haces lo que te gusta, tú lo sabes, entonces te vuelcas. No tengo dinero, pero es que era una lástima no hacer esta edición y el facsímil para que todo el mundo esté enterado, que no se pierda, aunque yo tengo el original, pero ¿cuántos habrá por ahí desde del año 42? Bien pocos, ¿eh?. Entonces dije, "Voy a hacer una edición facsímil que todo el mundo lo conozca y se mantenga ahí nuestra raíz.

¿Cuántos años lleva escribiendo y por qué empezó?

Me ha gustado siempre. En el centro de estudios al que iba se hizo un Concurso por Navidad y yo ahí ya me gané un premio. Un cuentito que hice de Navidad, pero sobre todo fue cuando murió mi primera esposa (Lolita Peraile).

¿Le sirvió de terapia?

Ella tenía 36 años y acababa de nacer nuestro último hijo. Murió en el 79. Sí, fue mi lenitivo, lo que me mantuvo, el empezar a escribir. Mi primer libro fue "Se prohíbe ser felices". Nosotros éramos de familia humilde los dos, nos casamos empeñaditos, ¿sabes? Fue una de las tres primeras mujeres que entraron en el Banco de Bilbao. Ahora si vas a un banco hay muchas mujeres que hombres, de eso me alegro. La única que llegó a jefa de departamento. Iba un año por delante de mí en los estudios, era muy inteligente, muy comprensiva y tenía mucha paciencia.

Pepe Payá, en un momento de la entrevista / M. Alarcón

¿Y después?

Empecé con "La historia de Elche contada sencillamente". Yo tenía una emisión en la radio (Radio Elche) una vez a la semana y hablaba de la historia de Elche nada más. Y empezaban a llamarme preguntándome cosas: "Ay!, ¿por qué no lo escribe esto tal y cuál? Total, que me fui al archivo y empecé a investigar. Yo no soy una persona conformista y no me basé en lo que había escrito, busqué fuentes. Me tuve que ir a Valencia, al archivo, también y naturalmente a Santa María. También a la Catedral de Valencia, que también hay datos de Elche.

Cuénteme algo curioso del libro

Cómo se instaura en Elche la casa de la Guardia Civil, me fui a Madrid y me enviaron todo el historial. Y aquí, al final, lo pongo para que sepamos cómo se instituyó y cómo fue evolucionando hasta el actual que está en el barrio de Los Palmerales, y de todos los sitios que ha estado. Altabix, calle Beethoven,... Primero de todo, el cuartel de caballería, lo que son ahora Los pisos azules, que fue la primera sede. Beethoven era muy pequeña, con un patio muy bonito,...

¿Y cómo ve Elche?

En estos momentos hay unas personas que están rigiendo que el porcentaje es favorable a ellos. Hay cosas que a mí no me gustan y que yo lo he denunciado. No por escrito, pero sí en mi emisión que tengo en la radio. La mayoría de las cosas que prometieron están haciéndolo y están haciendo muchísimas cosas, Estoy viendo que está dando un vuelco muy grande en todos los aspectos, cultural o urbanístico. Todo eso es positivo, sin lugar a dudas, la hace más habitable.

¿Y qué no le gusta?

Ahora, lógicamente están teniendo cositas, muy pocas, pero están teniéndolas, como que se den cinco sueldos de más a la oposición ni que a una persona porque casualmente ha sido el primer alcalde de la democracia (Ramón Pastor), se les ponga una gran avenida y encima un paseo, el de Germanías, que ahora se llama de la Concordia. ¿Qué ha hecho por Elche ese señor alcalde? ¿Con qué criterios se dan calles? ¿Por ser de un partido o el padre de un concejal? ¿Por ser secretario del PSOE? O sacarle la calle al padre de las letras modernas, a don José María Pemán. Y no deben poner unos arbolitos que crecen muy rápidos para decir ellos: "Eh, qué bonito está." Porque luego esos pámpanos que caen al suelo lo ensucian. No quiero cosas que rápidamente te dan el resultado, pero a la larga necesitan mucho personal para ir limpiándolo si quieres que se quede bien, por ejemplo. Bueno, por esas cositas yo no estoy de acuerdo.

Pepe Paya presenta "Fiestas, tradiciones y viviendas" / M. Alarcón

Pero a Pemán lo sacó el PSOE del callejero...

José María Pemán fue monárquico, que no era franquista, y además estuvo en Elche cuando el voto de Elche, que eso lo pongo yo aquí, eso es muy importante para los cristianos, porque realmente el Dogma de la Asunción, Pio XII, lo proclama gracias a que Elche celebró aquí el voto de Elche, que vino Eugenio d'Ors, vino don José María. Yo era muy pequeñito, iba de la mano de mi madre y se cruzan esas cosas aquí clavadas. En Santa María José María Pemán dijo: "Juro defender siempre la Asunción de la Virgen a los cielos" y todos repitieron: "sí". Al día siguiente, lo hicieron en el Gran Teatro, también estaba de bote en bote, de pie y se hizo lo mismo. Oye, pues estas personas se han preocupado por el Misteri.

Usted me cuenta una historia que vivió siendo niño, eso es historia viva...

He tenido siempre un gran arraigo a mi Elche, lo amo. Y hago las cosas por él, no me importa nada. Por ejemplo, por hacer esto (el facsímil), me ha costado a mí 3.000 euros más. Yo no tengo una perra, pero bueno, doy las gracias a los que me ayudan.

¿Esta obra cierra un ciclo?

No, quizás luego ponga apéndices para cosas que han pasado después. Tengo una cantidad de cajas con retales, en mi casa tengo una hemeroteca de información de Elche que queda aún por contar.