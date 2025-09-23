Ciudad libre de "esclavitud moderna": Elche refuerza su compromiso contra la explotación sexual y la trata

El salón de plenos del Ayuntamiento de Elche fue escenario este martes de un acto institucional para conmemorar el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que se celebra cada 23 de septiembre. La ceremonia estuvo moderada por la concejala de Mujer, Caridad Martínez, quien agradeció a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a la Policía Local “el esfuerzo en la lucha contra la trata de personas y explotación sexual”.

Dos redes criminales desarticuladas en Elche

Martínez subrayó que este “no es un problema ajeno a Elche y muestra de ello es la desarticulación este año de 2 organizaciones criminales en nuestra ciudad por parte de la Policía Nacional dedicadas a la trata y explotación sexual”. La edil pidió una reflexión colectiva “para que no ignore el trasfondo que hay detrás de la prostitución y el hecho de que, si no hubiera esa demanda, la explotación sexual no existiría”.

La vicepresidenta de Cruz Roja en Elche fue la encargada de dar lectura al manifiesto contra la explotación sexual y la trata en el salón de plenos del Ayuntamiento ilicitano / INFORMACIÓN

La lectura del manifiesto corrió a cargo de la vicepresidenta de Cruz Roja Elche, Mercedes Sanz, quien alertó de que la trata de mujeres, niñas y niños “está directamente relacionada con la explotación sexual, representando la esclavitud moderna que atenta contra derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física y moral, a la libertad sexual, a la salud, a la intimidad y a la dignidad humana, convirtiendo a las personas en simple mercancía aprovechando su situación de vulnerabilidad”.

Los participantes destacaron que la explotación sexual representa la esclavitud moderna que atenta contra derechos fundamentales / INFORMACIÓN

Factores de vulnerabilidad y contextos de riesgo

Sanz explicó que esa vulnerabilidad “viene propiciada sobre todo por carecer de medios económicos, que se agrava en muchos países y además tiene otros caldos de cultivo que la propician como tener que huir de conflictos armados en sus países de origen o tener que abandonar toda su vida por un cambio de régimen político, situaciones de desesperación que las organizaciones criminales saben bien cómo utilizar”.

Un momento del acto de lectura del manifiesto contra la explotación sexual y la trata en el Ayuntamiento de Elche este miércoles / INFORMACIÓN

En su intervención, destacó que esta es una “realidad cruel que ha permanecido y permanece en nuestra sociedad, situando a España como uno de los 3 principales países de consumo de prostitución en Europa y uno en los que se concentra en mayor medida el control y tráfico de trata”.

Llamamiento a la acción social

El manifiesto recordó que la explotación sexual constituye una violación flagrante de los derechos humanos y reclamó mayor implicación institucional y ciudadana para frenar esta lacra. El acto concluyó con un llamamiento a no mirar hacia otro lado ante una problemática que convierte a miles de mujeres y menores en víctimas de esclavitud moderna, aprovechando sus carencias económicas o contextos de guerra y persecución.