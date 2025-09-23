La otra universidad: de las aptitudes profesionales al manejo de la salud mental en Elche

Estrés, ansiedad, baja autoestima, inseguridades, desmotivación, crispación ante los exámenes o por hablar en público, control de los impulsos, problemas de relación con otras personas, pánico al encaminarse hacia el campus… Otro curso comienza y son muchos los estudiantes, progenitores e incluso profesores que se van a encontrar con este tipo de situaciones. Es obvio que la salud mental se ha convertido en una prioridad. Consciente de ello, la Universidad Miguel Hernández (UMH) viene reforzando año tras año sus compromisos con el bienestar psicosocial de comunidad educativa.

Estas iniciativas, diseñadas para fomentar un entorno universitario saludable, buscan no solo atender las necesidades existentes, sino también prevenir y capacitar ante las cuestiones emocionales y psicológicas. A continuación se exponen algunos de los recursos que muchos desconocen y que la UMH publicita para ayudar a la salud mental de su comunidad educativa.

Web con la información de la Unidad de Asesoramiento Psicológico que tiene la UMH de Elche a disposición de la comunidad educativa / INFORMACIÓN

Una web de apoyo

En la página web de la UMH, pinchando en la pestaña Estudios, se despliega una ventana con varias opciones donde elegir y en la que la Unidad de Apoyo Psicológico es una de las que aparecen más resaltadas, junto a las de Microcredenciales Universitarias y Futuro Estudiantado.

La Unidad de Asesoramiento Psicológico de la UMH busca atender las necesidades de atención psicológica que plantea la comunidad universitaria, mejorando su bienestar psicosocial, desempeño y/o rendimiento académico

Al hacer clic en la Unidad de Apoyo Psicológico se te redirige a la Unidad de Asesoramiento Psicológico de la UMH, la cual tiene como objetivo “atender las necesidades de atención psicológica que plantea la comunidad universitaria, mejorando su bienestar psicosocial, desempeño y/o rendimiento académico mediante recursos protectores y potenciadores de la salud mental, uno de los ejes principales para la promoción de una Universidad Saludable”.

Seis objetivos

Según da a conocer la UMH, seis son los objetivos que persigue este servicio, de los que los dos primeros dan muestra de hasta qué punto está concienciada la Universidad de Elche con esta realidad.

El primer objetivo que se marca la institución en este campo es “fomentar la promoción de la salud mediante campañas, talleres y jornadas que capaciten a las personas, o que faciliten la adquisición de habilidades para mejorar el manejo de su salud mental, dando a conocer buenas prácticas sobre el control del estrés o la ansiedad, favoreciendo el desarrollo de estrategias de afrontamiento y aumentando el desempeño personal. Todo ello, mediante distintos recursos e infografías, así como talleres o jornadas sobre diversos temas que sean de interés para la comunidad universitaria”.

En el edificio Tabarca del campus en Elche de la UMH se realiza atención al estudiante con problemas de salud mental / Áxel Álvarez

El segundo objetivo pasa por ofrecer asesoramiento psicológico individualizado de cara al desempeño laboral (personal UMH) y/o académico (estudiantado). La meta principal es orientar y ayudar a la persona a entender aquello que le ocurre e interfiere en su desarrollo y/o bienestar personal, así como informarle, si la necesidad lo requiriese, de las ayudas o recursos disponibles, propios de la UMH o en colaboración con terceros.

Póster informativo descargable

La UMH también explica que con motivo del Día Mundial de la Salud Mental se elaboró un póster informativo donde se comparte información sobre los diferentes recursos disponibles para la comunidad universitaria en materia de salud mental. En este recurso descargable, ante una situación de “no me siento bien emocional o mentalmente”, se responde acerca de dónde y cómo buscar ayuda.

La Unidad de Asesoramiento Psicológico de la UMH, ubicada en el edificio El Clot del campus de Elche (avenida de la Universidad s/n) puede llegar a ofrecer un apoyo individualizado

La Unidad de Asesoramiento Psicológico de la UMH, ubicada en el edificio El Clot del campus de Elche (avenida de la Universidad s/n) puede llegar a ofrecer un apoyo individualizado. Más allá de la atención individual, la unidad se dedica activamente a la promoción de la salud mental a través de diversas estrategias. Se organizan campañas, talleres y jornadas que buscan capacitar a la comunidad universitaria, dotándola de habilidades esenciales para el manejo del estrés y la ansiedad, el fomento de la autoestima, la mejora de las relaciones interpersonales y la planificación efectiva.

