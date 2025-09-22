El edil de Movilidad no convocará la mesa hasta que concluya sus proyectos en marcha en Elche

Claudio Guilabert, responsable del área de Movilidad en el Ayuntamiento de Elche, a preguntas de los periodistas, rechazó este lunes la petición de Compromís de convocar la Mesa de la Movilidad. "Hasta que no cumplamos todos los objetivos que nos pusimos no la convocaremos para establecer otros nuevos y seguir cumpliéndolos", dijo de forma taxativa. Explicó que "al final, nuestros hechos nos avalan. Nosotros no somos de hablar, sino de hacer. En un solo año hemos puesto en marcha el autobús a las pedanías, hemos llevado las bicis también a pedanías como Torrellano, hemos desbloqueado 24 licencias de taxi, hemos traído además el sistema de las VTC, hemos apostado creando nuevas infraestructuras ciclistas". Añadió que se están redactando nuevos proyectos para la generación de nuevos carriles bici que unan en este caso la rotonda de l'Aljub con el centro comercial el Cauce. El concejal dijo que ahora se puede solicitar la creación de siete nuevas licencias del taxi por la ampliación de la población. Al respecto dijo que, al igual que Alicante, quiere que el Consell les exima de la ratio de un taxi por cada mil vecinos.

Guilabert se refirió además al proyecto de renovación del servicio de autobús, que se renueva en 2027 y que "por la complejidad de dicho proyecto se tiene que llevar a cabo con la publicación en el Boletín Oficial de la Unión Europea, además de hacer estudios de mercado y de afluencia". Recordó que el objetivo es unificar los dos servicios, urbano y pedanías en un único contrato. "Es uno de los proyectos más importantes y de envergadura al que nos vamos a enfrentar en los próximos meses. Sobre su negativa de reunir a la Mesa de Movilidad ahondó sobre los motivos, "estoy abierto a reunirme con absolutamente todas las personas. Me reúno de manera mensual con las asociaciones del taxi. Me reúno también en manera casi diaria con el gerente de los autobuses urbanos. Me reúno con todas aquellas personas que quieren venir a mi despacho y plantear proyectos".

Guilabert, en la rueda de Prensa en la que ha hablado de Movilidad este lunes en Elche / Jose Navarro

Labor

Añadió que "la Mesa de Movilidad se estableció para generar una serie de objetivos y de cumplirlos a largo plazo. Esos objetivos se están cumpliendo, por tanto, ahora mismo un departamento como es el de movilidad no tiene capacidad para seguir asumiendo más proyectos. Lo que queremos es cerrar proyectos y abrir nuevos, esa es la estrategia y el y la labor o el trabajo que hemos establecido en el departamento que dirijo". Y concluyó con un ataque a su predecesora, Esther Díez, (Compromís), "aquellos que quieren convocar la Mesa de Movilidad fueron incapaces de poner el servicio de autobús a las pedanías, de llevar BiciElx a las pedanías, de desbloquear 24 licencias de taxi y de realizar otras infraestructuras".