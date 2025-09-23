El Altet corona a sus nuevas Reinas y Damas en una noche mágica en Elche

Un espectacular escenario con el lema ‘Mitología del mar’ sirvió de marco para la imposición de bandas a las nuevas Reinas y Damas de las fiestas de El Altet en honor a San Francisco de Asís, durante una gala celebrada en la plaza mayor ante más de un millar de personas. El acto, celebrado el 20 de septiembre, combinó tradición, música y emociones, con la presencia de autoridades, asociaciones y vecinos de la pedanía ilicitana.

Las fiestas de El Altet se prolongarán hasta el 6 de octubre / INFORMACIÓN

Un arranque con fuerza y mensaje

La velada comenzó con una introducción de los presentadores, Carla Ferrándiz, Dama Mayor de las Fiestas de Elche 2024, y Jorge Felipe, hermano de Claudia Felipe, Dama Infantil del mismo año, ausente por enfermedad. “El mar, eterno y poderoso, ha sido desde tiempos remotos símbolo de grandeza, belleza y misterio. En sus profundidades habitan tesoros escondidos, criaturas que brillan con su propia luz y corales que bailan con la vida, así como joyas resplandecientes que emergen de las aguas. Esta noche se presentan ante nosotros nuestras Reinas y Damas, portadoras de un legado que representa no solo la fiesta sino también el compromiso con la cultura, la unión y la identidad de nuestro pueblo”, proclamaron, mientras el público enviaba ánimos a Claudia para su pronta recuperación.

El grupo de baile Nacare amenizó la velada en El Altet / INFORMACIÓN

El grupo de baile Nacare aportó un toque marítimo a la noche con coreografías que recrearon situaciones inspiradas en el mar, reforzando la temática de la gala.

Pregón con humor y homenaje colectivo

El pregonero José Antonio Gonzálvez Blasco ‘El Canari’, recibido entre calurosos aplausos, repasó su vínculo profesional como responsable de Montajes del Ayuntamiento de Elche durante más de 40 años y su relación personal con las fiestas de las pedanías. ‘El Canari’ desató vítores cuando, en un gesto divertido, se colocó una peluca azul en recuerdo de su actuación en el Mig Any como Festero de Honor 2023. Además, rindió homenaje a las agrupaciones de la pedanía, nombrándolas una por una ante los gritos de “bien” de los colectivos presentes.

El acto contó con numerosas autoridades de la Fiesta / INFORMACIÓN

La emoción continuó con la despedida de las Reinas y Damas salientes, entre ellas Nuria Tejero Adsuar, actual Reina Mayor de las Fiestas de Elche 2025, quien entregó su cargo como Reina Mayor de las fiestas de El Altet con visibles sollozos.

Las nuevas representantes de 2025

Tras la despedida, se impusieron las bandas a las nuevas representantes: Alba Pedreño, Reina Mayor; Claudia Bonmatí y Elena Alemañ, Damas Mayores; Mónica Peña, Reina Infantil; y Adriana Blanco y Laia Soler, Damas Infantiles. También recibieron sus fajines Gloria Sempere, Festera Mayor; Daniela Fernández y Sofía Pedride, Festeras Infantiles; Pepe Bru y Susi Pastor, Festeros de Honor; Isabella y Valentina Leoncelli, Abanderadas; e Iván Sogorb, Portaestandarte.

Los cargos mayores también tuvieron su protagonismo en el evento en El Altet / INFORMACIÓN

Entre las autoridades presentes destacaron el alcalde de Elche, Pablo Ruz, los concejales de Fiestas, Inma Mora; de Relaciones Institucionales, Juan de Dios Navarro; de Transparencia y Participación, Loli Serna; y de Pedanías, Pedro José Sáez. También asistieron responsables de la Gestora de Festejos Populares, el presidente de la Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE), Andrés Coves, miembros de la Corporación Municipal, la presidenta de la comisión de fiestas, María Gonzálvez, y el pedáneo, José Manuel Lillo.

El alcalde y el presidente de UFECE impusieron las insignias del Ayuntamiento y de la entidad festera a las elegidas, elogiaron el trabajo de la comisión de fiestas, felicitaron a las Reinas y Damas salientes y animaron a las nuevas a vivir con intensidad su cargo y a representar con orgullo a todos los ilicitanos e ilicitanas.

