El Taller de Empleo de Elche transforma el Vinalopó y da una segunda oportunidad laboral
Veinte estudiantes-trabajadores de más de 50 años recuperan la ladera del río mientras se forman en jardinería y albañilería con contratos de un año y titulación oficial
La ladera del río Vinalopó luce estos días más verde, limpia y accesible gracias a los trabajos del XVIII Taller de Empleo Elche, un programa que combina formación y contrato laboral para 30 estudiantes-trabajadores divididos en tres especialidades: jardinería, albañilería y telecomunicaciones (estos últimos realizan sus funciones en edificios municipales). La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y subvencionada por Labora, permite a personas en paro de larga duración aprender un oficio, obtener certificados de profesionalidad reconocidos en toda Europa y reinsertarse en el mercado laboral.
El concejal de Empleo, Samuel Ruiz, subraya que “el Taller de Empleo, programa mixto de empleo y formación, tiene como objetivo facilitar el acceso al mercado laboral a desempleados pertenecientes a distintos segmentos de la población ilicitana, mejorando su cualificación profesional mediante formación y práctica”. Ruiz destaca que la experiencia se adquiere “a través de la realización de obras o servicios de utilidad pública o de interés social en el término municipal de Elche”, y que, por ello, el Ayuntamiento “está apostando por la regeneración de la ladera del Vinalopó para convertir el cauce del río en el gran eje verde que vertebra la ciudad de norte a sur”.
Actualmente, las actuaciones se concentran en el tramo aguas abajo de la ladera derecha, entre el Puente de Canalejas y Santa Teresa. El edil detalla que el objeto de la actuación incluye la creación de un nuevo acceso desde el Passeig de la Joventut, con estabilización de terrenos y consolidación y construcción de muros, así como el acondicionamiento de zonas verdes, restaurando taludes, plantando nuevas especies y modernizando la red de riego.
Muros, jardines y conexiones invisibles
La directora del proyecto, Rosa Ródenas, detalla que los participantes “cuentan con un contrato de trabajo y, por otro lado, tienen que formarse en dos certificados de profesionalidad, que son oficiales a nivel europeo”. Durante un año, los albañiles y jardineros centran su labor en la recuperación del cauce: “Lo que hemos hecho es una nueva rampa de acceso al puente de la Virgen, en zigzag, para que sea accesible a todo el mundo”, explica. Para ello levantan muros de mampostería, instalan farolas y mantienen los sistemas de riego que, según Ródenas, sufren constantes averías “porque las ratas muerden las conducciones”.
Mientras, el grupo de telecomunicaciones, menos visible, moderniza infraestructuras digitales municipales. “Lo que hacen es cambiar toda la red de telecomunicaciones en edificios del Ayuntamiento. Y lo hacen en paralelo, sin interrumpir el trabajo diario. Este año actúan en la estación de autobuses y en la Torre del Gall de La Hoya”, apunta la directora, orgullosa de un equipo que “viene de cero” y aprende desde los fundamentos.
Vegetación mediterránea
La profesora de jardinería, Gema Pérez, explica que las plantaciones se han diseñado para resistir el clima: “Estamos introduciendo especies mediterráneas que necesiten poca agua, como almez (Celtis australis), lentisco, granados, higueras, olivos o palmito, para que sean lo más autóctonas posibles”. Además del embellecimiento, el grupo se ocupa de la limpieza de residuos, podas y reparaciones de riego. “Combinamos la práctica con teoría, porque no son profesionales y están aprendiendo”, recuerda Pérez.
Una oportunidad para volver a empezar
Más allá de los beneficios ambientales, el taller supone un cambio de vida para sus participantes. “Es un trabajo duro, pero les permite recuperar la autoestima y reinsertarse en el mercado laboral”, señala Ródenas. La mayoría son adultos de más de 50 años que arrastran largos periodos de desempleo. “Hay personas que nunca habían trabajado fuera de casa. Aquí aprenden a valerse por sí mismas y a manejar herramientas digitales”, añade.
Ángeles, de 64 años, lo confirma emocionada: “Este taller ha sido para mí una experiencia inolvidable. Pensaba que no me iban a llamar, pero aquí me siento como una niña con sus juguetes. Mis compañeros son maravillosos y estoy muy a gusto”.
Continuidad y uniformidad en la obra
El arquitecto municipal Julio Sagasta supervisa la dirección de las obras para asegurar una estética homogénea a lo largo de los seis kilómetros de ladera, tres por cada margen. La Escuela Taller de Empleo Elche demuestra que la formación práctica puede transformar no solo un espacio urbano, sino también la vida de quienes lo cuidan.
