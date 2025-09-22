Elche vive un Rosario Extraordinario con la Virgen Dolorosa por el Año Jubilar

Elche era escenario este domingo de un solemne Rosario Extraordinario protagonizado por la imagen de la Virgen Dolorosa, organizado por la Real, Muy Ilustre y Penitencial Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad, que llevó en peregrinación a la Dolorosa por las calles de la ciudad hasta la Basílica de Santa María, en el marco del Año Jubilar. Este acto significó la culminación de los eventos programados la semana pasada en torno a la festividad de la Virgen de los Dolores.

Los fieles demostraron su devoción a la Virgen en una procesión extraordinaria por el Año Jubilar que vive Elche / INFORMACIÓN

La jornada comenzó a las ocho de la mañana desde la parroquia de El Salvador, congregando a un gran número de fieles y devotos que acompañaron el recorrido. A la llegada a la Basílica, se celebró la Misa Jubilar, enmarcada en el Voto Asuncionista, que fue pronunciado “de manera conjunta por todos los asistentes como testimonio de fe y amor a la Patrona de la ciudad”.

En la calle Salvador los feligreses lanzaron aleluyas a la Virgen de los Dolores de Elche / INFORMACIÓN

Obsequio y gesto juvenil

Tras la celebración eucarística, la Basílica de Santa María entregó un obsequio conmemorativo a la cofradía en reconocimiento a su peregrinación y compromiso con la devoción asuncionista. En un momento especialmente emotivo, el Grupo Joven de la hermandad ofreció flores a la Virgen de la Asunción en su camarín, “depositando a sus pies el cariño de las nuevas generaciones”.

La Virgen de los Dolores a su paso por la Glorieta en los eventos extraordinarios del Año Jubilar de Elche / INFORMACIÓN

Regreso entre aleluyas

La procesión de retorno a la parroquia de El Salvador se desarrolló en un ambiente festivo y mariano. En la calle Salvador, los fieles lanzaron una lluvia de aleluyas con el lema “Del dolor de tu corazón, tu gloriosa Asunción”, que llenaron el cielo de papel y devoción, uniendo simbólicamente la Pasión de María con su triunfo en los cielos.

El Rosario de la Aurora con la imagen de la Virgen de los Dolores de Elche reunió a sus fieles a primera hora de la mañana del domingo / INFORMACIÓN

Este Rosario Extraordinario se ha convertido en un verdadero hito para la cofradía y para la ciudad, al poner de relieve la profunda vinculación entre la devoción a la Virgen de los Dolores y el Voto Asuncionista a la Patrona de Elche.