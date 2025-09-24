Crevillent acude a un préstamo de 6,2 millones y reactivará las obras del Teatro Chapí

El Ayuntamiento de Crevillent ha aprobado en sesión extraordinaria la adjudicación del contrato de préstamo a Eurocaja Rural SCC para financiar las inversiones previstas en el Presupuesto Municipal 2025, así como las bases reguladoras del Bono Consumo 2025, según informa el gobierno municipal del bipartito PP-Vox. La operación, ratificada este martes en el Salón de Plenos, supone un importe de 6,2 millones de euros, con un plazo de doce años y dos de carencia, según informó el edil de Hacienda, Vicente Sánchez-Maciá Díez.

Inversiones en seguridad, urbanismo y ocio

El préstamo permitirá acometer un amplio paquete de actuaciones que incluye cámaras de vigilancia y seguridad, la construcción de una nueva piscina municipal, el arreglo de vías públicas y caminos, la remodelación del centro urbano en su primera fase, la creación de nuevos nichos en el cementerio municipal, alumbrado público, proyectos de ahorro e infraestructuras energéticas, la renovación de juegos infantiles, la primera fase del Teatro Chapí, obras en el yacimiento de Penya Negra, el proyecto museográfico de la Casa Parque del Parc Nou, los vestuarios de la Ciudad del Fútbol “Juanfran Torres” y el recrecido de asfalto en caminos.

El Ayuntamiento comenzará la primera fase de reactivación de las obras del Teatro Chapí de Crevillent / INFORMACIÓN

Sánchez-Maciá Díez destacó que “aunque este préstamo asciende a seis millones de euros, la intención de este equipo de gobierno es seguir buscando financiación de otras administraciones públicas para alguna de las inversiones citadas y en la medida que se consiga financiación externa se irá amortizando parte de esta cantidad”. El concejal subrayó que todas las entidades financieras pudieron presentarse a la licitación, pero la oferta más ventajosa fue la de Eurocaja Rural SCC.

Bono Consumo con sorteo y reserva presencial

En la misma sesión se aprobaron las bases reguladoras de la subvención municipal para la campaña de Bonos Consumo 2025. La concejala de Comercio, Gema Escolano Berná, explicó que el objetivo es “incentivar el consumo de la ciudadanía en los comercios y otros establecimientos del municipio con el fin de apoyar a los distintos sectores y paliar, en parte, las consecuencias económicas producidas por la crisis y la bajada en las ventas de estos establecimientos”, mediante subvenciones directas a los vecinos que cumplan los requisitos.

La principal novedad de esta edición es que “una vez se inscriban todos los interesados de manera online, habrá un sorteo para que exista igualdad de oportunidades entre todos los solicitantes”, señaló Escolano Berná. Los bonos tendrán un valor de 10, 20 y 30 euros, siendo 30 euros el máximo que cada persona podrá adquirir. Además, se reservará un 10 % del total para su compra presencial por parte de los mayores de 60 años con el fin de reducir la brecha digital.

Bases públicas y uso en comercios adheridos

Las bases reguladoras del Bono Consumo 2025 se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web del Ayuntamiento de Crevillent, donde se detallarán los plazos y requisitos para participar. Los bonos podrán gastarse en cualquier comercio, establecimiento de hostelería o servicio que se adhiera a la campaña, favoreciendo así a los negocios locales.

Con esta doble aprobación, el equipo de gobierno crevillentino busca impulsar el consumo, modernizar infraestructuras y mejorar la calidad de vida de los vecinos, combinando inversión pública y apoyo directo al tejido económico del municipio.