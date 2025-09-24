Ciberataque en Elche: Informáticos constatan la faltan los datos de febrero a agosto de 2025

La puesta en marcha de los archivos donde se guarda la administración electrónica (conocida popularmente como TAO) del Ayuntamiento de Elche, que se encontraba aún alojada en sus servidores o soportes físicos, ha confirmado su desaparición, se desconoce si total o parcial, aunque apunta a lo primero, desde el mes de febrero y hasta el pasado 24 de agosto, cuando se registró el ciberataque, según ha sabido el diario de fuentes municipales. Siete meses valiosos de tramitación municipal que por ahora no aparecen y con todo tipo de procedimientos administrativos que uno se pueda imaginar que han quedado colgados, departamento a departamento y ordenador a ordenador. El concejal de Innovación, Claudio Guilabert, ya confirmó el pasado lunes a preguntas de este medio que se había solicitado a otras administraciones una copia de sus datos propios, lo que vino a confirmar que no las tenía todas consigo en cuanto a la pérdida o el robo. La puesta en marcha, aún con muchas precauciones porque todo el mundo sigue trabajando en papel, y la mayoría de funcionarios están literalmente parados, es progresiva mientras se siguen formateando los 1.800 equipos informáticos municipales. Esta fase de la recuperación ha sido posible gracias a crear una "red blanca".

Un funcionario, frente a su ordenador apagado hace unos días / Áxel Álvarez

El mismo concejal dijo que el martes se comenzaría a reiniciar esos servidores en los cuales se guardaba toda la información y donde, a tenor de estas informaciones, se ha detectado la pérdida de datos del último semestre. ¿Por qué hasta febrero? Según las mismas fuentes, porque esa fue la última vez que se hizo una copia de los mismos física, lo que el gobierno municipal ni confirma ni desmiente. El esfuerzo municipal, en cualquier caso, está siendo mayúsculo, pues se está intentando limpiar equipos informáticos en más de un centenar de sedes, discos duros de ordenadores que están siendo literalmente borrados por temor a que estén infectados.

Villafranca, Guilabert y Brotons en una rueda de prensa sobre la recuperación tras el ciberataque en Elche / INFORMACIÓN

Momento de tránsito

El ciberataque se ha producido en un momento delicado porque el Ayuntamiento de Elche, precisamente, estaba trabajando en la mejora de la seguridad y la intrusión le pilló a medias. De hecho, se habían renovado los contratos el pasado año con este objetivo: garantizar la protección de datos, lo que pasaba por alojar toda la información en una nube protegida por una empresa (cloud) no de forma física en servidores municipales como se hacía desde antaño. Esta fue la situación que dijo Guilabert se encontró el gobierno de PP y Vox cuando llegó a la Alcaldía de Elche, por lo que estaban reconduciendo la ciberseguridad.

El pliego que iba a mejorar esta suponía recopilar la información e ir subiéndola progresivamente a esa nube segura, pero no se había logrado a 24 de agosto, entre otros motivos, explicó un portavoz del gabinete de crisis, porque "se habían dado determinadas vicisitudes durante este último año, como puede ser que una de las personas que lo lleva estaba de baja". El TAO comenzó a funcionar en 2018, pero entonces nadie preveía la necesidad de seguridad y menos en la nube, un concepto que ha evolucionado hasta ser ahora lo recomendable, pero sin garantizar tampoco nada.

Configuración complicada

Faltan, que se haya detectado, los últimos datos porque era más fácil subir los antiguos (por periodos de tiempo), pero no que se hiciera en tiempo real con aquellos en los que se estaba trabajado, de hecho, se estaba trabajando en esta configuración, una configuración "complicada", dijo ahora hace dos semanas la subdirectora de la Oficina de Protección de Datos, María Asunción Brotons, explicando que "lleva muchísimas aplicaciones conectadas, desarrollos internos con nuestros servidores para consultas".

La OMAC ha recuperado la cita previa en la oficina de Alfonso XII, pero no para todos los servicios / INFORMACIÓN

Hoy, como decimos, se cumple un mes desde el ciberataque, detectado 31 horas más tarde y en el que se tardó otras dos horas en ordenar apagar de forma taxativa todos los equipos. Durante ese tiempo nadie sabe a ciencia cierta qué hicieron los "hackers" además de encriptar los equipos. Lo que sí es cierto, es que se está haciendo un esfuerzo ímprobo para recuperar la normalidad. De hecho, los principales esfuerzos fueron para poner en marcha lo que más afectaba a los ilicitanos: la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano (OMAC), con 500 atenciones diarias, aunque a día de hoy muchos trámites sea aún imposible realizar porque, precisamente, no hay TAO. Guilabert preveía para octubre la fase que ha comenzado este martes, aunque con un resultado que quizá no esperaban o quizá sí, visto ahora con más perspectiva la gravedad del ataque, el malware o código malicioso introducido y la "profesionalidad" de los hackers, que pidieron un rescate como "chantaje", dijo el comisario José Fernández Villafranca, a sabiendas de que les pagaban o se perdería y/o robaría información. Algo que nadie ha aclarado por obvias razones.

Guilabert, el 8 de septiembre, era optimista, pero dejaba esta frase sobre el sistema que estaban implantando: "Estaba ya configurado. A falta de que hiciéramos el último volcado, se había avanzado mucho este año, pero no habíamos dado el último paso de arrancar". Y ese último volcado, todo apunta, es que correspondería al periodo desde febrero hasta el día del ataque, aunque el edil de Innovación utilizó la expresión para abundar en el esfuerzo por la recuperación, ya que añadió: "...por eso va a ir tan rápido, porque teníamos ya la infraestructura montada, solo le faltaba hacer el volcado de los discos que teníamos aquí", insistió.

Ruz, en una de las primeras reuniones del comité de crisis tras el ciberataque en Elche / INFORMACIÓN

Mutismo

El mutismo municipal cuando hoy se cumple un mes de la intrusión informática sigue siendo total, no solo para los medios de comunicación -solo se han producido dos comparecencias públicas por este asunto y ambas con mucho celo amparado en la gravedad de lo ocurrido y las investigaciones- sino también para el resto de formaciones políticas municipales, PSOE y Compromís. Los socialistas, viendo que solos les llamabas por teléfono para apenas dar información y tras negar que se pudieran integrar en el órgano de crisis, pidieron copia de las actas que se levantaban en estas sesiones, presididas por el alcalde, recibiendo como única contestación que se había decretado un "Amber Strict", un código informático que no aparece como tal en los reglamentos municipales, pero que vendría a regular quién tiene acceso a sucesos de este tipo.