Salvador Campello, pregonero del encuentro de la Juventud Cofrade de Elche

El periodista ilicitano Salvador Campello Iborra será el encargado de pronunciar el Pregón de la Juventud Cofrade de Elche el próximo día 3 de octubre de 2025 en el acto que se celebrará en el Salón de Actos del edificio Carmelitas de la Universidad Cardenal Herrera – CEU de Elche, a las 20.30 horas, según ha dado a conocer la Junta Mayor en un comunicado.

Cartel del pregón / INFORMACIÓN

El pregonero es director de la televisión local TeleElx y profesor de Periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche, atesora una larga trayectoria de vinculación a la Semana Santa ilicitana. Desde la infancia, es cofrade de la real, muy ilustre y venerable cofradía de los Estudiantes de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo de la Penitencia (Los Estudiantes) junto a toda su familia, donde ha participado como nazareno y costalero, asumiendo diferentes responsabilidades tales como secretario de la junta directiva. Igualmente, es miembro de la Asamblea de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Elche y también ha formado parte del consejo rector durante varios años.

El periodista y cofrade ilicitano marcará el inicio a los actos del XII Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades que tendrá lugar en Elche del 16 al 19 de octubre

Comisión

Salvador Campello fue el primer responsable de la comisión de Juventud Cofrade de Elche, e iniciador de la participación ilicitana en los encuentros nacionales de Jóvenes Cofrades. El pregón de la Juventud Cofrade, que se celebra por primera vez, va a suponer el inicio de los actos y eventos programados para la celebración del XII Encuentro Nacional de Jóvenes de Cofradías y Hermandades que se celebrará en Elche entre el 16 y el 19 de octubre.