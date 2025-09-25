Crevillent arranca sus Fiestas de Moros y Cristianos con novedad por el 60 aniversario

Crevillent da este viernes 26 de septiembre el pistoletazo de salida a sus Fiestas de Moros y Cristianos en honor a San Francisco de Asís, con un programa cargado de tradición y algunas novedades para conmemorar el 60 aniversario del primer desfile de la festa. Este año, el desfile de "L'Entraeta", en el que se lleva a cabo el Concurso de Cabos, tendrá como punto de salida el colegio Escoles Noves, rememorando así el lugar desde donde partió hace seis décadas la primera y rudimentaria comitiva festera.

El abanderado de la Asociación cuenta con una marcha con la que se da comienzo en la plaza de la Constitución a las Fiestas de Crevillent / INFORMACIÓN

Inicio festero y homenaje musical

La jornada comienza a las 18.15 horas en la Plaza de la Constitución, donde se concentra la Junta Directiva de la Asociación y los Cargos festeros 2024 y 2025 para participar en el Homenaje a la Música Festera, con la interpretación de la marcha mora “Paco el Xollat”, dirigida por Ramón Mas Soler. Posteriormente, los cargos acompañan en pasacalles festero a la Bandera de la Asociación hasta la Plaza del Chapí.

Luis Lledó y Enrique Ortolá, Capitán Moro y Capitán Cristiano 2025, se estrenan este viernes en su primer desfile oficial / INFORMACIÓN

Desfiles y alumbrado oficial

A las 19 horas, todas las Comparsas se reúnen en la Plaza Chapí para iniciar el Pasacalles Festero por la Morquera hasta la Casa de la Villa, dando visibilidad a la riqueza de las formaciones locales y su participación en la tradición. La jornada prosigue a las 20:30 horas con el Primer Tro e Inauguración del Alumbrado Oficial, y el Pregón Municipal a cargo de la alcaldesa desde los balcones de la Casa de la Villa, marcando oficialmente el inicio de la fiesta.

Cargos festeros del bando moro en Crevillent / INFORMACIÓN

El Desfile de "L’Entraeta" comenzará a la medianoche desde el colegio Escoles Noves, recorriendo calles emblemáticas como Virgen del Carmen, Llavador y Blasco Ibáñez, hasta llegar a la Plaza de la Constitución, donde se cerrará la velada con una actuación musical organizada y patrocinada por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento.

Cargos festeros del bando cristiano en Crevillent / INFORMACIÓN

Desfile de Humor y Fiesta de la Hamburguesa

El sábado, la programación incluye el Desfile de Humor en el que participan todas las comparsas y que comenzará a las siete de la tarde recorriendo el trayecto entre el Parc Nou y la Plaza de la Constitución, mientras que el domingo se desarrollará la visita a los mayores en la Residencia La Purísima, con pasacalles desde el Casal Festero y recorrido por calles céntricas. Además, a las 13 horas tendrá lugar la Gran Fiesta de la Hamburguesa tendrá lugar en la Rambla, organizada por la empresa crevillentina Cárnicas Ortolá, S.L., con la colaboración del Ayuntamiento y la Asociación de Fiestas.

En la Gran Fiesta de la Hamburguesa se repartirán gratis este domingo más de 6.000 hamburguesas / Sergio Ferrández

Conmemoración en el Archivo Municipal

Por otro lado, el Archivo Municipal “Clara Campoamor” conmemora este año el 60 aniversario destacando su amplia colección documental sobre la Festa: programas de fiestas y comparsas, correspondencia, convenios, fotografías, carteles y la colección completa del Llibre de la Festa. Las celebraciones comenzarán este viernes, rememorando el primer desfile que tuvo lugar el 3 de octubre de 1965, con la colaboración de Ibi y Alcoy, partiendo del entonces Instituto Maciá Abela (actual CEIP Escoles Noves) y recorriendo las calles Virgen del Carmen, Llavador, Blasco Ibáñez y la Plaza de la Constitución hasta el Ayuntamiento.

El Archivo Municipal Clara Campoamor destaca entre sus documentos fotografías, programas y revistas desde los orígenes de la Festa de Crevillent / INFORMACIÓN

Bajo el amparo de su patrón, San Francisco de Asís, cuya relación con la localidad se remonta a 1609, la Festa se ha consolidado como un elemento esencial de la historia y cultura de Crevillent. La archivera municipal, Bibiana Candela Oliver, recuerda las palabras de la Comisión de Fiestas de 1965, que invitaba a toda la población a implicarse: “No pretendemos que esta fiesta sea de un sector o de un grupo de ciudadanos, queremos que sean las fiestas de Crevillent [...] Que cada grupo, cada empresa, aporte su comparsa a la fiesta y así, hagamos vivir a nuestro pueblo, unas jornadas memorables en las fiestas de nuestro Santo Patrón San Francisco de Asís. Solamente nos cabe esperar tu actuación, prestándonos tu apoyo incondicional, con tu aplauso, tu presencia y tu aliento”.