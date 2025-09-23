El Consell da luz verde en Elche a la instalación de un tanatorio crematorio para mascotas

La Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, ha dado luz verde a la instalación de un tanatorio crematorio para mascotas en Elche. En concreto, en la partida de Torrellano Bajo, en la misma parcela donde está el cementerio para mascotas que abrió sus puertas en 2017 en la carretera de El Altet, cerca del aeropuerto de Alicante-Elche, y que en aquel momento se dijo que era el cuarto camposanto de animales legalmente establecido en España. Con ello, la intención de la empresa, El Último Juego, y de su gerente, Pedro Punzano Escobar, es abrir las instalaciones cuanto antes, una vez que se haya cumplimentado toda la tramitación, y el Ayuntamiento de Elche también dé el plácet a la instalación de esta incineradora, en un contexto en el que, tras la aprobación de la Ley de Bienestar Animal, estas infraestructuras cobran más sentido si cabe.

“Subproductos animales”

En el propio proyecto, de entrada, se deja claro que estas instalaciones tienen por objeto la cremación de animales. Se especifica, en este sentido, que “los animales domésticos son considerados como sandach (subproductos animales no destinados al consumo humano)”, lo que implica que se deben cumplir todas las obligaciones y medidas técnicas que marca la legislación comunitaria y que, por tanto, “se eliminarán como tal cuando se destinen a la incineración”. De lo que se trata es de, a través de estas pautas, evitar riesgos para la salud humana, la sanidad animal o el medioambiente, y, especialmente, garantizar la seguridad de la cadena alimentaria humana y animal.

Un perro de caza, en una imagen de archivo. / EP

Algo más de 10.000 metros cuadrados

Para ello, la actividad que se plantea en Torrellano Bajo se va a realizar en una parcela calificada como suelo rural común con una superficie de unos 10.388 metros cuadrados, justo en el zona donde esta misma empresa ya tiene un cementerio para mascotas operativo desde 2017. Para la instalación del horno crematorio, se proyecta la ejecución de una losa de hormigón bajo rasante, con dimensiones aproximadas de 3,5 por 4 metros. “La instalación no requiere conexión a la red de agua potable ni al sistema de saneamiento, ya que el proceso no implica consumo ni generación de agua”, se matiza en la propuesta.

A razón de 50 kilos por hora

Con estos puntos de partida, y por lo que respecta al crematorio planteado, la capacidad de tratamiento será de unos 50 kilos por hora, a lo que se apostilla que, “teniendo en cuenta la jornada de trabajo de 40 horas semanales, el máximo tratamiento anual será de unas 104 toneladas al año”.

El cementerio que ya hay en Torrellano Bajo, en una imagen de archivo. / Antonio Amorós

El proceso

En este sentido, una vez estén operativas las instalaciones, se comienza con la recepción e identificación de la mascota a incinerar, que, posteriormente, se traslada hasta la zona del horno crematorio, donde se procede a la incineración, de manera que, posteriormente, las cenizas se entregan a los propietarios o, en caso de que no sea así por el motivo que sea, se depositan en un contenedor metálico para su posterior gestión como residuo. De hecho, el gerente de la empresa promotora insiste en que se trata de un horno para incineraciones individuales que admite animales de hasta 120 kilos, lo que, subraya en declaraciones a este periódico, permite que los dueños tengan la garantía de que son los restos de su mascota y no de otra. Así las cosas, pueden conservar las cenizas del animal, cosa que no ocurre en las incineraciones colectivas.

Gas propano

El horno crematorio en cuestión, según la documentación presentada ante la Generalitat, utilizará como combustible principal gas propano, tendrá alimentación eléctrica monofásica, y carga frontal y superior. La temperatura de funcionamiento en la cámara de combustión será de entre 750 y 850 ° C, y más tarde los gases de combustión pasarán a la cámara de postcombustión en la que se alcanzan temperaturas superiores a 850 ° C durante al menos dos segundos. Con ello, se explica, se consiguen eliminar las partículas de inquemados y se eliminan los olores en una instalación que ocupa en torno a los 16 metros cuadrados.

O incineración o cementerio Con la Ley de Bienestar Animal, los cementerios y crematorios para mascotas cobran más importancia si cabe. Ya no sólo porque el propietario debe comunicar a la administración competente la retirada del cadáver de un animal de compañía identificado. También porque enterrar los restos, por ejemplo, en el jardín de casa ya no es posible. Al respecto, lo que establece la normativa es que la baja de un animal de compañía por muerte deberá ir acompañada del documento que acredite que fue incinerado o enterrado por una empresa reconocida oficialmente para esta labor, haciendo constar el número de identificación del animal fallecido y el nombre y apellidos de su responsable o, en su defecto, que quede constancia en las bases de datos de la empresa que se ocupó del cadáver. Incluso en caso de imposibilidad de recuperar los restos, se debe documentar adecuadamente.

Viviendas cercanas

En cualquier caso, se descarta que pueda perjudicar la actividad a viviendas cercanas. “Las potenciales molestias relevantes que puede producir la actividad son la emisión de humos y olores y partículas provocados en la incineración”, se expresa en la resolución de la Generalitat, y se agrega que “la actividad se encuentra en una zona en la que existen pocas viviendas”. De hecho, se apunta a núcleos aislados de casas a una distancia que va de los 150 a los 250 metros. “El proyecto contempla las medidas correctoras necesarias para reducir la potencial afección sobre la población cercana”, se asegura.

Sin efectos significativos sobre el medioambiente

Desde el Consell, de hecho, consideran que el proyecto de tanatorio crematorio de animales, más allá de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que correspondan, no tendría efectos significativos sobre el medioambiente y, por tanto, no requiere una evaluación de impacto ambiental ordinaria, siempre que la compañía se ajuste a las previsiones del proyecto, del documento ambiental y a los términos del informe de la Generalitat, que marca una serie de condicionantes. Entre otros, que, dado que la actividad proyectada es de “gestión de residuos”, según detallan desde la Administración autonómica, se debe atender a las obligaciones que establece la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

Cuatro meses

La resolución, fechada el pasado 21 de agosto, aunque publicada ahora en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), llega después de que el pasado 15 de mayo el propio Ayuntamiento diera traslado al órgano ambiental -la dirección general que ahora ha emitido este informe- del expediente, con el fin de que fuera sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, lo que ha permitido que este paso haya quedado resuelto en poco más de cuatro meses.