El Consorcio Baix Vinalopó presenta en Crevillent su campaña de educación y concienciación ambiental “La revolución de los pequeños gestos”

El Consorcio Baix Vinalopó, la entidad responsable del tratamiento de residuos de 10 municipios de las comarcas Baix y Mitjà Vinalopó, ha presentado hoy en Crevillent su campaña de concienciación y educación ambiental. En un acto que ha contado con la participación de la presidenta del Consorcio, Magdalena Martínez, y la alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar, celebrado en la Plaza de la Constitución de Crevillent se ha dado a conocer la campaña “la revolución de los pequeños gestos” que en esta ocasión pone el foco en los residuos orgánicos, una fracción que representa alrededor del 40% de la bolsa de basura media.

“En esta campaña lo que queremos es seguir trabajando en aumentar el uso del contenedor marrón, el último que se ha implantado y uno de los más importantes porque nos permite dar una segunda vida a los restos de comida y pequeños restos vegetales,” ha recordado tras el acto de hoy la presidenta del Consorcio Baix Vinalopó, Magdalena Martínez. “Vamos a realizar acciones de educación gratuitas y publicidad en los medios de referencia principales para lograr llegar al 100% de la ciudadanía de nuestros 10 municipios porque reciclar es responsabilidad de todos”.

En esta ocasión, se ha desarrollado una identidad visual con personajes basados en las principales materias primas del territorio: almendras, uvas, gambas… El objetivo es recordar que los residuos orgánicos tienen un ciclo de vida circular: si se separan correctamente en el contenedor marrón, se compostan en la Planta de Els Cremats del Consorcio Baix Vinalopó y vuelven a la tierra como un abono natural que mejora la calidad de los cultivos. Es el ejemplo perfecto de la economía circular.

El acto ha contado con la participación de la presidenta del Consorcio, Magdalena Martínez, y la alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar. / INFORMACIÓN

La campaña, que cuenta con financiación de la Generalitat Valenciana, incluye acciones en los medios de comunicación locales y comarcales de referencia, soportes publicitarios como MUPIs, pantallas digitales y vallas; y acciones de educación ambiental gratuitas en los 10 municipios que conforman el consorcio.

Educación ambiental gratuita para fomentar las buenas prácticas en reciclaje

Educadores ambientales del Consorcio Baix Vinalopó realizarán actividades educativas destinadas al público general, con el objetivo de aumentar su conocimiento sobre la reducción, separación y reciclaje de los residuos. Entre las actividades planteadas, se encuentran charlas educativas, puntos informativos y acciones de street marketing.