Cultura
Talleres para elaborar "atxes" y de "munyir" dátiles animan la agenda de l’Hort de Pontos en Elche
La programación se extiende hasta enero con juegos, exposiciones y actividades para todos los públicos en la Casa-Museo y el huerto
La concejala de Cultura en Elche, Irene Ruiz, presentó la nueva programación de l’Hort de Pontos, que se desarrollará desde septiembre de 2025 hasta enero de 2026 con actividades gratuitas y abiertas a todos los públicos varios sábados de cada mes. La edil destacó que “es una de las programaciones culturales de las que más orgullosos nos sentimos desde el gobierno municipal ya que uno de los ejes fundamentales de nuestra política cultural se basa en las tradiciones y estamos seguros de hoy somos lo que somos gracias a lo que fuimos”.
Tradición y reconocimiento internacional
Ruiz puso en valor “el estudio antropológico que desde hace muchos años lleva a cabo de una manera excepcional el Museo de Puçol, tal y como reconoció la UNESCO, y al que ahora se suma l’Hort de Pontos con la musealización de la casa y la conservación del huerto”. La responsable municipal subrayó que esta oferta cultural refuerza el vínculo con el patrimonio etnológico de la ciudad.
El coordinador de l’Hort de Pontos, Borja Rodríguez, detalló que la programación comenzó el 20 de septiembre con un taller de elaboración de barcos con tablas y carreras por las acequias del huerto.
Próximas actividades en octubre, noviembre y diciembre
Las propuestas continuarán el 18 de octubre con una demostración de munyir dátiles y una degustación de 10:00 a 12:00 horas, así como un taller de elaboración de trufas de dátil en el mismo horario. El 15 de noviembre se impartirá el taller de “Pancarta de la Festa del Palmerar 2025” y el 29 del mismo mes habrá una visita guiada a la Casa-Museo con pases a las 10:00 y a las 12:00 horas.
En diciembre se celebrará un taller de adornos de Navidad naturales, para el que será necesaria inscripción previa. Ese mismo día se inaugurará la exposición “II Concurso Nacional de Pintura Festa del Palmerar” a las 11:00 horas, incorporando la pintura a la tradición del palmeral.
Enero cierra con talleres y juegos
La programación proseguirá con el tradicional taller de elaboración de atxes el sábado 20 de septiembre, con pases a las 10:00 y a las 12:00 horas e inscripción previa. En enero, el día 3, se repetirá este taller y se organizarán juegos tradicionales como tanganillo, cromos o buscar la pieza, entre otros, para mantener viva la cultura popular.
Por parte del Museo Puçol, su director Rafael Martínez recordó que “son talleres y actividades que están adaptadas al otoño y al invierno y que ya fueron un éxito en años anteriores”, y subrayó que solo en 2024 “más de 9.000 personas pararon por la Casa Museo en l’Hort de Pontos”.
Toda la información y los requisitos de inscripción para las actividades con pases pueden consultarse en la web museopusol.com o a través del correo electrónico pontos@museopusol.com.
