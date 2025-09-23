Las excusas no tienen sitio: Elche planta cara a los abusos en el parking para discapacitados
El Ayuntamiento lanza campaña para frenar el uso indebido de plazas adaptadas con vídeos en redes con humor y testimonios que buscan concienciar sobre accesibilidad y respeto a la normativa municipal
El Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha una campaña en redes sociales para recordar a los conductores la obligación de respetar las plazas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad. La iniciativa, impulsada por el área de Comunicación y presentada este martes, utiliza varios vídeos en los que distintos ciudadanos, con un toque de humor, exponen las excusas que algunos dan para ocupar indebidamente estos espacios.
Historias cotidianas para reflexionar
En las grabaciones, protagonizadas por actores de la Plataforma de Teatro Amateur de Elche, se muestra “la importancia de garantizar que los usuarios con tarjeta de movilidad puedan hacer uso de las plazas reservadas y las personas que no las necesitan se lo piensen dos veces y no se conviertan en un impedimento para su independencia en sus actividades diarias”, explicó la concejala de Discapacidad, María Bonmatí.
La edil subrayó que se trata de un “compromiso de este gobierno municipal crear un Elche para todos y referente en accesibilidad”, objetivo que entronca con la nueva Ordenanza de Accesibilidad aprobada el pasado año.
Más plazas y requisitos flexibles
Esta normativa obliga a reservar una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida por cada 40 existentes en el municipio, reforzando así el derecho a la movilidad de este colectivo. Además, flexibiliza los requisitos para obtener una plaza específica vinculada a una matrícula, bastando con acreditar que el vehículo se utiliza al menos cuatro veces por semana.
“Era una petición del Consejo Municipal de Discapacidad la creación de estas campañas de sensibilización porque son problemas que se encuentran a diario”, recalcó Bonmatí, quien destacó el trabajo para cumplir con la ley autonómica y avanzar en el Plan Municipal de Accesibilidad.
Comisión redactora del plan
Para desarrollar este plan se ha constituido una comisión redactora con representantes de las áreas de Discapacidad, Espacios Públicos, Mantenimiento, Innovación, Cultura, Deportes, Protocolo y Alcaldía, así como técnicos de entidades sociales como FESORD, APSA, COCEMFE, ONCE y ASFEME.
Con esta campaña, el Consistorio ilicitano pretende que la ciudadanía tome conciencia de que ocupar indebidamente una plaza reservada supone un obstáculo real para la autonomía de quienes necesitan estos espacios en su vida diaria.
Suscríbete para seguir leyendo
- El SEPE busca personal para trabajar en Elche: contrato indefinido y jornada completa
- La reforma del MAHE «borra» el pasado islámico a expensas de una nueva sala
- Un terremoto sorprende a Santa Pola y varias pedanías de Elche sin incidentes
- Debate en las redes tras asegurar el alcalde que 'los menas no son almas desvalidas
- Ni concordia ni jardín: malestar por el abandono del Paseo de Germanías en Elche
- Elche Acoge celebra su gala como un homenaje a Juan Perán y a Pascual Ros
- Ciberataque de Elche: el Ayuntamiento pide sus propios datos a otras administraciones
- Nueva réplica de la Dama de Elche en la Glorieta y creación de una zona ajardinada