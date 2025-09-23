La Noche en Blanco, principal actividad cultural del fin de semana en Elche... y gratis

Elche cierra septiembre con una agenda cargada de actividades, que van del teatro a la música, pasando por el cine, las exposiciones y las actividades familiares. El punto culminante será la segunda edición de la Noche en Blanco, que el sábado llenará de vida museos y plazas hasta medianoche. Desde las 18 horas hasta la medianoche, con acceso libre, participan Las Clarisas y Baños Árabes, con ambientación especial; la Torre de la Calahorra, donde habrá una exposición del Centro Aragonés; mientras que en el MUVAPE, MUPE, Museo Escolar de Puçol, Museo Casa del Belén, La Alcudia, Refugio Antiaéreo, Casa Museo de l’Hort dels Pontos habrá jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas, talleres y cine. En la Plaza de San Juan y en Torre de los Vaïllos habrá conciertos gratuitos.

El MUPE participa en la Noche en Blanco de los museos de Elche / Matías Segarra

La edil, Irene Ruiz, dijo este martes que la concejalía de Cultura espera repetir el éxito de público de la primera edición, confirmando a la Noche en Blanco como un evento de referencia en el calendario local.

En otros ámbitos, como el Teatro, la agenda incluye como principal actividad la Mostra Dama d’Elx, que llega a su final El Gran Teatro se convierte en el epicentro de la dramaturgia con las últimas funciones, que son las siguientes: Martes 23, 20:00 horas Buscando a Chéjov, Cía. La Joven Trupe (70 min); miércoles 24, 20:00 horas, Tenebroso Cabaret, Cía. Las Siete Glorias (90 min); jueves 25, 20:00 horas, Aquí no paga nadie, Cía. Menudas Lagartas (75 min); viernes 26, 20:00 horas, Ella, Cía. Cadillac Teatro (70 min); y Sábado 27, 20:00 horas, Clausura con El pollito, Cía. Maniquí Teatro. Los precios de las entradas son de dos euros en taquillas y en instanticket.es.

Irene Ruiz, concejala de Cultura, este martes / INFORMACIÓN

Música y cine

La música tendrá protagonismo el sábado con conciertos gratuitos dentro y fuera del centro histórico. En la Plaza de San Juan, StereoMonos; mientras que en la Torre de los Vaïllos: Entre Velas, con la Banda Sinfónica de Elche. En pedanías, concretamente en Maitino actúa Regomello en el centro cívico a las 22.30 horas.

En el Cine Odeón, la Filmoteca proyecta Baltimore (Irlanda, 98 minutos), historia de Rose Dugdale, aristócrata que se unió al IRA en los años 70. Se pone en pantalla del 24 al 28 de septiembre. Las sesiones son a las 17:30 / 20:00 / 22:30 horas. El domingo, a las 17:30 y 20:00 horas. También hay cine familiar, en el Museo Escolar de Puçol (Noche en Blanco): Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. Puçol, zona colegio (sábado 21:30 h): cine de verano con la misma película, al aire libre.

Exposiciones

La programación artística se reparte entre espacios municipales y patrimoniales: MAHE (Palacio de Altamira), Geometrías del tiempo y arabescos, de Eusebio Sempere (hasta el 1 de noviembre); en la Orden Tercera, Mujeres en lucha, exposición de Amnistía Internacional (26 sep–15 oct); En L’Escorxador, Sala Lanart, Garabatos, de BSS Illustration (inauguración 26 sep, 20:00 horas); en La Calahorra,Trajes típicos aragoneses (24 sep–14 oct); en la Lonja Medieval, camisetas históricas del Elche C.F. (hasta 12 octubre); en el Museo Escolar de Puçol, RE(CICLO). Las erres a través del tiempo (hasta noviembre); y en la Plaza de Andalucía, exposición exterior de carteles históricos del Misteri d’Elx (hasta 29 sep).

Elche ofrece una variadad actividad cultural este fin de semana / Matías Segarra

Programación infantil

La programación infantil concentra sus actividades el sábado: Matola, Escuela La Palmera (17:00 h), juegos gigantes con Cía. Babú Animaciones; en Torrellano Alto, Plaza San Crispín (19:00 h), espectáculo científico con Cía. Ciencia Divertida; y en Maitino, Centro Cívico (19:30 h), El Payaso Edy. Todas ellas son actividades gratuitas y pensadas para acercar la cultura a los más pequeños.