La reforma del MAHE «borra» el pasado islámico a expensas de una nueva sala

El Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) ha perdido temporalmente parte de su discurso tras la rehabilitación del Palacio de Altamira, obras que se extendieron durante un año y medio hasta que hace escasas semanas se inauguraron en presencia del president de la Generalitat, Carlos Mazón. En concreto, todas las piezas dedicadas a la etapa islámica, en el sótano, y fotografías que mostraban la evolución de la ciudad, en la torre del Duque, fueron retiradas de las salas X, XI y XII a las que se accede por el Patio de Armas, que han pasado de ser espacios de exposición permanente a temporales durante los trabajos como puede apreciarse con la exposición actual en honor al artista Eusebio Sempere.

Relato histórico

Estas actuaciones para adecuar la infraestructura a las condiciones de accesibilidad y seguridad, que venía exigiendo desde hace años la Generalitat para seguir operando como museo, han condicionado la muestra expositiva que había y precisamente expertos en Patrimonio, Historia y Arqueología han mostrado su sorpresa, incluso por foros sociales, reprobando que el MAHE haya perdido peso en su relato histórico al priorizar muestras temporales y artísticas, en detrimento de la narrativa sobre el pasado de la ciudad.

Estado que presenta la fachada sur del Palacio de Altamira, que ha perdido areniscas y piedras durante años sin reparación alguna / Áxel Álvarez

Se preguntan, incluso, qué ha pasado con todos esos fondos y si hay riesgo de que sus propietarios los reclamen, como apunta Josué Cerdán, portavoz de la comisión de Patrimonio Cultural del Consejo de Cultura municipal, quien insiste en que siguen sin conocer todas las fases pendientes para el Palacio de Altamira.

Almacenes

Si bien, desde la concejalía de Cultura aclaran que todos estos recursos actualmente se encuentran almacenados en dependencias internas del propio museo, por recomendación de los técnicos, y que el propósito es volverlas a exponer, e incluso aumentando la muestra, pero para ello el Ayuntamiento tiene antes que lograr reubicar esta parte patrimonial en la sala que hasta la fecha se venía empleando para exposiciones temporales con el objetivo de mantener la continuidad del discurso histórico, como apunta Irene Ruiz, edil del área.

Condiciones

La responsable municipal defiende que la reforma no ha implicado una pérdida de contenidos y que las piezas islámicas se están conservando en mejores condiciones que cuando estaban expuestas, dado que las salas afectadas presentaban filtraciones y problemas de humedad, de la misma forma que las vitrinas no estaban en buen estado y que incluso había visitantes que podían tocar las piezas, refiere la edil.

Desde Cultura trasladan que según los informes de la dirección de museos la intención es devolver al museo un discurso coherente, incorporando de nuevo ese capítulo fundamental de la historia ilicitana pero deberá acometerse antes un nuevo proyecto museográfico para convertir en permanente lo que era un espacio temporal. Pese a que no tienen una previsión clara, estas actuaciones podrían materializarse ya de cara a 2026.

Ruiz explica a INFORMACIÓN que se han puesto en contacto con todos los propietarios de los fondos almacenados, y que no han recibido inconvenientes en que se mantengan fuera de la vista del público hasta que se acondicionen nuevos espacios.

Desde el área municipal indican, igualmente, que esta reorganización permitirá incluso ampliar la colección expuesta, ya que el área habilitada es mayor que la anterior. De este modo, podrían mostrarse piezas que hasta ahora permanecían en los almacenes.

Nuevas entradas

El Ejecutivo local sostiene que la nueva distribución permitirá al museo contar con entradas diferenciadas y, por tanto, ofrecer tarifas específicas y mayor flexibilidad a la hora de programar actividades.

La reforma también abre la puerta a acoger exposiciones de gran formato que hasta ahora eran inviables en Elche por motivos técnicos. Los nuevos espacios, aseguran a nivel municipal, cumplen con los requisitos internacionales de seguridad, conservación y climatización imprescindibles para albergar préstamos de instituciones como el Prado o el MAN, como podría ser una futura cesión de la Dama. De hecho, está previsto que en los próximos meses llegue al museo parte de la colección de cuadros de José María López Mezquita procedente de la Hispanic Society de Nueva York.

Futuras fases

Pese a que la primera fase de la rehabilitación ya está concluida, todavía quedan pendientes nuevas intervenciones en el Palacio de Altamira. En este sentido, el Ayuntamiento confirma que buscará financiación externa tras haber sido denegada la subvención estatal solicitada en el pasado mandato, aunque no hay ninguna fecha clara para que sea realidad.

Lo que sí trasladan desde el bipartito es que sería inviable que el museo pueda estar años cerrado por obras como ha ocurrido en otras ciudades europeas porque entienden que la ciudad se quedaría «coja» sin el que es uno de los principales motores turísticos ilicitanos.

Según los datos que dio la concejalía de Cultura hace días, este verano han aumentado un 11% las visitas al MAHE en relación a la temporada estival de 2023, antes de que se iniciasen las obras, con lo que entienden que todo lo que suponga una modernización de la infraestructura también llama al visitante.