Renovación de cinco calles en Elche, con tres de plataforma única

La Concejalía de Espacios Públicos del Ayuntamiento de Elche ha presentado este lunes las obras de mejora de la accesibilidad que ha iniciado o va a iniciar en los próximos días en la calle Verónica y en cuatro próximas a esta, al otro lado de Major de la Vila, concretamente, en Aljub, Samsó, Pintor Murillo y Plaza Polo, ya en el barrio de San José. Una actuación que cuenta con una inversión de 377.399 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, dijo a pie de obra el edil Claudio Guilabert. Los trabajos han comenzado por estas cuatro últimas vías, todas colindantes, y contemplan la renovación de aceras y calzadas, la creación en algunos casos de plataformas únicas, la plantación de arbolado y la sustitución del alumbrado al sistema led, más eficiente y sostenible.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de cuatro meses / Jose Navarro

"Se trata de una actuación muy importante en el barrio para transformar esta zona en un barrio moderno y accesible y que necesitaba de inversión por parte de su Ayuntamiento”, dijo el concejal. La intervención se ejecuta en dos fases: primero en Aljub, Samsó y Plaza Polo, y posteriormente en Verónica y Pintor Murillo. En la calle Aljub se mantendrá el esquema actual con zonas de aparcamiento, pero con la incorporación de arbolado. En estas vías se implantarán plataformas únicas, excepto en la calle Aljub, donde se mantendrá el esquema actual con zonas de aparcamiento, pero con la incorporación de arbolado.

Los vecinos bajan de las aceras para sortear una obra en el barrio de San José, como se observa en la imagen / Jose Navarro

Más actuaciones

Asimismo, Guilabert recordó que “estas no son las únicas obras previstas en vía pública, ya que estamos preparando nuevas actuaciones en los barrios de Altabix y el Pla-Sector V, sumando así más renovaciones a las ya ejecutadas el pasado año en el Raval, Carrús y el centro histórico, además de las pedanías”. El proyecto incluye también la sustitución del alumbrado de vapor de sodio por farolas con sistema led, en estilo toledano, como las ya instaladas en la calle Major de la Vila y alrededores de la basílica de Santa María. “Este cambio permitirá seguir reduciendo la factura de la luz de todos los ilicitanos y modernizar la imagen del barrio”, destacó el edil.

Claudio Guilabert, explicando el proyecto en el barrio de San José / Jose Navarro

Major del Pla

“Con esta actuación, el entorno quedará totalmente renovado y se reafirma el compromiso de este gobierno municipal con la inversión en vía pública, año tras año, en los barrios y pedanías que más lo necesitan”, sentenció Guilabert. El concejal también se refirió al principal eje oeste-este, como es la calle Major del Pla, que el equipo de gobierno pretende incluirla en el discurso patrimonial de la ciudad, donde no pudo instalar toldos la pasada primavera por falta de consistencia en las fachadas. "Tenemos terminado el proyecto, que en este caso va la renovación de todo el firme de la calzada, además de la plantación de árboles de mediano porte, en concreto, naranjos. La iluminación ya la cambiamos y el pliego de aceras se pone en marcha en un par de semanas".