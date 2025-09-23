Obligan a unas ilicitanas a retirar tres sillas que sacan por la tarde para tomar el fresco

Nadie sabe qué día, de cada junio y desde qué año, María, una septuagenaria que siempre ha vivido en la misma calle del barrio de Altabix, en Elche, saca la silla a la puerta de su casa a tomar el fresco. Lo hace, seguro, desde antes que existiera el WhatsApp, el wifi y quién sabe si hasta los teléfonos móviles. No es la única, la acompaña una vecina de parecida edad que, a buen seguro, cuando oye la puerta abrirse cada tarde, que es cuando el sol deja de dar en las fachadas, lo interpreta como la señal que inicia una tertulia que se entiende tan amable como tradicional. "No puedes estar todo el día con el aire acondicionado puesto y la calle, cuando cae el sol, se respira y corre la brisa y así hasta septiembre u octubre", asegura.

María es una mujer que arrastra una tristeza desde que enviudó hace un par de años y también cuenta en ese encuentro del día a día, de lunes a domingo y donde se comenta la serie que han visto o las noticias, con la presencia de su hija, Belén, y de una nieta. Belén, quien se vino a vivir junto a su madre a la calle Antonio Segarra, fue identificada el pasado viernes por uno de los policías locales que se acercó a pedirles que retiraran las sillas de la vía pública por una denuncia porque alguien aseguraba que "no podía pasar con su perro".

María, en la silla que utiliza y que le obligaron a retirar / Jose Navarro

Cómodas

Sillas que son de toda la vida, de metal ligero y polipiel, pero cómodas e incluso utilizan alguna plegable de playa y una infantil para la peque de color rosa con el rostro de Minnie y que guardan en un turismo aparcado en la calle, una vía tranquila donde apenas pasa nada más que la vida y donde los vecinos se conocen desde siempre. Como es el caso de una familia que llegó hace cinco años de octogenarios que vive frente a ellos y que también tiene la costumbre de salir a tomar el fresco. Mejor dicho tenía. A ellos el viernes pasado no los identificaron, pero sí los fotografió un agente sentados en la calle, aunque el mensaje que les dio la patrulla valió para todos: fueron obligados a retirarlas.

En la imagen se observa la anchura de la calle con o sin silla / Jose Navarro

A Belén no le supieron explicarle realmente que mal había hecho su madre, sus vecinos y ella misma y no ese viernes sino todos esos años en los cuales han sacado las sillas a la calle a tomar el fresco, pero gordo debía de ser cuando era la tercera vez este verano que acudía la Policía Local. "La primera no estábamos mi madre y yo, pero los vecinos de enfrente tuvieron que retirar sus sillas. Ya no bajaron hasta que sus hijos fueron a la Jefatura Local y un agente que les atendió les dijo que aquello era una tontería, que volvieran a sacar las sillas", recuerdan. Pero el octogenario se negó hasta que los hijos lo llevaron in situ a la sede policial para que lo escuchara de un agente. En agosto llegó la segunda visita y en esa sí estaba Belén, sorprendida de ver de nuevo a los agentes de la Policía Local por el mismo asunto que ya les había explicado sus vecinos que son de salir al fresco pero no de compartir la misma tertulia. "Nos dijeron (los policías) que en la calle había espacio, pero que colocáramos las sillas pegadas a la fachada y así hicimos", aunque solo hay que ver esas aceras, de dos metros de ancho, que no ofrecen problema de espacio para el resto de peatones. Ya quisiera alguna calle peatonal de la zona centro de Elche, atestada de mesas y sillas, tener el espacio libre que queda en la calle Antonio Segarra.

Advertencia

Belén, su madre y la vecina, para evitar más líos terminaron por colocar las sillas pegadas a la valla del colegio San Fernando. Ya no les pregunté al hacer este reportaje si las ponen en paralelo, como si estuvieran en un cine, no mirándose a la cara las tres, porque la situación parece insólita. Pero ahí no acabó el problema, el viernes pasado otra patrulla.

Fotos y datos del DNI y una extraña advertencia, "que retiráramos las sillas, pero que al día siguiente podíamos volver a colocarlas". Como cualquier día, de cualquier mes, de cualquier año y como venía haciendo María desde ni se sabe cuándo. Ahora, tras la tercera visita policial, Belén está alerta y le cuesta saber si puede o si no puede sacar las sillas a la calle, porque, añade, un agente casi se disculpó por haber tenido que acudir a un servicio tan insólito, pero que era su obligación saber qué pasa cuando hay una denuncia o queja, por extraña que esta parezca. Algo le dice a esta ilicitana que no será la última visita policial que reciben.

"¿Te pueden multar por tomar el fresco?", fue la pregunta que hizo este lunes, cuando llamó al diario para explicar el caso. No sabe sobre qué ordenanza se la puede sancionar y nosotros tampoco. El diario preguntó a la Policía Local y la respuesta fue esta: "Hay que valorar las circunstancias del hecho, tales como lugar, tipo de vía, espacio ocupado, contratiempos o riesgos que pueda conllevar, etc".

Una silla de playa para la nieta de María, quien les acompaña como su madre / Jose Navarro

Belén, el único riesgo que ve es la posible denuncia de otra misma vecina y, aunque no sabe quién es, hay una que sale con su perro y no retira las heces, lo cual le han reprochado. En cualquier caso un tema de esos de tertulia a la fresca, sin resolver, con connotaciones policiales y preguntas que quedan flotando en el aire y que, al final, igual se resuelve o no y ha acabado con lo que ha sido -y sigue siendo en algunos barrios de Elche- un modelo de estilo de vida y convivencia vecinal heredado y ahora censurado.