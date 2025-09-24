Radiografía del Mercado Central en Elche: un 15% de obras ejecutadas en cuatro meses y el parking en manos de Cultura

Desde que comenzó el curso político es raro que, a lo largo de la semana, el alcalde, Pablo Ruz, no acabe visitando alguna de las obras que están en marcha en estos momentos en Elche. Así ha ocurrido en los últimos días, sin ir más lejos, con pasarela peatonal de Altabix, el CEIP Rodolfo Tomás Samper de El Altet o la nueva sede de la Universidad CEU Cardenal Herrera en el antiguo cine Capitolio. Se da el minuto y resultado del proyecto en cuestión y, de paso, se acompaña de una imagen de esas que le permiten decir al regidor ilicitano eso que ya ha pronunciado en alguna ocasión de que "esto es hacer ciudad". Es en este contexto en el que este miércoles le llegó el turno al Mercado Central. Acompañado por el vicealcalde y concejal de Estrategia Urbana, Francisco Soler; el de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert; y la de Mercados, Loli Serna -todos del PP, ningún edil de Vox-, Ruz incidió en que las obras de rehabilitación el inmueble avanzan para “convertirse en referente y dinamizador del centro histórico”. Todo cuando, además, se admitió que el mal estado de los pilares es un hándicap, aunque, de momento, nadie quiere hablar de sobrecostes ni de retrasos -el plazo es de 15 meses y la inversión de 8,8 millones-; se apuntó que el grado de ejecución se sitúa cuatro meses después del inicio oficial de la obra en torno al 15%; y se dejó claro que el Ayuntamiento se quita de en medio y será la Conselleria de Cultura la que tenga la última palabra sobre la gran piedra en los zapatos del proyecto: el parking en la plaza de las Flores. Hasta el extremo de que, según Ruz, en breve se elevarán las consultas pertinentes al departamento que dirige José Antonio Rovira, que será quien deberá pronunciarse sobre si el aparcamiento subterráneo en esa zona es viable o no.

El estado en el que se encuentra la primera planta del Mercado Central actualmente. / Jose Navarro

“Lo previsto”

“Todo avanza según lo previsto”, dijo el alcalde. Se expresaba así tras un paseo junto a los técnicos por el inmueble ya desmantelado, aunque poniendo el foco en que se está a la espera de que la Generalitat les dé la autorización para retirar las cubiertas, en las que, además, confirmó que hay fibrocemento, lo que implica la puesta en marcha de un protocolo especial. Un impás, concretó con cierto tono de reproche hacia la Administración autonómica, de cuatro meses, aunque confió en que el permiso llegue pronto. No obstante, no parece que, dentro del plan de obra, la prioridad sea la retirada de la cubierta, porque, a priori, se deben dar otros pasos antes.

Los obreros trabajando este miércoles, con el aspecto que presentan los pilares. / Jose Navarro

Los pilares

A partir de ahí, Ruz detalló que la estructura metálica roja de la planta superior va a quedar incorporada al edificio y aludió al mal estado de los pilares. “Por el propio uso de los años 50 y 60, muchos pilares habían sido incluso semiamputados. Son cosas que ocurren y que no se pueden evitar cuando un edificio tiene uso”, explicó, para añadir que, por eso mismo, se están reforzando los pilares interiores y exteriores. Una vez cumplimentada esa fase, se empezaría con la demolición de los forjados. “Todos estos forjados se tienen que desmontar y va a ser muy complejo, porque hay que preservar las estructuras verticales y prácticamente desmontar las horizontales, con un material muy deteriorado, un hormigón de muy mala calidad y, encima, muy deteriorado”, detalló. En cuanto a la primera planta, el regidor ilicitano incidió en que ya tienen todos los permisos de la Conselleria de Cultura por lo que respecta a las catas arqueológicas, y la intención es que en un par de semanas arranquen los trabajos de nivelación del suelo, para que quede al mismo nivel que la calle, a la par que se está redactando el proyecto de musealización de los Baños Árabes.

