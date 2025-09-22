Fiestas
Crevillent proclama a sus Capitanes y Bellezas en una noche histórica
El 60 aniversario de los Moros y Cristianos de la villa alfombrera y un discurso cargado de raíces dieron brillo a un multitudinario acto de proclamación
Crevillent proclamaba este fin de semana a sus Capitanes y Bellezas en una noche histórica, marcada por el 60 aniversario de las Fiestas de Moros y Cristianos y por el emotivo discurso de la mantenedora, que recordó los orígenes de La Festa. La Casa Municipal de Cultura José Candela Lledó acogió el sábado 20 de septiembre un espectacular Acto de Proclamación, presentado con profesionalidad por la periodista crevillentina Tania Ferrández Candela. La archivera municipal Bibiana Candela Oliver, doctora en Historia, fue la encargada de pronunciar un discurso con numerosas referencias históricas en el que rindió homenaje a los cargos festeros, evocando las raíces y evolución de unas celebraciones que hoy cuentan con el título de Interés Turístico Internacional.
Capitanía mora con raíces fundadoras
En el bando moro, la Capitanía la ostenta la comparsa fundadora Beduinos, con Luis Lledó Cerdá como Capitán Moro. A su lado, su hija María Lledó Mas fue proclamada Sultana Beduinos. Las demás comparsas moras presentaron a sus representantes: Isabel Pallarés García (Gran Moravita Berberiscos), Paula Calderón Candela (Sultana Omeyas), Claudia Piñero Adsuar (Gran Hurí Marroquíes), Ángela María Magallón Ferrández (Sultana Viejos Tuareg) y Sara Mas Compañ (Sultana Benimerins).
Dragones al frente del bando cristiano
El bando cristiano está liderado por la comparsa Dragones de San Jorge, que este año cuenta con Enrique Ortolá Gilabert como Capitán Cristiano. Lo acompaña su esposa Laura Serra Andrés, proclamada Princesa Dragones. También desfilaron las bellezas de las demás comparsas: Sandra Gomis Pérez (Bellea Astur de Guerreros Astures), María de los Ángeles Sánchez Lledó (Rosa de Bronce Almogávares), Victoria Cortés González (Masera de Honor de los Maseros), Paula Pérez Candela (Infanta Díaz de Vivar de los Caballeros del Cid) y Anaïs Gil Peral (Castellana de la comparsa Castellano Leonesa).
Fiestas con pasado y futuro
Crevillent ya tiene todos sus cargos listos para unas Fiestas de Moros y Cristianos que se auguran multitudinarias en este aniversario tan especial, capaces de reunir a miles de festeros y turistas. Paralelamente, el fin de semana se celebró un animado Mercado Medieval con más de 40 puestos y actividades en directo, que llenó las calles del centro de vecinos y visitantes, confirmando el gran ambiente que rodea a unas celebraciones que miran al futuro sin perder la memoria histórica que las sustenta.
