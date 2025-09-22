El PSOE reclama bonos consumo para aliviar el gasto escolar en Elche

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en Elche, Héctor Díez, ha propuesto este lunes -y lo hará en el próximo pleno municipal a través de una moción- que el Ayuntamiento de Elche ponga en marcha bonos consumo para la adquisición de material escolar en los comercios locales. La iniciativa “supondría un alivio económico para las familias ilicitanas con hijos en edad escolar obligatoria y, al mismo tiempo, fomentaría el comercio de proximidad”, destacó el edil.

Una medida con eficacia demostrada

Díez recordó que “los bonos consumo han demostrado su eficacia en numerosas localidades de la provincia, donde la ciudadanía paga una parte del bono y el consistorio aporta la otra, lo que permite duplicar el valor de compra en los establecimientos adheridos”. A su juicio, se trata de “una herramienta que beneficia a vecinos y también al tejido comercial local, que gana nuevos clientes gracias a la iniciativa”.

Una papelería de Elche donde se realiza venta de material escolar / Áxel Álvarez

La moción registrada plantea que el Ayuntamiento habilite una partida presupuestaria específica para sufragar estos bonos. “Queremos que ningún alumno de Elche se quede atrás y que las familias sientan el respaldo de su Ayuntamiento en un momento del curso en el que el gasto en material es muy elevado”, recalcó Díez. Según los socialistas, el inicio del curso escolar “es un 15% más elevado que el del año anterior”, lo que incrementa la presión sobre las economías domésticas.

Demanda a la Diputación

Además, el Grupo Socialista solicita que la Diputación de Alicante recupere la partida destinada a los bonos consumo, eliminada en las cuentas de 2025. Para Díez, “es incomprensible que se haya retirado una medida tan positiva, que la propia edil de Comercio del Partido Popular en este Ayuntamiento calificó como ‘buenas noticias para Elche y para el comercio local’ porque facilitaba nuevos clientes a los establecimientos de todo el municipio”.

Respaldo al comercio de proximidad

Los socialistas consideran que recuperar este programa es esencial para impulsar la economía local y apoyar a las familias en un momento clave del año. “Elche necesita un gobierno que esté al lado de las personas y de su comercio de proximidad, no uno que deje escapar oportunidades como esta”, concluyó Díez.