Representantes de las fiestas de El Altet durante el acto / INFORMACIÓN

Agradecimientos y cierre festivo

La presidenta de la comisión recibió un cuadro con las Reinas y Damas salientes como simbólico regalo y, en su breve intervención, agradeció el esfuerzo de los padres, “que han tenido toda la paciencia del mundo”, y la dedicación de todas las chicas.

Representantes de más de 40 entidades, desde comisiones de la Gestora de Festejos hasta UFECE, Pobladores, Comunidad Andaluza, Fiestas de Santa Pola, la Asociación de Mujeres Vecinales de El Altet o las comparsas Contrabandistas y Almorávides, subieron al escenario para felicitar al nuevo reinado.

Los festeros más pequeños de El Altet levantaron al público de sus asientos / INFORMACIÓN

La gala concluyó con la interpretación del himno de Elche y animados bailes que prolongaron la celebración en el recinto festero, cerrando una noche de tradición, alegría y orgullo comunitario.

La emoción de las bellezas de las fiestas de El Altet fue visible durante el acto / INFORMACIÓN

Programa de actos completo

Sábado, día 27

10:00h.-Pasacalles a cargo de la Peña del Conejo y de la Peña de las Conejas.

18:30 h.-VIII carrera popular El Altet, 5 y10 km. Organizada por el Club Deportivo El Altet.

22:30 h.-Tributo a la Oreja de Van Gogh.

Un momento del acto que congregó a más de mil personas en El Altet / INFORMACIÓN

Domingo, día 28

Certamen de paellas en la plaza Mayor con música disco.

Lunes, día 29

17:00 h.-Concurso de chinchón en el centro social.

17:30 h.-Actividades infantiles y chocolatada en la plaza Mayor.

Un momento de la imposción de bandas en las fiestas de El Altet / INFORMACIÓN

Martes, día 30

17:00 h.-Concurso de chinchón en el centro social.

17:30 h.-Actividades infantiles y chocolatada en la plaza Mayor.

Foto de familia tras el evento en las fiestas de El Altet / INFORMACIÓN

PROGRAMACIÓN DE OCTUBRE

Miércoles, día 1

21:00 h.-Degustación de sardinas en la plaza Mayor.

Jueves, día 2

21:30 h.-Gran charanga. Salida desde la plaza de la Iglesia con el siguiente recorrido: avenidas San Francisco de Asís y Dama de Elche, calles Goleta, Mar, Mateo Merce, Balandro, Gabriel Císcar, Sotavento y Alicante, para terminar en la plaza Mayor, donde se repartirá coca y sangría. Música disco en todo el recorrido. Al finalizar, música en el racó fester de la plaza Mayor con DJ Juanki.

Festeros de El Altet muestran su alegría al finalizar la gala / INFORMACIÓN

Viernes, día 3

18:30 h.-Concentración para la ofrenda de flores en la plaza Mayor.

18:45 h.-Salida para la ofrenda floral en honor a San Francisco de Asís.

19:30 h.-Misa en honor a San Francisco de Asís. Al finalizar, mascletá nocturna.

23:00 h.-Verbena en el racó fester de la Plaza Mayor a cargo de la Gran Orquesta Seven Crashers. Sorteo de un bono de viaje de 1.000 euros.

Sábado, día 4

10:30 h.-Pasacalles con Reinas y Damas desde la plaza Mayor.

18:30 h.-Concentración de grupos participantes en el desfile.

19:30 h.-Salida del desfile desde la parroquia de San Francisco de Asís hasta la iglesia de Santa María del Mar.

23:30 h.-Verbena en el racó fester de la Plaza Mayor a cargo de la Gran Orquesta Panther.

Las abanderadas Isabella y Valentina Leoncelli / INFORMACIÓN/Juan Fernández

Domingo, día 5

10:30 h.-Pasacalles con Reinas y Damas desde la plaza Mayor.

13:00 a 14:00 h.-Caña y degustaciones a 1€.

14:00 h.-Mascletà terrestre.

19:00 h.-Misa en honor al patrón.

20:30 h.-Solemne procesión con la imagen de San Francisco de Asís. Al finalizar, castillo de fuegos artificiales.

23:00 h.-Música ambiente en el racó fester de la plaza Mayor.

Lunes, día 6

19:00 h.-Misa en honor a los difuntos en la iglesia de San Francisco de Asís.