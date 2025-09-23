El PSOE pide a Ruz que explique en el pleno sus "vergonzosas declaraciones" sobre los menas

El PSOE de Elche ha solicitado por escrito la comparecencia del alcalde, Pablo Ruz, en el pleno del próximo lunes tras la repercusión, a nivel nacional, de sus declaraciones sobre los menores extranjeros no acompañados -conocidos como menas- en las cuales aseguraba que "no son almas desvalidas" cerrando la posibilidad, más por voluntad política que por falta de medios, a aceptar un acogimiento entre aquellos que se encuentran en Canarias a la espera de que el Gobierno encuentre municipios solidarios, lo cual ha pedido, entre otras, a la Generalitat Valenciana que lo gestione. El alcalde no puede negarse a aclarar su posición, según los socialistas, pues la petición de comparecencia, que fue registrada el pasado 18 de septiembre, se apoya en lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) del Ayuntamiento de Elche.

El portavoz adjunto Mariano Valera explicó la postura del Grupo Socialista sobre este asunto, asegurando que espera que el regidor dé explicaciones sobre la postura del equipo de gobierno en relación a la acogida de menores: “Queremos que se pronuncie con claridad, porque hablamos de un tema de gran sensibilidad social y humana que afecta directamente a la imagen de Elche como ciudad solidaria”.

El concejal socialista manifestó que “Pablo Ruz siempre está en el centro de la polémica y no en la gestión”, lo cual, asegura, “mancha la imagen del municipio en los medios de comunicación a nivel nacional con cuestiones como la inmigración, los carriles bici o incluso el yihadismo, que no se corresponden con la realidad de Elche”. En ese sentido, Valera puso como ejemplo “la bochornosa intervención” en directo que Ruz ofreció el lunes en el espacio televisivo ‘En boca de todos’ de Cuatro. “Es de auténtica vergüenza que le diga en directo a un periodista ‘lléveselos usted a su casa”, subrayó el concejal, “una expresión insolidaria y xenófoba por parte del alcalde”.

Ruz en un pleno, hablando de los socios del presidente del Gobierno / Áxel Álvarez

Transparencia y responsabilidad

Para Valera, resulta imprescindible que Ruz “dé la cara ante la Corporación y la ciudadanía y defina la posición de la totalidad del Gobierno municipal con serenidad, con transparencia y responsabilidad”, y pidió al alcalde que “se aleje del conflicto permanente con el objetivo de tapar su falta de gestión. Elche es una ciudad abierta, solidaria y acogedora, y esa es la imagen que debe proyectarse, no la de un alcalde instalado en la confrontación y la polémica permanente”. Valera apeló “a la solidaridad comunitaria”, que “es lo que siempre ha sido Elche”.

Según el socialista, el discurso de la derecha y la ultraderecha de establecer una relación directa entre migración y delincuencia se basa en desinformación y en bulos, en argumentos racistas y xenófobos. Y tildó dicho debate de ficticio porque tanto la inmigración irregular como la tasa de criminalidad han descendido; en concreto, según los últimos datos, un 36 % y un 2,8 %, respectivamente.

En la actualidad, aseveró el concejal, la tasa de criminalidad es la más baja de toda la serie histórica e indicó que "la inseguridad está fuera de los 15 principales problemas de los españoles", según datos del último informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El edil dijo que España sigue siendo uno de los países más seguros del mundo.