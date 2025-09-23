La UMH de Elche brinda con los sumilleres de la provincia por más educación y cultura

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y la Asociación de Sumilleres de la Provincia de Alicante (ASPA) han sellado un convenio para colaborar en proyectos y programas educativos y culturales de manera conjunta. El acuerdo fue rubricado esta mañana por el rector de la UMH de Elche, Juan José Ruiz, y el presidente de ASPA, José Diego Ortega, en un acto que refuerza la relación entre el ámbito académico y el sector profesional del vino.

La directora del Área de Proyección y Relaciones Institucionales de la UMH, Asunción María Agulló, será la encargada de supervisar y coordinar las acciones derivadas del acuerdo por parte de la universidad, mientras que el propio presidente de la asociación asumirá esa función en nombre de ASPA.

El rector de la UMH de Elche y el presidente de la Asociación de Sumillers de la Provincia de Alicante han firmado el convenio de colaboración este miércoles / INFORMACIÓN

Formación y asesoramiento compartidos

El convenio contempla la cooperación en programas de formación de personal, así como el asesoramiento mutuo en cuestiones vinculadas a la actividad de ambas entidades. Además, se prevé la organización de actividades comunes destinadas a la promoción social de la educación, la cultura, la investigación y el desarrollo tecnológico, fortaleciendo la conexión entre la universidad y el sector de la sumillería.

Intercambio de estudiantes y profesionales

Otro de los puntos destacados es la colaboración en programas de intercambio que permitirán la movilidad de estudiantes, profesores, investigadores y personal administrativo. A través de estas iniciativas, UMH y ASPA buscan fomentar el conocimiento mutuo y ofrecer nuevas oportunidades de formación y especialización en un ámbito en el que convergen la innovación académica y la tradición enológica de la provincia.