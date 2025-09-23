Las excusas no tienen sitio: Elche planta cara a los abusos en el parking para discapacitados

El Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha una campaña en redes sociales para recordar a los conductores la obligación de respetar las plazas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad. La iniciativa, impulsada por el área de Comunicación y presentada este martes, utiliza varios vídeos en los que distintos ciudadanos, con un toque de humor, exponen las excusas que algunos dan para ocupar indebidamente estos espacios.

Historias cotidianas para reflexionar

En las grabaciones, protagonizadas por actores de la Plataforma de Teatro Amateur de Elche, se muestra “la importancia de garantizar que los usuarios con tarjeta de movilidad puedan hacer uso de las plazas reservadas y las personas que no las necesitan se lo piensen dos veces y no se conviertan en un impedimento para su independencia en sus actividades diarias”, explicó la concejala de Discapacidad, María Bonmatí.

La edil subrayó que se trata de un “compromiso de este gobierno municipal crear un Elche para todos y referente en accesibilidad”, objetivo que entronca con la nueva Ordenanza de Accesibilidad aprobada el pasado año.

La edil María Bonmatí ha presentado este martes la campaña sobre las plazas adaptadas de aparcamiento / INFORMACIÓN

Más plazas y requisitos flexibles

Esta normativa obliga a reservar una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida por cada 40 existentes en el municipio, reforzando así el derecho a la movilidad de este colectivo. Además, flexibiliza los requisitos para obtener una plaza específica vinculada a una matrícula, bastando con acreditar que el vehículo se utiliza al menos cuatro veces por semana.

“Era una petición del Consejo Municipal de Discapacidad la creación de estas campañas de sensibilización porque son problemas que se encuentran a diario”, recalcó Bonmatí, quien destacó el trabajo para cumplir con la ley autonómica y avanzar en el Plan Municipal de Accesibilidad.

Comisión redactora del plan

Para desarrollar este plan se ha constituido una comisión redactora con representantes de las áreas de Discapacidad, Espacios Públicos, Mantenimiento, Innovación, Cultura, Deportes, Protocolo y Alcaldía, así como técnicos de entidades sociales como FESORD, APSA, COCEMFE, ONCE y ASFEME.

Con esta campaña, el Consistorio ilicitano pretende que la ciudadanía tome conciencia de que ocupar indebidamente una plaza reservada supone un obstáculo real para la autonomía de quienes necesitan estos espacios en su vida diaria.