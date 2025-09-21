Un terremoto sorprende a Santa Pola y varias pedanías de Elche sin incidentes

La tranquilidad del domingo se ha visto interrumpida por un leve temblor en la comarca del Baix Vinalopó. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de que a las 20:43 horas de este domingo 21 de septiembre se ha producido un terremoto de magnitud 2,1 en la escala mbLg, con epicentro en el mar, entre Santa Pola y la isla de Tabarca. El seísmo se ha localizado a una profundidad de apenas 3 kilómetros, porlo que se ha percibido en varios núcleos de población cercanos.

Según los datos del IGN, la intensidad máxima registrada fue de II-III, lo que significa que el seísmo se ha notado entre la población, pero sin causar daños. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha confirmado que han recibido 13 llamadas al teléfono 112 alertando del temblor.

Los vecinos de Santa Pola fueron los que más notaron la sacudida, aunque también se ha dejado sentir en zonas del sureste de Elche, como la pedanía de Las Bayas.

Seísmos leves

Los terremotos de baja magnitud como este son relativamente habituales en la provincia de Alicante, una zona de actividad sísmica moderada debido a su localización geológica. No obstante, la mayoría de estos seísmos pasan desapercibidos y solo son detectados por los instrumentos de medición. En esta ocasión, el epicentro cercano a la costa y la escasa profundidad hicieron que el temblor se sintiera en la superficie, aunque sin consecuencias.