Nuevas vías para entender la epilepsia: Neurociencias descubre cómo la excitabilidad neuronal dirige las ondas lentas del cerebro

El cerebro nunca descansa. Incluso en sueño profundo o bajo anestesia mantiene una actividad eléctrica rítmica conocida como oscilaciones lentas. Un estudio del Instituto de Neurociencias de la UMH de Elche y el CSIC, publicado en la revista iScience, ha revelado que la dirección de estas ondas no depende de la estructura anatómica, como se creía, sino del grado de excitabilidad neuronal, un hallazgo que abre nuevas vías para entender trastornos como la epilepsia.

Un modelo que combina escalas

La investigación, realizada en el laboratorio de Procesamiento sensorio-motor en áreas subcorticales del campus de Sant Joan d’Alacant de la Universidad Miguel Hernández, ha sido dirigida por Ramón Reig y Javier Alegre Cortés. “Hasta ahora, la mayoría de los estudios trabajaban esas dos escalas por separado. La novedad de nuestro enfoque es que las analizamos conjuntamente y eso nos ha permitido ver cómo las diferencias locales se diluyen cuando las redes están conectadas”, explica Reig.

El modelo computacional avanzado combina la actividad local de redes neuronales aisladas y la interacción global entre distintas áreas cerebrales. Gracias a él, los investigadores observaron que, cuando varias zonas se conectan, las diferencias tienden a sincronizarse siguiendo el ritmo de la región más excitable. “Es como lo que sucede en una clase: puede que cada alumno tenga su estilo, pero si alguien impone una moda, los demás acaban siguiéndola”, ejemplifica Alegre.

Ondas que cambian de dirección

Los experimentos confirmaron las predicciones del modelo. “Nuestro modelo predijo que la dirección de las oscilaciones dependía de qué grupo neuronal era más excitable en cada momento, y lo confirmamos con experimentos en ratones”, indica Reig. Al aumentar la excitabilidad en el lóbulo occipital de ratones anestesiados mediante un cóctel de fármacos que hace que las neuronas sean más activas, la dirección de las ondas se invirtió: en lugar de viajar de la parte frontal hacia la trasera del cerebro, lo hicieron en sentido contrario.

En condiciones normales, estas oscilaciones desempeñan un papel esencial en el sueño profundo y bajo anestesia, organizando la actividad cerebral en reposo. Pero cuando los mecanismos que las regulan se alteran, pueden aparecer en vigilia o transformarse en patrones eléctricos asociados a la epilepsia. “Comprender cómo la excitabilidad modula estas ondas nos da claves para entender también qué sucede cuando la actividad neuronal se descontrola”, señalan los autores.

Uno de los gráficos del estudio presentado por el Instituto de Neurociencias de la UMH de Elche y el CSIC / INFORMACIÓN

Avance metodológico y colaboración internacional

Las simulaciones realizadas modificaron los principales factores que influyen en la actividad de onda lenta, tanto en regiones aisladas como interconectadas, logrando replicar distintos estados cerebrales y describir qué elementos son relevantes a nivel local y cuáles a escala global.

Más allá de los resultados inmediatos, el trabajo supone un avance metodológico. “Los modelos matemáticos complementan los experimentos, permitiendo explorar escenarios difíciles de recrear en laboratorio y poner a prueba hipótesis con rigor”, destaca Alegre. El modelo se basa en datos reales sobre anatomía y fisiología de mamíferos, lo que permite simular con realismo el comportamiento de las redes neuronales.

El estudio contó con la colaboración de Maurizio Mattia, del Centro Nacional de Protección Radiológica y Física Computacional de Roma (Italia), y recibió financiación de la Agencia Estatal de Investigación (Programa de Centros de Excelencia Severo Ochoa), el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Universidad Miguel Hernández a través de las becas Margarita Salas, la Generalitat Valenciana y el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) de Italia, financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU).

Aportes del artículo en iScience

Según detalla la publicación original (iScience, vol. 28, artículo 113213), los investigadores desarrollaron un modelo de red neuronal conductual capaz de reproducir la alternancia entre los llamados estados Up y Down, característicos de las ondas lentas. Este patrón, de aproximadamente 1 Hz, refleja cómo las neuronas pasan de una fase de reposo a otra de alta actividad sincronizada, fenómeno clave en el sueño y la anestesia.

El artículo describe que al conectar poblaciones neuronales con diferentes niveles de excitabilidad, la más activa impone su ritmo a las demás, borrando las diferencias locales. Los registros in vivo demostraron que al aumentar la excitabilidad de zonas caudales del cerebro se modificaba la dirección de las ondas, validando las predicciones del modelo computacional.

La investigación también incluye un análisis de sensibilidad que examina cómo variaciones en corrientes sinápticas y canales iónicos afectan a las oscilaciones. Los autores observaron que cambios en las corrientes glutamatérgicas o GABAérgicas pueden inducir alteraciones locales o globales en la duración y el número de picos de los estados Up, proporcionando indicadores para identificar circuitos propensos a epilepsia.

Por último, el trabajo propone que estos hallazgos pueden guiar futuros estudios sobre el equilibrio excitación-inhibición en el cerebro, un factor crítico tanto para el sueño reparador como para la aparición de crisis epilépticas.

La publicación completa, con gráficos, métodos y datos abiertos, está disponible en https://doi.org/10.1016/j.isci.2025.113213.