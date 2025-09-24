Videoclips con representación LGTBI que pasan de ridiculizar al colectivo a derribar armarios

Exactamente han pasado 47 años de aquel exitazo Mujer contra mujer' de Mecano que visibilizó a las lesbianas a través de una historia de amor. Esta fue de las primeras representaciones del colectivo LGTBI en la industria musical española, a pesar de que quienes ponían voz eran personas heterosexuales.

Desde entonces ha llovido tanto que la puesta en escena de todas aquellas realidades que componen la bandera arcoiris cada vez ha ido tomando más peso tanto a nivel sonoro como audiovisual en los videos musicales, aunque no siempre para bien, ya que la comunidad ha llegado a quedar sexualizada o ridiculizada en algunos hits, incluso con ciertos tintes homófobos.

Tesis

Precisamente el profesor del área de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Fernando Fernández Torres, se ha volcado en los últimos años en desentrañar cómo han evolucionado los videoclips que hacen referencia al colectivo LGTBI. Ha llegado a estudiar lo que muestran un centenar de estos trabajos de múltiples artistas desde 1980 hasta 2024 a través de una tesis doctoral que defendió recientemente en la Universidad de Alicante.

Según sus conclusiones, en la última década se han disparado las referencias y aproximadamente un 6% del total de videos que ha puesto en estudio son abiertamente homófobos, tratan de burlarse de la comunidad y perpetúan estereotipos negativos, la discriminación o la violencia que sigue pesando sobre el colectivo, con lo que la música se utiliza en esos casos, que son minoritarios, como una forma de expresar rechazo.

Prácticamente el doble de este porcentaje tienen una postura neutra. Es decir, que la intención del videoclip es buena pero el efecto que puede ocasionar en la audiencia no, como representar el caso de una persona trans que se quiere suicidar por su expresión de género.

Fin positivo

Eso sí, del total de la muestra más del 80% tenían una finalidad o una representación positiva, lo que sugiere que la industria musical está avanzando en la dirección correcta. Según el docente, el contenido que se consume y que pone en contexto la historia que se cuenta en las canciones puede influir en la percepción y la aceptación de las personas que pertenecen a la comunidad LGTBI.

En este sentido, refiere que si hace más de cuatro décadas apenas sólo se hablaba de gays, lesbianas y transexuales, a partir de 2015 aumenta la diversidad en los videoclips hacia otras orientaciones como la bisexualidad o identidades de género como el no binarismo.

El autor lo achaca a que las nuevas generaciones van manejando conceptos sobre la teoría queer y a que en esta época muchos artistas se pueden autoproducir, "grabar sus propios videoclips sin la presión de una discográfica que dirige el mensaje". Aún y así, la asexualidad y la intersexualidad siguen sin estar representadas.

Amor genérico

Entre las piezas musicales estudiadas, Fernández sostiene que "no hay muchos más videoclips" que toquen historias de temática LGTBI y del total sólo una treintena tienen caché comercial. Por otro lado, el autor de este trabajo manifiesta a INFORMACIÓN que también se da el caso de que en las producciones "mainstream" que llegan a grandes públicos se suele mantener la tónica habitual de que haya representación del colectivo en la historia que se muestra en la pantalla, pero no en la letra, con lo que se habla de un "amor genérico" sin destacar el artículo hacia quien va dirigida la pieza.

Al hilo, la tesis trata de encasillar en cuatro categorías estos videoclips. Una de ellas serían aquellos videos pensados desde la heteronormatividad, "es decir son personas no LGTBI que desconocen nuestra realidad las que hablan de nuestras historias y lo apoyan con el mensaje de que el colectivo necesita del apoyo de los heterosexuales porque son historias trágicas". Aquí pone el ejemplo antes citado de Mujer contra Mujer.

La segunda categoría sería "iguales en la diversidad", en el que se muestran diferentes realidades "y todos somos iguales independientemente de las circunstancias", poniendo temas de ejemplo como Beautiful de Christina Aguilera. La tercera sería "Distintas escalas queer" donde se encasillarían vídeos que se nutren de experiencias del colectivo con letras reconocibles, iconografia y jergas,"como si fuera un cajón de sastre con todas las expresiones".

"Efecto sorpresa"

La última escala sería "Queer reveal", que, a grandes rasgos, pone de relieve aquellos casos en los que hasta el final del videoclip no se desvela que el protagonista pertenece a la comunidad LGTBI "para causar un efecto sorpresa". Y aquí son varias las canciones que recurren a este recurso como Melodías en el cielo de La Oreja de Van Gogh.

Eso sí, el autor teme que los primeros videoclips que empleaban esta fórmula lo hacían como estrategia "por miedo a perder público". En este sentido destaca el caso de las dificultades que han tenido artistas como Rosa López para encontrar una productora que narrase la historia de una de sus canciones sobre la primera reasignación de sexo en España "porque no querian meterse con el debate de la ley trans, y la propia discográfica no quiso hacer el videoclip", expone el docente.

Bisexualidad infrarrepresentada

En otro orden de cosas, sostiene que la bisexualidad es "lo más infrarrepresentado en el videoclip" y que cuando se ha representado a personas con esta orientación suele tener un tinte negativo, enumerando ejemplos curiosos como la mítica canción "Que la detengan" de David Civera, en cuyo videoclip se ve a una mujer seduciendo al cantante en un club y al final se aprecia cómo la bailarina se va con una mujer.

De ahí que el peligro está, expone el autor, en que se alimente el prejuicio de que los bisexuales son promiscuos y que se pueda llegar a relacionar que ella es "mentirosa, malvada y peligrosa" por mantener una relación con alguien de su mismo sexo después del baile con el chico.

Fernández Torres explica que, además como ilustrador, tiene la percepción de que cuando empezó con la investigación y lo comentaba en congresos el público "llegaba a reirse" y no lo tenía en cuenta mientras que siente que de unos años a esta parte percibe gran interés y se genera más debate.