La basura costará de 110 y 205 euros anuales en Elche pero con rebajas por reciclar

El concejal de Hacienda, Francisco Soler, anunció este jueves que la tasa de la basura subirá un 100 % el próximo ejercicio tras su aprobación minutos antes en la junta de gobierno del Ayuntamiento de Elche. Serán entre 55 y 102,5 euros más, el doble que ahora, en función de la calle, y al final cada ilicitano pagará entre 110 y 205 euros anuales, aunque oficialmente no se han dado las cifras. Al edil le tocó la parte más amarga de una comparecencia sobre los nuevos gravámenes que se aplicarán en 2026, pues a su lado el alcalde, Pablo Ruz, y la portavoz de Vox, Aurora Rodil, fueron a hablar de la bajada del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) en un 2 %.

Desde que en 2018 una directiva de la UE fijara un principio básico de entender: "quien contamina, paga", que España incorporó cuatro años más tarde con la ley 7/2022 de Residuos y Economía Circular, diferida su entrada en vigor a abril 2025, el gobierno municipal de PP y Vox ha culpado al Gobierno de Pedro Sánchez de obligarles, bajo sanción, pese a que su aplicación les beneficia con diez millones más de recaudación. ¿Por qué? Porque supone que la gestión de los residuos (recogida, transporte y tratamiento) debe ser financiada por los ciudadanos. ¿No se hacía hasta ahora? Realmente no, la factura la pagaba al final el Ayuntamiento con cargo al presupuesto mientras que por la tasa no se cobraba ni la mitad del coste real, que supera los 22 millones. De hecho, por esta se ingresaban solo 9,2 millones hasta que este año, obligados por dicha ley, que ha creado un recibo propio, aumentó en 2,9 millones. Y esto ha venido sucediendo desde hace muchos años, y no solo en Elche porque a ningún gobierno le gusta subir impuestos. Europa y el Gobierno lo único que pretendían era que el ciudadano, con esta norma, sepa realmente lo que cuesta y aumente el reciclaje porque, y aquí está ahora lo importante, tiene premio.

El punto limpio del barrio de Carrús / INFORMACIÓN

Desde abril de 2025 Elche debería estar cobrando lo que realmente costaba el servicio, pero el gobierno municipal lo retrasó y, en la aprobación de tasas para este año, solo aplicó una subida de un 33 % sobre lo que necesario para equiparar costes e ingresos. De haber cumplido la ley, debería haber sido el aumento de un 132 %. La medida fue explicada por Ruz como una "amortiguación", una solución feliz que había encontrado el concejal Soler para retrasar lo que era inevitable, como criticó PSOE y Compromís, porque el resto de municipios de la provincia sí lo aplicó. Hasta este jueves no se ha sabido que, aunque el gobierno municipal había encargado informes para subir de forma progresiva los recibos hasta 2028, ahora PP y Vox han decidido aplicarla "al 100 %", dijo el concejal, dando porcentajes pero no cifras.

Y estos diez millones de euros de ingresos para las arcas públicas que llegarán en 2026, liberará el que se gastaba del presupuesto para este fin y no para el que realmente se recaudaba. Soler no ofreció datos sobre cuánto va a suponer el aumento del gasto por domicilio, pues hay seis categorías que cotizan en función del tipo de la calle, pero está claro que las cifras no irán muy lejos de las aquí ofrecidas. Con ello, y en dos recibos, estas serán las tasas anuales: 205 euros (calles de Primera Categoría), 189 euros (segunda), 160 euros (tercera), 120 euros (cuarta), 110 euros (quinta y sexta). Aparte queda lo que tendrán que pagar los negocios, solo hay que tener en cuenta un dato, en 2025 mientras a los ciudadanos les subió entre 17 y 20 euros, ellos tuvieron que pagar 40 euros más.

Descuentos

Pero la ley 7/2022 de Residuos y Economía Circular, lejos de ser recaudatoria, quiere hacer bueno que "quien contamina, paga" y por ello prevé la posibilidad de que los ayuntamientos reduzcan los recibos de aquellos ciudadanos que más reciclen porque medir los que menos residuos generan es harto difícil. Ahí el concejal Soler encontró un buen respaldo para explicar que cualquier ilicitano podrá aligerar su tasa si acude de forma periódica al punto limpio más cercano. Allí, afirmó, el personal de la empresa concesionaria va a tomarle el nombre y el número del DNI, datos que facilitará la empresa a su vez al Ayuntamiento para que se le beneficie al ciudadano en el próximo recibo y en función del número de visitas de reciclaje que realice. La medida entra en vigor en 2026, como las nuevas tasas.

Soler explica el aumento en un 100 % de la tasa de la basura en Elche junto a Ruz y Rodil / Áxel Álvarez

¿Qué me ahorro si reciclo? Según explicó Soler, las bonificaciones van a permitir tener una reducción de la tasa de basura de hasta el 50 %, aunque el porcentaje puede ser del 60 % para los colectivos vulnerables, como jubilados o familias numerosas. "Todos aquellos solicitantes que acudan a un punto limpio una vez al mes tendrán una reducción en su recibo de la la tasa de basura del 30 %", aseveró Soler. Pero si uno no va al mes sino al trimestre, pero todos, también tendrá reducción del recibo, un 20 %. Y hay más, si se llevan residuos que pueden ser peligrosos, por cada entrega, se adicionará un 5 % hasta un máximo de cuatro al año. Da lo mismo si el punto limpio es fijo o móvil, aclaró el concejal, "lo más importante es que el ilicitano no tienen que hacer nada, no es rogado, no tiene que entrar en ninguna web, no tiene que hacer nada. Simplemente, yendo al punto limpio se les aplicará en el recibo siguiente la reducción de hasta el 50 % en unos casos y hasta el 60 %, en otros". Eso sí, no recibirá ni un recibo de su buena acción que le justifique posteriormente el hecho de que no se le haya aplicado la reducción.

Reducción

Un sistema que el concejal dio a entender que será fácil de aplicar, sin problemas con la ley de Protección de Datos por el hecho de que sean trabajadores de una empresa los que se encarguen de fiscalizar, DNI en mano del beneficiario/contribuyente, quién hace la entrega de los residuos y facilite los listados al Ayuntamiento para que sus funcionarios anoten quién tiene derecho a un porcentaje de gratificación, en qué porcentaje y cuándo. Datos que después se deberán de facilitar a Suma. Soler dijo que poner a esta tarea a funcionarios supondría aumentar los costes.