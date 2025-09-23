Convenio
La UMH de Elche brinda con los sumilleres de la provincia por más educación y cultura
Universidad y asociación acuerdan compartir programas educativos, ofrecerse asesoramiento mutuo y fomentar el intercambio de estudiantes y personal
La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y la Asociación de Sumilleres de la Provincia de Alicante (ASPA) han sellado un convenio para colaborar en proyectos y programas educativos y culturales de manera conjunta. El acuerdo fue rubricado esta mañana por el rector de la UMH de Elche, Juan José Ruiz, y el presidente de ASPA, José Diego Ortega, en un acto que refuerza la relación entre el ámbito académico y el sector profesional del vino.
La directora del Área de Proyección y Relaciones Institucionales de la UMH, Asunción María Agulló, será la encargada de supervisar y coordinar las acciones derivadas del acuerdo por parte de la universidad, mientras que el propio presidente de la asociación asumirá esa función en nombre de ASPA.
Formación y asesoramiento compartidos
El convenio contempla la cooperación en programas de formación de personal, así como el asesoramiento mutuo en cuestiones vinculadas a la actividad de ambas entidades. Además, se prevé la organización de actividades comunes destinadas a la promoción social de la educación, la cultura, la investigación y el desarrollo tecnológico, fortaleciendo la conexión entre la universidad y el sector de la sumillería.
Intercambio de estudiantes y profesionales
Otro de los puntos destacados es la colaboración en programas de intercambio que permitirán la movilidad de estudiantes, profesores, investigadores y personal administrativo. A través de estas iniciativas, UMH y ASPA buscan fomentar el conocimiento mutuo y ofrecer nuevas oportunidades de formación y especialización en un ámbito en el que convergen la innovación académica y la tradición enológica de la provincia.
