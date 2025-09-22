Compromís reclama en Elche una auditoría para garantizar la sostenibilidad de las pensiones
La formación destaca la iniciativa de COESPE para esclarecer el uso de fondos de la Seguridad Social durante décadas y presenta una moción para recabar el apoyo de los grupos municipales
La portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx, Esther Díez, anunciaba este lunes que su formación presentará en el próximo pleno una moción para pedir una declaración institucional en defensa de la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Según explicó, se trata de una propuesta impulsada por la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), que desde 2021 promueve esta reivindicación.
Auditoría de los gastos impropios
Díez detalló que “la iniciativa que presenta COESPE, y que desde Compromís reivindicamos en forma de declaración institucional, tiene por objetivo realizar una auditoría pública para saber cuánto dinero de las cotizaciones de nuestros trabajadores y trabajadoras ha sido desviado para fines ajenos a la financiación del sistema público de pensiones durante las últimas décadas”.
La portavoz recordó que “ya en 2022, la Presidencia del Tribunal de Cuentas declaró que entre 1989 y 2018, la Seguridad Social asumió el gasto de más de 103.690 millones de euros en partidas no contributivas, lo que debería haber sido cubierto por el Gobierno. Con este gasto indebido se pone de manifiesto una clara privatización en el sistema público de pensiones, lo que plantea serias preocupaciones sobre la calidad social y democrática de nuestros servicios públicos y las responsabilidades políticas”.
Recuperar el dinero desviado
En esta línea, Díez defendió que “si finalmente se aplica la ley que garantiza la ejecución de esta auditoría pública, y si finalmente se confirma con ella que los fondos del sistema público de pensiones han sido utilizados indebidamente, quedaría demostrado que el sistema público de pensiones es sostenible, siempre y cuando se garantice la inviolabilidad de dichos fondos y se recupere el dinero que durante todo este tiempo ha sido gastado indebidamente”.
Llamamiento al respaldo político
La edil subrayó que “desde esta formación vamos a seguir defendiendo los servicios públicos, frente a quienes se empeñan en desmantelarlos. Por ello, instamos a la corporación municipal a respaldar nuestra moción, desde la cual trasladamos la demanda de la COESPE, la cual pone en primera línea la defensa de los derechos de nuestros mayores”.
La declaración institucional será debatida en el pleno municipal de Elche con el objetivo de que el Ayuntamiento respalde la petición de una auditoría que, según Compromís, permitiría proteger el sistema de pensiones y demostrar su viabilidad a largo plazo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El SEPE busca personal para trabajar en Elche: contrato indefinido y jornada completa
- Luto en Moros y Cristianos y en el Elche CF por la muerte de Gaspar Sempere Valero
- Un terremoto sorprende a Santa Pola y varias pedanías de Elche sin incidentes
- Una mujer herida al resbalar por un vertido de aceite en plena Corredora de Elche
- La reforma del MAHE «borra» el pasado islámico a expensas de una nueva sala
- Ni concordia ni jardín: malestar por el abandono del Paseo de Germanías en Elche
- Elche Acoge celebra su gala como un homenaje a Juan Perán y a Pascual Ros
- Ana Ramírez, dermatóloga: «El auge de casos de golondrinos preocupa: son crónicos, dolorosos e incapacitantes»