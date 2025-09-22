Debate en las redes tras asegurar el alcalde que "los menas no son almas desvalidas"

El alcalde, Pablo Ruz, no se esconde sobre lo que piensa con los menores extranjeros no acompañados -conocidos como "menas"-, principalmente, desde que el pasado 8 de septiembre sus socios de gobierno en el Ayuntamiento de Elche (Vox) le lanzaran un mensaje a él y a su formación política, el Partido Popular: "Si están de acuerdo, se han equivocado de socio, pacten con el PSOE", aseguró en un comunicado, pero también en redes sociales el edil Samuel Ruiz, refiriéndose a la negativa de su grupo municipal a que la ciudad se brindara a aceptar algún tipo de acogimiento, tal y como ha solicitado el Gobierno de España a la Comunidad Valenciana y desde esta a algunos municipios, mayoritariamente socialistas, aunque no consta que se le haya pedido en concreto al de Elche.

El regidor viene lanzando desde hace días un mensaje tan nítido y claro al respecto que ha llamado la atención no solo de medios nacionales, también de las redes sociales, donde ha encontrado innumerables detractores, pero también numerosísimos apoyos. ¿Qué dijo y repite el alcalde cuando se le pregunta sobre este asunto? Textualmente, lo que sigue y que fue su primera declaración al respecto: "Pueden decir lo que quieran, que pregunten en la calle qué opina la opinión pública o qué opinan los solicitantes de la mano abierta del Partido Socialista de traer 'menas' a Elche. Los 'menas' no son niños, eso es una falacia, eso es mentira. Los 'menas' son tíos de 16, 17 y 18 años. Eso no son 'menas', eso no son niños, eso no son almas desvalidas. Eso no son, en fin, eso son lo que son y no van a venir a Elche mientras yo soy alcalde. Y soy todo lo contundente, todo lo firme y todo lo claro que necesito ser. Es imprescindible para la ciudad y es la voluntad firme de su gobierno y de su alcalde y no hay más debate. Que digan lo que quieran", aseguró en la emisora local de Cope.

El alcalde Pablo Ruz / Pilar Cortés

Televisiones

El regidor defendió este lunes su postura en varias televisiones nacionales, llegando a tener debates muy intensos con tertulianos. Un asunto en el que en parecidos términos también se han posicionado y en el mismo sentido otros alcaldes que han endurecido su discurso contra este colectivo concreto de inmigrantes, en una posición que, inicialmente, abanderaban concejales y diputados de Vox en diversos foros.

En Elche, la única declaración fuera del ámbito político sobre lo manifestado por el regidor ilicitano ha venido por parte del colectivo Elche Acoge. "La ley es clara: hay que proteger la infancia, también a la infancia migrante", aseguró en un extenso comunicado sin citar en ningún momento ni las declaraciones del alcalde ni tampoco las de Samuel Ruiz o las de su compañera de filas, Aurora Rodil, quien fue la primera que se pronunció sobre este asunto al asegurar que Elche no tenía recursos "para recibir a menas ni proyecto de hacerlo". Algo parecido, en contra de esta declaración, hicieron desde la Plataforma de Ayuda al Refugiado, concretamente, el día de la visita a la ciudad de la Reina emérita, doña Sofía, cuando la instaron a mediar con el regidor en este espinoso asunto. PSOE y Compromís sí han tenido duros ataques tanto al PP como a Vox por lo que tildan de "falta de humanidad" o de "racismo institucional".

El debate social abierto en las redes, donde se utiliza abiertamente las declaraciones del alcalde ilicitano, con imágenes y audios, son radicalmente opuestas, desde quienes le aplauden hasta aquellos que consideran que debería estamparse una camiseta con el lema "Ciudad libre de menas", porque Elche también sale de rebote señalada en este asunto, desde aquellos que asegura que no vendrán a los que suscriben sus palabra.

"Ni capacidad ni infraestructuras ni voluntad", reiteró este lunes en una televisión el regidor ilicitano al ser interpelado por este asunto. Hace ahora un año, ya se suscitó en Elche este debate y el PSOE llegó a solicitar al alcalde, Pablo Ruz, que cesara a los concejales porque, aunque entonces la posición de Vox sí era tan clara como lo es ahora por este asunto, al menos ni el PP ni el regidor la habían expresado. Quizá por ello y en aquella ocasión el portavoz socialista, Héctor Díez, colocó a Ruz y al PP en un lugar muy distinto al actual en relación con los menas, más próximo a las otras dos formaciones con representación en el Salón de Plenos ilicitano.

Y, aunque no se conoce de qué se va a hablar en la próxima sesión, que será el próximo lunes, algunas fuentes apuntan a que este asunto no pasará desapercibido en las agendas de unos ni de otros.