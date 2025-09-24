El Rotary Club Elche Illice abre la inscripción para su 10K a beneficio de Conciénciate el 8 de febrero de 2026

Diez años y diez kilómetros en los cuales se han recaudado 120.000 euros por causas sociales. Estos son los datos fundamentales de la carrera solidaria "10K Rotary Elche" que ha presentado este miércoles, un año más, el Rotary Club Elche Illice y que se celebrará el 8 de febrero de 2026 sobre el trazado urbano, que ya se ha hecho habitual, está homologado desde 2022 y es plano y rápido. El acto, celebrado en el Hort del Xocolater, sirvió para anunciar no solo a qué entidad irán destinados los ingresos, sino también para dar el pistoletazo de salida a las inscripciones en la web oficial 10krotary.es. Que la entidad beneficiaria será la Fundación Conciénciate hace que la prueba cambia su nombre este año para denominarse 10KRotary - Conciénciate.

María José Miralles, presidenta del Rotary Club Elche Illice, subrayó el fin solidario de esta prueba, mientras que Gorka Chazarra, presidente de la Fundación Conciénciate, explicó a dónde irán los fondos, “a un recurso residencial temporal para unidades familiares con menores en situaciones de emergencia, para el que actualmente se están realizando obras en la planta superior del Centro de Acogida y Pernocta de Personas Sin Hogar en Carrús”. También ha pedido a colaboradores y patrocinadores que se sumen a este proyecto, mediante su aportación a esta carrera.

Román, Miralles y Chazarra, en la presentación del 10K / INFORMACIÓN

"Ambiente excepcional"

Por su parte, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Elche, José Antonio Román, destacó “el ambiente excepcional que se vive cada año en la 10K Rotary Elche y su excelente organización”, además de remarcar que “es una prueba homologada muy rápida, en la que atletas de toda España logran marcas competitivas". Los organizadores animaron a clubes, grupos de entrenamiento y corredores populares a formalizar su inscripción cuanto antes. La prueba mantiene servicios al corredor y un circuito idóneo para marcas personales, además de su componente 100 % solidario, recuerdan. La carrera será el día 8 de febrero, a las 10 de la mañana, por el mismo recorrido de siempre por la Avenida de la Libertad y de la Universidad, conocido por su belleza al estar rodeado de palmeras, empezando y acabando en el estadio de atletismo Manolo Jaén. Las inscripciones están abiertas en 10Krotary.es y el precio es de 15 euros.