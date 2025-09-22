Educación
Un puzle gigante de Elche para fomentar la arquitectura
Niños de 8 a 16 años podrán recrear la ciudad con piezas de grandes dimensiones en L’Escorxador el lunes 29 de septiembre
El Ayuntamiento de Elche, a través de la concejalía de Educación, se ha unido al Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante para celebrar la segunda edición del proyecto Arquieduca dentro de la Semana de la Arquitectura. La iniciativa se materializa en el taller “Elche en piezas”, que se desarrollará el lunes 29 de septiembre en el Centro Cultural Contemporáneo L’Escorxador, en horario de 17:30 a 20:00 horas, y que propone representar la ciudad y su patrimonio en un puzle con piezas de gran tamaño tipo lego, cartón y pintura.
Taller creativo con plazas limitadas
La actividad está dirigida a niños de entre 8 y 16 años, quienes se dividirán en grupos por edades para facilitar la participación. Se trata de una propuesta gratuita con un máximo de 90 plazas disponibles. Las inscripciones, que ya están abiertas, pueden realizarse a través de la web https://www.ctaa.net/eventos/arquieduca-construlab-elche.
Una visión diferente de la ciudad
La edil de Educación, María Bonmatí, destacó que “esto va a ofrecer a los más pequeños la oportunidad de tener una visión de Elche de una manera diferente”. Además, animó a las familias a inscribir a los menores porque, según señaló, el taller “es una manera de acercar a los más jóvenes a la arquitectura”.
Arquitectura con poder transformador
Por su parte, la vocal de Cultura del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Maribel Requena, subrayó que “con este tipo de proyectos buscamos resaltar la arquitectura consciente y el poder que tiene de transformar el corazón de las ciudades”.
Con esta propuesta, Elche se suma a la Semana de la Arquitectura reforzando la creatividad infantil y el aprendizaje a través del juego, al tiempo que invita a reflexionar sobre el valor de los espacios urbanos y su capacidad para transformar la vida cotidiana.
