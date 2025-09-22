Más que una enfermedad silenciosa: El Hospital del Vinalopó visibiliza la fibromialgia en su XVI Consejo de Pacientes

El Hospital Universitario del Vinalopó de Elche celebraba este lunes su XVI Consejo de Pacientes, una cita clave que refuerza la participación activa de los usuarios en la mejora de los servicios sanitarios. En esta edición, el centro contó con la colaboración especial de la asociación FibroAspe, dedicada al apoyo y visibilización de personas con fibromialgia, una enfermedad crónica que afecta a miles de personas en España y que representa un importante reto en el ámbito de la salud. De esta manera, el centro sanitario quiso visibilizar una enfermedad poco onocida y que es crónica, de causa desconocida, y caracterizada por dolor musculoesquelético generalizado, fatiga, problemas de sueño, y dificultades de concentración. Se le llama "enfermedad silenciosa" porque es invisible, los síntomas son internos y subjetivos, y no hay un análisis de laboratorio o imagen que la confirme.

Diálogo abierto

La jornada comenzó con una bienvenida a cargo de Rafael Carrasco, director gerente del Hospital Universitario del Vinalopó, Paqui Puerta, adjunta a la Dirección de Enfermería, y Javier Valero, responsable de la Unidad de Fisioterapia. Los tres responsables subrayaron la importancia de este consejo como un foro de encuentro entre pacientes y profesionales. Según destacaron, “este espacio ha facilitado la escucha activa de las vivencias, inquietudes y sugerencias de los pacientes, fortaleciendo el compromiso con una atención más cercana y personalizada”.

Un momento del encuentro entre profesionales sanitarios del Hospital del Vinalopó y pacientes, este lunes en Elche / INFORMACIÓN

Fibromialgia y apoyo integral

Durante el encuentro, FibroAspe intervino junto a profesionales del Servicio de Rehabilitación del Departamento de Salud del Vinalopó. En su exposición, explicaron el impacto de la fibromialgia en la vida diaria de quienes la padecen y resaltaron la necesidad de acompañamiento médico, psicológico y social para su tratamiento. Esta patología se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado, fatiga persistente, alteraciones del sueño y problemas cognitivos, síntomas que afectan de forma profunda la calidad de vida.

Taller “Vuelta y Bienestar”

Como parte de la jornada, se organizó una actividad práctica bajo el nombre “Vuelta y Bienestar”, un taller participativo ofrecido por miembros del equipo de la Unidad de Salud Mental de la zona básica de Aspe. La dinámica incluyó consejos útiles para afrontar el síndrome postvacacional, compartiendo pautas sencillas para recuperar la motivación, reducir el estrés y retomar la rutina con una actitud positiva y saludable.

El Consejo de Pacientes se consolida así como una herramienta esencial dentro del modelo de humanización del Hospital Universitario del Vinalopó, al promover un entorno en el que la voz de los pacientes no solo se escucha, sino que también se integra en la toma de decisiones. Este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso del centro con una atención sanitaria cercana, personalizada y orientada a mejorar el bienestar integral de las personas.