Ciberataque de Elche: el Ayuntamiento pide sus propios datos a otras administraciones

Este miércoles se cumplirá un mes desde el ciberataque que sufrió el Ayuntamiento de Elche, intrusión por la que se solicitó un rescate millonario por parte de los "hackers", según informó el propio equipo de gobierno. Los atacantes informáticos introdujeron en el sistema un ransonware o código malicioso que ha encriptado los sistemas, para liberarlo solicitaron un pago que guarda con celo el Gobierno municipal, petición que se presentó junto a la denuncia en Comisaría y que investigan desde Europol. En cualquier caso, el equipo de gobierno (PP y Vox) rechazó el pago de lo que consideraba era un "chantaje", lo que le ha obligado a suspender los plazos administrativos desde el lunes 25 de agosto porque el sistema informático está inoperativo desde que se dio la orden de apagar los equipos informáticos. Muy poco se ha avanzado sobre lo que tiene que ser la vuelta a la normalidad, pues la mayoría de departamentos no tiene acceso al sistema operativo, denominado TAO, por dos motivos: este está encriptado y además sus ordenadores se encuentran apagados y bloqueados hasta nueva orden.

La OMAC, más sombras que luces La Oficina Municipal de Atención al Ciudadano (OMAC) fue el primer y único servicio que se recuperó días después del ciberataque, aunque a día de hoy sigue trabajando muy por debajo de lo que en ella es habitual. Solo hay que fijarse en la cita previa. De las 14 oficinas que hay en Elche solo funciona la de la calle Alfonso XII, que antaño estaba en el propio Ayuntamiento, y es la más importante de todas. Las otras 13 no se encuentran operativas, aunque sí presenciales, según destacaron fuentes municipales. Ahora bien, solo para cuatro servicios distintos cuando antaño eran más de una docena. Así, solo se puede solicitar para alta en el padrón, cambio de domicilio, otras gestiones del padrón y registro y trámites municipales. A día de hoy no quedan citas libres para el mes de septiembre a excepción del cambio de domicilio, pero es que no se puede solicitar cita previa para octubre. A diario, antes del ciberataque, se atendían 500 consultas al día en las OMAC ilicitanas.

La OMAC, cuando reabrió sus puertas tras el ciberataque en Elche / INFORMACIÓN

El edil de Innovación, Claudio Guilabert, ha confirmado a preguntas este lunes de INFORMACIÓN que los responsables municipales han solicitado a otras administraciones e instituciones el volcado de datos que tengan en su poder referente a los ciudadanos. Y por datos se entiende todo lo que cada uno de estos organismos disponga, datos que a priori eran municipales y se cedieron para cualquier tramitación. Cuando se obtenga la copia que se ha pedido, se volcará en una "red blanca" que se comenzó a configurar hace ahora dos semanas, pero que aún no se encuentra operativa. Es decir, si se ha realizado una petición de este tipo -"hazme copia de todos mis datos"- eso viene a admitir que bien ya no se tienen por medios propios o bien sí los tienen, pero desconocen si están todos o bien les han robado o destruido una parte. A lo largo de estos 29 días desde el ciberataque (28 si se tiene en cuenta que se tardaron 31 horas en detectar la intrusión en el sistema) la maquinaria municipal apenas ha funcionado y solo Contratación saca músculo porque sigue adelante con la tramitación, pese a que están suspendidos los plazos administrativos por un decreto firmado por el alcalde, Pablo Ruz, el 28 de agosto que entró en vigor con carácter retroactivo al día que se detectó la intrusión.

Las pruebas en la "red blanca" que sustituirá al sistema atacado comenzarán este martes, cuando a priori se anunció para la semana pasada

A preguntas del diario, el edil de Innovación aseguró que a partir de este martes está previsto que comiencen las pruebas de la nueva "red blanca", la que tiene que soportar todo el flujo de información municipal cuando se la vuelva a dotar de todos estos datos. Algunas fuentes municipales esperaban que ya comenzara a funcionar la semana pasada, lo que no ha sido una realidad. De forma paralela, los informáticos están limpiando los discos duros, uno a uno, de los ordenadores municipales, tarea en la que se tarda de media 20 minutos por equipo y que supone actuar sobre 1.800 distribuidos por un centenar largo de sedes municipales. Todos conectados en red. El Ayuntamiento mantiene un mutismo sobre este asunto y cumple dos semanas sin ofrecer información pública alguna tras declararse en "amber strict" (un código de seguridad informática) unos días antes, lo que sirvió para blindarse ante las peticiones de la oposición socialista que reclamaba las actas de las reuniones que se han mantenido a consecuencia del ciberataque. Justificándose en que se trata de un asunto judicializado, el comité de crisis se ha negado incluso a aclarar si se ha producido pérdida o robo de datos. Ahora bien, no se niega que se les están pidiendo a otras administraciones.

Correos electrónicos

El Gobierno municipal sigue viendo esta crisis como una oportunidad. El ciberataque no solo le ha demostrado lo vulnerable que era, sino que va a cambiar las formas de trabajar. De momento se ha hecho saber a todos los funcionarios que sus claves y contraseñas de acceso están muertas y deben renovarse con otras más seguras, aunque no corre prisa mientras no tengan equipos a los que conectarse. Tampoco se les ha dicho cuándo se volverá a la normalidad.

Villafranca, Guilabert y Brotons, miembros del comité de crisis / INFORMACIÓN

Y una última cosa sobre este espinoso asunto y es que el diario no ha conseguido aclarar si se ha constituido ya la comisión de investigación que el Ayuntamiento dijo se crearía para aclarar lo sucedido. Comisión que algunas fuentes ven innecesarias cuando varios organismos públicos están supervisando lo ocurrido en Elche sin que eso garantice que no pueda suceder en cualquier municipio o institución del mundo, solo hay que ver lo ocurrido el pasado fin de semana en los sistemas de facturación y embarque de tres aeropuertos europeos, lo que ha afectado al tráfico aéreo de muchos otros, entre ellos el de Alicante Elche-Miguel Hernández.