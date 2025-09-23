El SEPE busca personal para trabajar en Elche: no hacen falta estudios y tienen sueldos de hasta 18.000 euros al año
A través del portal 'Empléate' tienes acceso a centenares de ofertas de empleo en nuestro país
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cuenta con una potente herramienta a la hora de buscar empleo en nuestro país. Tanto para aquellas personas que están paradas como para aquellos trabajadores que quieren buscar alternativas laborales, el portal ‘Empléate’ ofrece miles de ofertas laborales.
Se trata de una web gratuita, que puede consultar cualquier persona, y que muestra las diferentes ofertas de trabajo tanto para el sector público como privado. No es necesario estar registrado en esta plataforma para poder consultar las vacantes pero sí si te quieres apuntar a alguna de ellas, subir un currículum, hacer seguimiento de las solicitudes o activar alertas personalizadas.
Ofertas de empleo en Elche sin estudios
A la hora de buscar vacantes de empleo en Elche en este portal, hemos puesto en el portal la palabra ‘Elche’ y, a continuación, hemos activado el filtro provincial de ‘Alicante’. Aquí ya te contábamos las ofertas que ofrecían un contrato indefinido y a jornada completa, pero en esta ocasión hemos querido conocer las vacantes que se proponen para las que no hacen falta estudios. Para ello, en el filtro ‘Estudios requeridos’ hemos pinchado en ‘sin estudios’.
En total hemos encontrado cuatro vacantes para trabajar en Elche y para los que no hace falta tener estudios. Son las siguientes:
- Limpiador para tienda. Se trata de un contrato de tipo temporal para trabajar 20 horas semanales en horario de mañana. El salario bruto que se ofrece es de hasta 16.500 euros.
- Operario de lavandería. Se ofrecen cinco puestos de trabajo para trabajar con contrato temporal entre 31 y 40 horas semanales. El sueldo es de entre 14.000 y 18.000 euros anuales brutos.
Además, también hemos buscado las ofertas referidas a ‘estudios primarios incompletos’, es decir que no tienen la Educación Primaria, y estos son los resultados:
- Chófer de camión. Es necesario tener el carnet C y el CAP y ADR aconsejable. También se valorará que tenga conocimientos del sector del reciclaje y el medio ambiente para recogidas por toda la provincia. Se ofrece un contrato indefinido y con jornada completa.
- Montador de cortinas de cristal/carpintería de aluminio. Se requiere una experiencia de 2 años y carnet de conducir y se ofrece un contrato indefinido a jornada completa. El salario “según convenio de 1.200 a 1.400 euros, según valía”.
- Conductor para una ruta fija de paquetería. Se busca a un chofer C+E para una ruta fija nocturna desde Elche a Barcelona y vuelta. Se especifica que se pasa un día fuera y otro en casa y que es necesaria una experiencia de más de seis meses.
Suscríbete para seguir leyendo
- El SEPE busca personal para trabajar en Elche: contrato indefinido y jornada completa
- La reforma del MAHE «borra» el pasado islámico a expensas de una nueva sala
- Un terremoto sorprende a Santa Pola y varias pedanías de Elche sin incidentes
- Debate en las redes tras asegurar el alcalde que 'los menas no son almas desvalidas
- Ni concordia ni jardín: malestar por el abandono del Paseo de Germanías en Elche
- Elche Acoge celebra su gala como un homenaje a Juan Perán y a Pascual Ros
- Ciberataque de Elche: el Ayuntamiento pide sus propios datos a otras administraciones
- Nueva réplica de la Dama de Elche en la Glorieta y creación de una zona ajardinada