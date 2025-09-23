El SEPE busca personal para trabajar en Elche: no hacen falta estudios y tienen sueldos de hasta 18.000 euros al año

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cuenta con una potente herramienta a la hora de buscar empleo en nuestro país. Tanto para aquellas personas que están paradas como para aquellos trabajadores que quieren buscar alternativas laborales, el portal ‘Empléate’ ofrece miles de ofertas laborales.

Se trata de una web gratuita, que puede consultar cualquier persona, y que muestra las diferentes ofertas de trabajo tanto para el sector público como privado. No es necesario estar registrado en esta plataforma para poder consultar las vacantes pero sí si te quieres apuntar a alguna de ellas, subir un currículum, hacer seguimiento de las solicitudes o activar alertas personalizadas.

Ofertas de empleo en Elche sin estudios

A la hora de buscar vacantes de empleo en Elche en este portal, hemos puesto en el portal la palabra ‘Elche’ y, a continuación, hemos activado el filtro provincial de ‘Alicante’. Aquí ya te contábamos las ofertas que ofrecían un contrato indefinido y a jornada completa, pero en esta ocasión hemos querido conocer las vacantes que se proponen para las que no hacen falta estudios. Para ello, en el filtro ‘Estudios requeridos’ hemos pinchado en ‘sin estudios’.

En total hemos encontrado cuatro vacantes para trabajar en Elche y para los que no hace falta tener estudios. Son las siguientes:

Limpiador para tienda. Se trata de un contrato de tipo temporal para trabajar 20 horas semanales en horario de mañana. El salario bruto que se ofrece es de hasta 16.500 euros.

Se trata de un contrato de tipo temporal para trabajar 20 horas semanales en horario de mañana. El salario bruto que se ofrece es de hasta Operario de lavandería. Se ofrecen cinco puestos de trabajo para trabajar con contrato temporal entre 31 y 40 horas semanales. El sueldo es de entre 14.000 y 18.000 euros anuales brutos.

Además, también hemos buscado las ofertas referidas a ‘estudios primarios incompletos’, es decir que no tienen la Educación Primaria, y estos son los resultados: