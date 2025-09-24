Compromís exige explicaciones por el ciberataque al alcalde de Elche tras "un mes de silencio oficial"

Compromís per Elx hapresentado una batería de preguntas que hará al gobierno de PP y Vox en el próximo pleno municipal para esclarecer el alcance del ciberataque que sufre el Ayuntamiento ilicitano y conocer las medidas adoptadas. La portavoz del grupo, Esther Díez, explicó este miércoles que “hemos presentado una batería de preguntas al pleno municipal para conocer cuál es el alcance del ciberataque y saber, con la mayor transparencia y a la mayor brevedad posible, cuáles van a ser las medidas que van a adoptar PP y Vox para hacer frente a esta insólita situación”.

Posibles carencias en la ciberseguridad

Díez subrayó que “la realidad es que hoy en día cualquier entidad con presencia digital está expuesta a sufrir un ciberataque de estas características. Ahora bien, el alcance del ataque y la lentitud en la respuesta podrían estar vinculados con carencias en la ciberseguridad que tienen que aclararse por parte del gobierno municipal". La portavoz lamentó que, “tras cumplirse casi un mes del ciberataque, y más allá de la escueta información que el alcalde ha trasladado a los portavoces de la oposición y resto de miembros de la corporación municipal, Pablo Ruz sigue sin dar las suficientes explicaciones frente a la magnitud de este problema”.

Preguntas sobre protocolos y contratos

En el escrito registrado, Compromís reclama detalles sobre los protocolos de copias de seguridad, inversiones en ciberseguridad de los últimos años y las razones por las que “no se había ejecutado el contrato de migración a la nube, adjudicado desde 2024, y que podría haber minimizado el impacto del ataque”. Para Díez, se trata de elementos “clave para la recuperación de información” que el gobierno municipal debe aclarar cuanto antes.

La portavoz de Compromís per Elx, Esther Díez, asegura que "Ruz sigue sin dar las suficientes explicaciones frente a la magnitud de este problema” / Antonio Amorós

Información a la ciudadanía y prioridades de gasto

La concejala también preguntó “cómo se le está trasladando actualmente toda esta información a todos esos ciudadanos y ciudadanas que tenían trámites pendientes con la administración, ya que el retraso de esta podría estar causando graves consecuencias para empresas y resto de entidades, además de posibles pérdidas económicas, y el Ayuntamiento tiene que explicar cómo va a actuar al respecto”.

Asimismo, añadió que “ahora, cuando es más que evidente la falta de dinero para poder pagar horas extras al funcionariado de RRHH, es hora de que Pablo Ruz reconsidere el gasto público que está haciendo desde que asumiese el mandato y de que, en un momento tan delicado y de una necesidad tan imperiosa, empiece a priorizar en cuestiones que son realmente necesarias para el conjunto de la ciudadanía ilicitana”.

Compromís insiste en que el gobierno local debe ofrecer transparencia total, detallar las medidas de protección adoptadas y aclarar el impacto real de la información sustraída para que la ciudad de Elche pueda recuperar cuanto antes la normalidad en sus trámites administrativos.