José Claudio Guilabert, Pablo Ruz, José María Tomás Llavador y Francisco Soler. / Jose Navarro

Retranqueo

Precisamente en la zona donde se encuentran los restos islámicos, en la parte oeste, es donde se debe retranquear la fachada. Pablo Ruz indicó o que, “una vez que esté el resto de la estructura consolidada, se procederá a desmontar la última crujía -la oeste-, que se retranquea, en concreto, entre 30 y 50 metros cuadrados”, en la parte en la que estaban las escaleras, para integrar los Baños Árabes en el entorno.

La planta baja del Mercado, este miércoles. / Jose Navarro

Plazos y costes

“Vamos en tiempo”, reiteró al término de su intervención el alcalde, aludiendo, de nuevo, por iniciativa propia, y sin que nadie se lo preguntara aún, al mal estado de los pilares. Posteriormente, ya en el turno de preguntas, y al interrogante que quedaba en el aire en torno a los posibles sobrecostes y a la ampliación de los plazos precisamente por ese mal estado de la estructura, Pablo Ruz matizó algo más sus palabras y sostuvo que, “con respecto al plazo, esto es una obra viva y tenemos que ir viendo”, algo que hizo extensible a la inversión, pero afirmando que, de momento, ese escenario no se contemplaba. Por su parte, el arquitecto José María Tomás Llavador, artífice del proyecto, también incidió en que los plazos contractuales son los que hay, aunque habrá que esperar al fin de los trabajos, para ver qué ocurre con los tiempos y los costes. “Avanza en tiempo y avanza en forma dentro de la prevista complejidad que implicaba hacer esto”, setenció el alcalde para tratar de dar por zanjada la cuestión.

Restos acumulados en la primera planta, con el alcalde, los concejales y los técnicos, durante la visita. / Jose Navarro

Lejos de las previsiones

De momento, y más allá de lo que pueda ocurrir de aquí al fin de obra, durante la visita al Mercado Central se cifró en un 15% el grado de ejecución. El vicealcalde y edil de Estrategia Urbana minutos más tarde puntualizaría que “el grado de ejecución hay que ponerlo también en contexto con la complicación de cada fase”, y agregó que “puede parecer que vayamos atrasados respecto a un porcentaje de la obra porque estamos en una fase de más dificultad, pero que después se adelante más”. Otra cosa es que en el programa anual de actuación, inversión y financiación de la empresa pública Pimesa para 2025 no sólo se situaba el inicio de las obras en febrero, sino que se estimaba que, a finales de este año, se podría alcanzar un grado de ejecución del 63,5%, lo que, a efectos prácticos, supondría que más de la mitad del proyecto estaría completado. Al final, se comenzó sobre el terreno a finales de abril, y los plazos incluso comenzaron a contar más tarde, a finales de mayo, por los reparos de Cultura a la intervención arqueológica. Aún así, parece difícil que en diez meses se llegue a ese 63,5 % del que se hablaba en la memoria de Pimesa.

¿Factible?

Finalmente, por lo que respecta al parking subterráneo en la plaza de las Flores, el alcalde de Elche incidió en que “va a haber aparcamiento. Es un mensaje que hemos lanzado tanto el vicealcalde como un servidor y, a medida que las obras avancen y evolucionen, y la clave va a ser fundamentalmente el desmontado de la crujía oeste, se elevará a la conselleria la consulta del aparcamiento en la parte norte de plaza de las Flores”. La cuestión más complicada de todas, al menos en cuanto a opiniones encontradas, pues, dependerá de lo que dictamine Cultura, que será quién decida si es viable o no la zona de estacionamiento frente al Mercado. A partir de ahí, el regidor volvió a comentar que hay otras opciones encima de la mesa, sin concretar mucho, más allá de que se encuentran cercanas a la plaza de abastos. Con un matiz: esta vez ya no se habló de plan a, b o demás letras del abecedario. Esa alternativa la idea es que salga adelante, más allá de lo que ocurra con la plaza de las Flores. “Este -por el del Mercado Central- es pequeño, y el centro necesita más aparcamientos”, llegó a manifestar el dirigente popular. Significativo es que expresamente reconociera que el parking de la plaza de las Flores podía “no ser factible”.