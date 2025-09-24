El PSOE acusa al alcalde de Elche de perder 19 millones para inversión y pedir "el préstamo más alto de la historia"

Vivir de préstamos, de un presupuesto "hinchado", de perder inversiones, de falta de subvenciones del Consell o de autorizar gastos irregulares, fueron las cinco patas del banco que utilizó este miércoles la concejala socialista Patricia Macià para definir la gestión económica de PP y Vox al frente del Ayuntamiento de Elche durante los últimos meses. Era la primera vez que la edil reaparecía después de que el alcalde, Pablo Ruz, anunciara acciones legales contra esta por supuestamente difundir datos de su domicilio, lo que este hizo un día después de que la socialista asegurara que el regidor había obtenido una licencia exprés para la reforma de su chalé en solo 70 días, cuando se viene a tardar entre 6 a 8 meses,

Macià, para quien asesores y concejales del PP han pedido incluso en público su dimisión, volvió a convocar una rueda de Prensa para, lejos de amilanarse, denunciar el "despilfarro" del gobierno municipal, asunto que ha sido en estos dos años de mandato su principal caballo de batalla. La comparecencia se produjo un día después de la Comisión de Hacienda, reunión en la que la socialista conoció que "en mitad de un plan de ajuste, el equipo de gobierno encabezado por Pablo Ruz ha gastado más de 10 millones del remanente de Tesorería, de los 27 millones de euros que tenía, en conceptos no permitidos por la legislación", aseguró. La concejala, que lo fue de Hacienda el pasado mandato, dijo que de los 27 millones de remanentes de 2024 solo quedan 6 millones, "el equipo de gobierno se da golpes en el pecho porque amortiza 5 millones de euros, la primera amortización en más de dos años, pero olvida que a la vez solicitan un préstamo que se suma al crédito solicitado el año pasado; es decir, han solicitado 30 millones entre 2024 y 2025. Endeudan al municipio pidiendo el préstamo más alto de la historia, de 15,7 millones de euros, tras solicitar otro de 14,3 millones de euros en 2024". Y sentenció: "A diferencia de otras instituciones de nuestro entorno sometidas a un plan de ajuste, como el Ayuntamiento de Alicante o la Diputación, gobernadas por el PP, “este gobierno municipal hace lo que le viene en gana”.

El concejal de Hacienda, Francisco Soler, en un pleno / Áxel Álvarez

Siguiendo con este relato de datos, la edil aseveró que la Generalitat Valenciana aprobó el plan de ajuste del Ayuntamiento de Elche para el ejercicio 2025/26, por el déficit de más de 8 millones de euros con el cual cerró el Consistorio 2024, “y ha impuesto un control estricto: considerar el límite de la regla de gasto y exigir al Ayuntamiento que remita informes cada trimestre a la Dirección General de Administración Local para verificar su cumplimiento, pero Ruz insiste en que eso es ‘la profunda normalidad’, pero lo cierto es que es una anormalidad. Ningún alcalde presume de recortes y de estar intervenido por otra administración”

Tasa de basura

Auguró Macià que, además, en este panorama, "la ciudadanía dejará de beneficiarse de proyectos e inversiones por valor de 19 millones de euros y deberá pagar 3,2 millones de euros por la subida de la tasa de basura y otras medidas financieras" que no citó. La concejala recordó que el PSOE nunca tuvo que elaborar un plan de ajuste en sus últimos ocho años de gobierno. En 2019 solo se incumplió la regla de gasto y en 2020 se iban a aplicar medidas correctoras, pero la pandemia lo impidió. “Esa es la realidad”, dijo.

¿Qué consecuencias tendrá según el PSOE esta gestión económica?. Según la edil, la ciudadanía no se beneficiará de 19 millones de euros en proyectos e inversiones, y por otro, los contribuyentes tienen que hacer frente a 3,2 millones de euros de tasas adicionales por la subida del 33 % de la tasa de basura, la inspección del padrón de residuos y la revisión de categorías fiscales de calles. “La mala cabeza del señor Ruz con el dinero público perjudica a los ilicitanos en más de 22 millones”, añadió.

Maciá dijo que el equipo de gobierno está obligado a dar cuenta de la información del segundo trimestre del año y advirtió que, a diferencia de 2023, "no se han llevado las ordenanzas fiscales y no se sabe si los impuestos subirán o bajarán. Lo único cierto es que pronto se pasará el recibo de la basura y de eso nadie habla”.

Descuadre de ingresos

Siempre según la información que el gobierno municipal facilitó a la edil de la oposición, Macià llegó a la conclusión que "el presupuesto estaba hinchado y los datos lo confirman: de los 4,4 millones de euros previstos en el Impuesto de Construcciones y Obras solo se ha recaudado un 27 %; en el Impuesto de Actividades Económicas, de los 7,1 millones de euros, apenas un 23 %; de las multas y sanciones, un 16 % de los 2,6 millones de euros; y en intereses de depósitos solo un 21 %. En tasas, la de grúa apenas alcanza un 13 %; y la de la ORA, un 9,8 %. A este ritmo, estas partidas cojean claramente”.

La edil añadió que "tampoco las transferencias de la Generalitat presentan un buen ritmo de ejecución: de los 15,6 millones de euros previstos, solo se han ingresado 1,1 millones de euros. En Bienestar Social, Sanidad, Empleo y Cultura, de 26 subvenciones, solo se han pagado dos. Del Programa Concilia se han recibido 195.000 euros de los 500.000 presupuestados y del Plan Edificant no se ha transferido ni un duro". Según la socialista, el capítulo siete de ingresos, el de transferencias de otras administraciones, "se sitúa en un 6 %".

Patricia Macià, en un pleno / INFORMACIÓN

Preguntas sin respuesta

La edil se hizo varias preguntas por este asunto, "¿cuántas sanciones se han tramitado realmente?, ¿cuántos expedientes siguen pendientes en gestión tributaria?, ¿qué ocurre con las bonificaciones de la tasa de la basura? o ¿por qué no se han ingresado la mayoría de subvenciones de la Generalitat?”. Finalmente, la concejala lamentó que, pese a haber solicitado hace más de 20 días un balance del presupuesto actualizado, el edil de Hacienda no lo haya facilitado. “Nos vemos obligados a dar explicaciones con los datos a 30 de junio, pero la realidad es la que es. Ni el señor Ruz ni sus concejales darán explicaciones, se limitarán a grandes frases o a descalificaciones”.