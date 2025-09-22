Padres de Las Bayas reclaman recuperar el pediatra y Sanidad anuncia refuerzos en Elche

Los vecinos de la pedanía de Elche de Las Bayas llevan varias semanas sin pediatra en el consultorio médico Les Baies, ubicado en el centro social de la partida. La situación preocupa especialmente a las familias, ya que en el colegio de la pedanía hay 360 alumnos matriculados este curso, lo que refleja la gran cantidad de niños que necesitan atención pediátrica.

Padres obligados a desplazarse

Los progenitores denuncian que, ante la ausencia del especialista, la única opción es trasladarse hasta el centro de salud del Raval, a varios kilómetros, algo que muchos no pueden hacer con facilidad. “No nos parece la mejor solución y reclamamos que nos pongan ya el pediatra”, insisten varios padres, quienes aseguran que ya se han dado algunas urgencias con menores que no han podido ser atendidos por un pediatra en la pedanía.

Los padres exigen que se devuelva la atención de un pediatra al consultorio de Las Bayas, en la imagen / Jose Navarro

Los padres “no queremos quedarnos sin pediatra. En la cercana pedanía de La Hoya sí disponen de este especialista y su necesidad es la misma que la nuestra”, aseguran.

Falta de profesionales en toda España

Desde la Dirección del Departamento de Salud del Hospital General de Elche explican que la ausencia del pediatra se debe a que el titular “ha tenido que dejar el puesto temporalmente por cuestiones personales”. Añaden que la bolsa de empleo “no tiene pediatras disponibles de momento”, una situación que es realmente un problema en toda España. El profesional de Las Bayas debía haber regresado, pero sus circunstancias personales se lo han impedido, motivo por el cual el consultorio sigue sin pediatra fijo. Los responsables de Sanidad aseguran que es un problema motivado por unas circunstancias muy concretas y que no es su intención, en ningún caso, dejar a la pedanía sin pediatra.

El consultorio de Las Bayas en Elche está ubicado en el centro social de la pedanía / Jose Navarro

Medidas provisionales en marcha

Como solución temporal, a partir de este martes 23 de septiembre acudirá un pediatra del Centro de Salud del Raval al consultorio de Les Baies y la semana siguiente se repetirá la cobertura con otro especialista. Mientras tanto, losniños mayores podrán ser atendidos por los médicos de familia del consultorio, y los más pequeños continuarán siendo derivados al Raval.