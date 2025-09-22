La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por al menos dos robos en establecimientos de Elche

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones, como presuntos responsables de los delitos de robo con fuerza, perpetrados en dos establecimientos de la ciudad, gracias al trabajo conjunto entre los agentes de Policía Científica y de Policía Judicial de la Comisaría de Elche. El primer suceso ocurrió en una cafetería situada en una calle céntrica de la ciudad alicantina, donde el autor fracturó el cristal de la puerta con una piedra de medianas dimensiones, se explica en un comunicado.

El autor sustrajo la recaudación de monedas y resto de efectivo que había en el local, haciéndose con un botín total de 2.100 euros. Sin embargo, el autor, dejó en el lugar pruebas que le incriminaban directamente en los hechos. La investigación se inició con la inspección ocular del escenario del crimen, donde los agentes de Policía Científica hallaron estos vestigios, cuyo análisis reveló la identidad del presunto autor del robo, tratándose de un varón de 49 años de edad.

Investigación

En este punto, los agentes de Policía Judicial de la Comisaría, continuaron las gestiones de investigación, orientadas a averiguar si la persona identificada podría estar involucrada en el hecho y en su caso localizarle y detenerle.

Tras las pesquisas realizadas, se determinó la presunta autoría en el suceso del investigado, quien fue localizado y detenido en la penitenciaria donde estaba recluido. El segundo hecho, fue perpetrado en la nave de una empresa ilicitana, donde el autor saltó la valla del recinto y forzó una furgoneta que había estacionada en el parking donde se hizo con un botín de monedas para cambio.

Una barra de hierro utilizada por los ladrones donde dejaron huellas / INFORMACIÓN

Seguidamente, el autor continuó con las oficinas de la empresa, tras conseguir forzar la puerta de acceso a las mismas con una pata de cabra que halló en el propio lugar del hecho, consiguiendo llevarse un botín total de 700 euros.

Vestigios

Del mismo modo, tras el suceso, se realizó la inspección ocular del lugar por parte de los agentes de las mismas unidades policiales que en el caso anterior, hallándose también vestigios del presunto autor cuyo posterior análisis reveló la identidad de un varón, también de 49 años de edad.

Nuevamente, los agentes de Policía Judicial continuaron con las pesquisas de investigación sobre la base del informe técnico policial emitido por la policía científica, que dieron como resultado la incriminación del investigado como presunto responsable del hecho denunciado, quien fue localizado y detenido por los investigadores encargados del caso.

Así pues, gracias a la actuación policial conjunta entre ambas unidades de la Comisaría de Elche, se pudo llegar al completo esclarecimiento de dos robos en establecimientos ilicitanos.