Mindfulness, alimentación…

Los talleres ofrecidos por la UMH son una ventana a la mejora continua del bienestar. En el pasado curso 2024-2025 se programaron talleres sobre gestión del tiempo, cómo mejorar las habilidades para hablar en público, manejo del éstrés, música y bienestar, mindfulness y bienestar, o alimentación y salud mental. Para acceder a estos servicios o para pedir una cita, las personas interesadas pueden solicitarlo rellenando un formulario que encontrarán en la página web https://deportes.umh.es/unidad-de-asesoramiento-psicologico/.

Además de los talleres y el asesoramiento psicológico individualizado, la Unidad de Asesoramiento Psicológico contribuye a la mediación en posibles conflictos interpersonales o situaciones de acoso dentro de la comunidad universitaria, buscando fomentar un ambiente de convivencia universitaria adecuado. También colabora estrechamente con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y la Unidad de Apoyo a la Discapacidad para aquellos casos que requieren una atención o seguimiento especial o adaptaciones académicas o laborales.

Estudiantes de la UMH de Elche en el primer día del presente curso / Jose Navarro

La UMH también cuenta con unidades especializadas que abordan problemáticas concretas y que se enmarcan dentro del Centro de Psicología Aplicada (CPA: https://cpa.umh.es/). La Unidad de Conductas Adictivas e Intervención Breve (UCAB) se centra en la mejora de la higiene del sueño, el uso responsable de fármacos, el consumo de bajo riesgo de alcohol, el abandono del hábito de fumar y la prevención del abuso de las nuevas tecnologías (Contacto: ucab.umh@gmail.com). Por su parte, la Unidad de Psicología Forense del CPA está especializada en la elaboración de informes psicológicos para acciones legales en casos de acoso, abuso o maltrato (Contacto: psicoforense@umh.es).

La UMH cuenta con unidades especializadas que abordan problemáticas concretas y que se enmarcan dentro del Centro de Psicología Aplicada

Recursos adicionales y ayudas económicas

El Área de Apoyo Psicológico de la UMH, con el respaldo del Centro de Psicología Aplicada (CPA), también trabaja para atender las necesidades psicológicas de la comunidad universitaria con un enfoque particular en el estudiantado para mejorar su bienestar psicosocial y rendimiento académico. Esta área lleva a cabo campañas de difusión, cursos y asesoramiento individualizado. Se encuentra en los edificios Tabarca y Altamira (Email: apoyo.psicologico@umh.es; Teléfono: 96 665 8529)89. El CPA, por su parte, ofrece atención directa de lunes a viernes (Email: psicologia.aplicada@umh.es; Teléfono: 680 762 822, llamadas o WhatsApp de 9 a 17 h).

Para aquellos que buscan ayuda profesional especializada fuera de las estructuras internas, la UMH facilita recursos y apoyo. En su web ofrece enlaces a listados de profesionales mediante los portales del colegio oficial de psicólogos de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.

Por si fuera poco, la universidad ha venido ofreciendo estos últimos años las Becas UMH-Santander #EstamosContigo para ayudar a cubrir parte de los costes de estos servicios externos, mientras que su Parque Científico de la UMH también alberga empresas privadas que ofrecen servicios de atención psicológica especializada.

Si la necesidad es solo de información o de una primera orientación, existen teléfonos de asistencia gratuitos como el teléfono contra el suicidio 024, el de información sanitaria 012, y el Teléfono de la Esperanza 717 003 71711. También se promueven apps para la prevención del suicidio, como CALMA, PREVENSUIC, Más Caminos y Suicide Lifeguard.

Existen teléfonos de asistencia gratuitos como el teléfono contra el suicidio 024, el de información sanitaria 012, y el Teléfono de la Esperanza 717 003 71711

Para una evaluación inicial y derivación dentro de la sanidad pública, los centros de Atención Primaria son el primer punto de contacto. Además, la UMH también recuerda que existen asociaciones dirigidas a la atención o apoyo de personas con problemas de salud mental o sufrimiento psicológico y sus familiares.

La Universidad Miguel Hernández, a través de todas estas iniciativas y servicios y otros muchos, demuestra que, como no puede ser de otro modo, no solo se preocupa por el desarrollo académico y profesional, sino que prioriza de manera integral el bienestar emocional y la salud mental de cada uno de sus miembros.