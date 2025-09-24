Adolescentes de Elche: de las aulas a ser embajadores del Parlamento Europeo

Un reto importante: tomar conciencia europea y los valores de la democracia parlamentaria siendo adolescentes. Alumnos y profesores de los institutos Severo Ochoa repiten como Escuela Embajadora del Parlamento Europeo y el Sixto Marco de Elche como Escuela Mentora, por su dilatada experiencia en este programa.

Durante tres días, del 22 al 24 de septiembre la comunidad educativa de ambos centros educativos se han estado sumergiendo en las Jornadas de Formación en la Universidad de Alcalá de Henares (EPAS)

Ser una Escuela Embajadora del Parlamento Europeo supone un compromiso entre los estudiantes y la comunidad. Es decir, implica desarrollar actividades y proyectos que fomenten la comprensión y el conocimiento de la Unión Europea y sus instituciones, así como promover los valores de la democracia, la tolerancia y la solidaridad.

Buenas prácticas

Así las cosas, los centros educativos que forman parte de este programa se convierten en una red de escuelas que comparten experiencias y buenas prácticas en la promoción de la conciencia europea.

En este contexto, ambos institutos se han comprometido a desarrollar proyectos y actividades que promuevan la conciencia europea y los valores de la democracia parlamentaria.

Sobre la temática que ha presentado cada IES, el Severo Ochoa, representado por su coordinadora M.ª Carmen Andreu Rocamora, dio a conocer su proyecto "Europa Diversa", centrado en las personas trans, como ejemplo de "buenas prácticas" en la aplicación del programa.

El proyecto "Europa Diversa" es un ejemplo de cómo los institutos pueden abordar temas relevantes y actuales en el contexto europeo. La presentación de este proyecto durante las jornadas formativas es un reconocimiento al trabajo y la dedicación de los profesores y estudiantes del IES Severo Ochoa.

Un momento de una de las sesiones formativas en Alcalá de Henares / INFORMACIÓN

Nombramientos

Así las cosas, el Programa EPAS permite esta conexión entre profesores y alumnos y los docentes, así como otros miembros del personal del centro educativo que apoyen el programa se convertirán en «embajadores séniors», responsables de la aplicación del programa en la escuela.

Ellos nombrarán «embajadores júniors» a los alumnos encargados de informar a los demás estudiantes de los principales mensajes de la democracia parlamentaria europea. Durante el año se realizarán actividades, de todo tipo y formato, centrados en la temática europea y el aprendizaje del alumnado en democracia y valores.

Sólo unos pocos

De las 127 EPAS y 52 Mentoras en toda España, los dos centros ilicitanos son unas de las 11 EPAS y 4 MEPAS de la Comunidad Valenciana y una de las 4 Escuelas Embajadoras y 2 Mentoras de la provincia de Alicante.