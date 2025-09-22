Nueva réplica de la Dama de Elche en la Glorieta y creación de una zona ajardinada

Personal de las brigadas municipales del Ayuntamiento de Elche han retirado este lunes la réplica de la Dama de Elche, ubicada en la Glorieta, busto que muchos de los visitantes que recibe la ciudad cree que es "el auténtico". Aunque este, de hecho, se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid desde 1942 tras su paso por París. Es habitual ver a grupos de turistas y guían escuchar la historia de su descubrimiento en la céntrica plaza, donde además estuvo expuesta en el balcón del doctor Campello tras su hallazgo el 4 de agosto de 1897. Pero también era cierto que su mal estado, desde hacía años, diera una pésima imagen de uno de los principales iconos de la ciudad.

La zona ha sido vallada para los trabajos de mejora del espacio que ocupa el busto / M. Alarcón

Golpes

El edil de Espacios Verdes, Claudio Guilabert, confirmó la sustitución de la pieza por otra copia visto el estado de vandalismo que presentaba, pues le faltaban varios trozos fruto de que había recibido numerosos golpes y dando una imagen de dejadez porque llevaba muchos años en esta situación, además de que se encontraba muy sucia, tanto que parecía auténtica. Los trabajos que ahora se inician y que deberán estar listos para final de semana no solo consistirán en la colocación de la copia sino en la restauración de la peana que, esta sí, es auténtica, pues data de 1930. La misma recuerda cuando la extinta sociedad Blanco y Negro, por cuestación popular procedió a su colocación.

Aspecto que presentaba la copia de la Dama de Elche de la Glorieta / Matías Segarra

Fue inaugurada la réplica el 20 de abril de 1930 cuando la Dama de Elche llevaba ya prácticamente tres décadas en el Museo del Louvre después de su venta a un cazatesoros, Pierre Paris días después del hallazgo. El propietario de la misma era el doctor Campello y la operación se cerró por unos 4.000 francos de la época, una fortuna, aunque en la actualidad no suponga más que unos 1.700. Campello aceptó, tras muchas dudas, a pesar de la oposición de su esposa y del tío de esta, el historiador Pedro Ibarra, quien fue fundador de la Sociedad Arqueológica Ilicitana. Pierre Paris, sabedor del interés del museo parisino por la arqueología, se dio cuenta de que se encontraba ante una pieza única de la arqueología mediterránea.

La peana, este lunes, sin el busto al que da sentido / M. Alarcón

Peana

José Pastor Williams era el presidente de la Sociedad Blanco y Negro y encabezó la iniciativa de adquirir por cuestación este busto que desde hace 95 años ha estado ligado a la plaza de la Glorieta. La brigada municipal ha sacado la Dama de la peana, a la que estaba sujeta por varios puntales de hierro lo que, unido al peso de la misma, hacían imposible que nadie se la llevara. El Ayuntamiento va a poner en valor esa peana casi centenaria de piedra, que va a ser limpiada y se procederá a alguna reparación por los desperfectos que también presenta antes de colocar la nueva réplica.

La Dama de Elche, en la furgoneta de la brigada municipal / M. Alarcón

Pero eso no es todo. Espacios Públicos ha decidido aumentar la zona ajardinada alrededor de la pieza para evitar que la gente se acerque a ella y no precisamente para hacerse una foto. Con ello espera evitar que pueda sufrir nuevos actos de vandalismo, que eran tan habituales o, incluso, que alguien se suba a la misma, como ya existen imágenes que lo demuestran. Se creará un seto alrededor para garantizar la réplica.

Una imagen de 1968, cuando el templete compartía espacio con la Dama en la Glorieta / INFORMACIÓN

¿Qué va a hacer el Ayuntamiento de Elche con la copia? A priori, no va a acabar en la basura, sino que los trabajadores de la brigada van a intentar darle una segunda vida para lo cual será sometida a un procedimiento de restauración aunque al existir una copia, no correrá prisa.