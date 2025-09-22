Compromís reclama en Elche una auditoría para garantizar la sostenibilidad de las pensiones

La portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx, Esther Díez, anunciaba este lunes que su formación presentará en el próximo pleno una moción para pedir una declaración institucional en defensa de la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Según explicó, se trata de una propuesta impulsada por la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), que desde 2021 promueve esta reivindicación.

Auditoría de los gastos impropios

Díez detalló que “la iniciativa que presenta COESPE, y que desde Compromís reivindicamos en forma de declaración institucional, tiene por objetivo realizar una auditoría pública para saber cuánto dinero de las cotizaciones de nuestros trabajadores y trabajadoras ha sido desviado para fines ajenos a la financiación del sistema público de pensiones durante las últimas décadas”.

La portavoz recordó que “ya en 2022, la Presidencia del Tribunal de Cuentas declaró que entre 1989 y 2018, la Seguridad Social asumió el gasto de más de 103.690 millones de euros en partidas no contributivas, lo que debería haber sido cubierto por el Gobierno. Con este gasto indebido se pone de manifiesto una clara privatización en el sistema público de pensiones, lo que plantea serias preocupaciones sobre la calidad social y democrática de nuestros servicios públicos y las responsabilidades políticas”.

La portavoz de Compromís en Elche defiende "los servicios públicos, frente a quienes se empeñan en desmantelarlos" / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

Recuperar el dinero desviado

En esta línea, Díez defendió que “si finalmente se aplica la ley que garantiza la ejecución de esta auditoría pública, y si finalmente se confirma con ella que los fondos del sistema público de pensiones han sido utilizados indebidamente, quedaría demostrado que el sistema público de pensiones es sostenible, siempre y cuando se garantice la inviolabilidad de dichos fondos y se recupere el dinero que durante todo este tiempo ha sido gastado indebidamente”.

Llamamiento al respaldo político

La edil subrayó que “desde esta formación vamos a seguir defendiendo los servicios públicos, frente a quienes se empeñan en desmantelarlos. Por ello, instamos a la corporación municipal a respaldar nuestra moción, desde la cual trasladamos la demanda de la COESPE, la cual pone en primera línea la defensa de los derechos de nuestros mayores”.

La declaración institucional será debatida en el pleno municipal de Elche con el objetivo de que el Ayuntamiento respalde la petición de una auditoría que, según Compromís, permitiría proteger el sistema de pensiones y demostrar su viabilidad a largo plazo.