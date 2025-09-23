Elche mira al futuro con la transformación del Vinalopó

Este viernes, 26 de septiembre, se celebra en el Hotel Huerto del Cura una nueva edición del Foro Elche, titulado en esta ocasión «Elche Río de Vida». La cita contará con la participación del alcalde, Pablo Ruz, y del vocal del Colegio de Arquitectos, Pepe Amorós, en un diálogo moderado por el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot.

El encuentro se enmarca dentro de la estrategia municipal para impulsar el Plan Estratégico 2025-2035 +por Elche, una hoja de ruta que contempla cinco grandes ejes de actuación. Entre ellos, sobresale la transformación del tramo urbano del río Vinalopó en un proyecto que trasciende lo paisajístico y busca convertirse en motor de cambio social, económico y urbanístico para la ciudad.

Se trata de un proyecto vertebrador, diseñado para unir los barrios con el cauce y superar la visión limitada de actuaciones previas, como la fachada este. El plan contempla intervenir en los tres kilómetros urbanos del río, desde el polígono de Carrús hasta el Hort de Tomballops, incluyendo huertos históricos reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Entre las ideas esbozadas destacan la creación de miradores al río, la instalación de sistemas de iluminación en los huertos históricos, y la apertura de accesos de calidad desde zonas como el Raval o el Parque Municipal, que hoy no cuentan con una integración real con el cauce. El objetivo es vincular los barrios al río, para que la ciudadanía pueda vivirlo como un espacio central y no como un elemento aislado.

La iniciativa proyecta actuaciones en ambas laderas del Vinalopó, con un marcado carácter paisajístico pero con fuerte implicación urbanística. Para llevarla a cabo, el Ayuntamiento prevé convocar un concurso internacional de ideas, que sirva como catalizador de la transformación urbana y garantice propuestas innovadoras de alcance global.

El foro se presenta así como un espacio de reflexión y debate en torno a un proyecto que aspira a reordenar y revitalizar el entorno del río, integrando paisaje, patrimonio, economía y vida urbana en un mismo horizonte compartido por toda la ciudad.

Más información

A este foro se accede por invitación pero se puede seguir online