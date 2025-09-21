Los pensionistas menores de 65 años caen un 10 % en dos años en Elche por las trabas legales

En solo dos años, Elche ha perdido casi un diez por ciento de pensionistas menores de 65 años. La cifra ha pasado de 6.595 a 6.021, según datos facilitados por el sindicato Comisiones Obreras (CC OO). Son ahora el 15,3 % del total (39.944), con una pensión media que se sitúa en 921 euros, mientras la del total está muy por encima, concretamente, 1.181 euros; es decir, 260 euros más al mes (3.640 euros anuales). Esta caída del 10 % se explica, principalmente, por dos medidas que han endurecido las condiciones a los menores de 65 años para poder solicitar la pensión, condiciones que no afectan a las clases pasivas -funcionarios- con un régimen muy distinto. Nos referimos a la jubilación anticipada y de relevo.

La primera es harto conocida, en agosto se cumplieron ya 14 años de la aprobación de la Ley de actualización del Sistema de la Seguridad Social, que acordó en un gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero aumentar la edad de jubilación hasta los 67 años, de forma progresiva, en el periodo comprendido de 2013 a 2027. Ley que permite la opción de jubilarse a los 65 años si se cumplen ciertos requisitos de cotización, pero que grava y mucho las pensiones a aquellos que lo hacen por debajo de esta edad porque se aplican coeficientes reductores, cuyo importe varía según la cantidad de meses que se adelanta y años cotizados. La segunda tiene que ver con la jubilación parcial con contrato de relevo, modificada este mismo año por el Gobierno, y a la que hasta la fecha podían acogerse trabajadores con 62 años y 8 meses, si tenían 36 años y 3 meses cotizados o más, y personas trabajadoras con 64 años y 4 meses, si tenían 33 años o más cotizados. Desde abril, se retrasa la edad de acceso a la jubilación parcial y aumentan también los años de cotización para acceder a la misma. En Elche hay 39.944 pensionistas, pero 43.902 pensiones porque hay quien tiene derecho a dos. Nos referimos a los casos de viudedad.

Un jubilado, en un banco de Elche / Áxel Álvarez

Entre esos 6.021 pensionistas menores de 65 años, se encuentran muchos trabajadores que llevan años percibiendo subsidios (570 euros en estos momentos) sin esperanza de encontrar ya un empleo por lo que, perdiendo dinero sobre lo que le habría correspondido de esperarse hasta los 65 o 67 años, les supone más de lo que cobran porque la cantidad mínima se sitúa en 818 euros al mes. Cobran 248 euros más cada mes. Los pensionistas menores de 65 años suponen el 15 % del total, cuando hace dos años eran el 17,2 %.

Tipo de prestaciones

Los 39.944 ilicitanos que tienen derecho a algún tipo de prestación se dividen en varios tipos y suponen cada mes a la Seguridad Social un monto en estos momentos de 47.377.721 euros, cifra que aumenta mes a mes por la llegada a la edad de jubilación de los «Baby Boomers», los nacidos entre 1958 y 1975, que fueron 13 millones de españoles (el 30% de la población española). El grupo mayoritario es el de pensiones de jubilación que son 29.027 personas, con una media de ingresos de 1.206 euros, le sigue en número los 9.999 viudos o viudas, con 830,6 euros de media, los que perciben por una incapacidad permanente, que son 3.052, con 1.042 euros cada uno de media, los huérfanos, con 1.613 (443,8 euros); y en favor de familiares, con 211 (720,8 euros), constituida por parientes que dependían económicamente de una persona que ha fallecido y no tienen derecho a otra pensión pública, como la de viudedad u orfandad.

El número de mujeres beneficiarias supera al de hombres por algo más de 700, por contra perciben hasta 358 euros menos al mes, lo que supone al año (que son 14 pagas) algo más de 5.000 euros. Si tenemos en cuenta que un hombre cobra 1.261,9 euros de media por su pensión y una mujer 902,2 euros, vemos que supone casi 5,5 pagas menos al año. Un mundo de diferencia.

En Elche hay cerca de 40.000 pensionistas en estos momentos / Áxel Álvarez

Calidad de los sueldos

Siendo la pensión por jubilación la que mide realmente la calidad de los sueldos que se tuvieron como trabajador (y de las cotizaciones) que ha tenido un empleado a lo largo de su vida (que era, recordamos, de 1.206 euros), los ilicitanos no han sido muy afortunados si nos comparamos con la media provincial, que es de 1.288 ni la autonómica, 1.386 euros (Castellón, 1.337 euros y Valencia, 1.460 euros). Y bastante menos con la media nacional, que sube hasta los 1.507 euros; es decir, 301 euros más que uno de Elche, lo que supone más de 4.200 euros. Tampoco evidentemente se puede comparar con el que se percibe en la mayoría de provincias españolas, sean del tamaño que sean. Hay que irse a Ourense (1.082 euros) o Lugo (1.172 euros) para encontrar pensiones peores que las de Elche. Esto quiere decir que el resto está muy por encima, incluso si tenemos en cuenta el de las dos ciudades autónomas, Melilla, 1.594 euros y Ceuta, 1.664 euros. Los 1.868 euros de Vizcaya, los 1.776 euros de Asturias los 1.729 euros de Madrid o los 1.688 euros de Navarra están muy por encima del resto.