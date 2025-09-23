Compromís exige a Ruz priorizar la climatización en los colegios de Elche

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Elche, Esther Díez, instó ayer al alcalde Pablo Ruz a “garantizar la climatización de los centros educativos del municipio, una necesidad urgente de los colegios e institutos que se agrava cada año más como consecuencia de la emergencia climática”. La edil reclamó que la climatización escolar se convierta en una prioridad absoluta ante las altas temperaturas que sufren los estudiantes.

Reclamo directo a la Generalitat

Díez subrayó que “la prioridad de Pablo Ruz en estos momentos debería ser exigir al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que habilite los fondos que sean necesarios para hacer una realidad la instalación de estos aparatos para hacer frente al calor en las aulas, ya que hay días en que las altas temperaturas son insoportables con las consecuencias que eso puede tener para la salud de las niñas y niños y el conjunto de la comunidad educativa”.

La portavoz recordó que incluso hay centros que han tenido que buscar soluciones por su cuenta. “Cabe recordar que incluso hay colegios, como el CEIP Clara Campoamor, en que las familias se han preocupado por su cuenta de instalar estos aparatos de climatización, un proceso en el que las administraciones tienen la obligación, como mínimo, de poner todas las facilidades”, señaló.

Padres del colegio Clara Campoamor de Elche llevan desde finales del pasado curso denunciando la situación de calor extremo en las aulas de infantil / Pilar Cortés / PILAR CORTES

Experiencias previas y recortes denunciados

Para Díez, “la experiencia nos demuestra que si se tienen las ganas, existen fórmulas para vehicular la colaboración entre la administración local y la autonómica para sacar adelante estos proyectos de gran envergadura, como es el caso del Plan Edificant, pero lo triste es que en este momento, en lugar de hablar de nuevos proyectos, nos toca denunciar recortes sobre los que ya existían con el Govern del Botànic”.

La edil recordó que durante la anterior legislatura “iniciamos proyectos como la instalación de placas solares en centros educativos que tiene como objetivo garantizar el autoconsumo en estos colegios y que facilitan todo este proceso”, una medida que, según explicó, favorece la eficiencia energética y puede complementar la climatización.

Consejo Escolar como órgano clave

Díez concluyó reclamando que “el Consejo Escolar Municipal tendría que ser el órgano que abordara esta planificación para instalar la climatización en todos los centros educativos del municipio, un asunto que en términos educativos, tiene que ser una absoluta prioridad”.

La portavoz de Compromís insistió en que la urgencia climática obliga a actuar con rapidez y coordinación institucional para que el alumnado pueda desarrollar su actividad en condiciones saludables, evitando que las aulas se conviertan en espacios insostenibles durante los episodios de calor extremo.