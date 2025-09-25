Expertos advierten en Elche que TikTok consume en diez minutos 20 veces más energía que el ChatGPT

La inteligencia artificial ha entrado en el debate público en muchas ocasiones como un "gigante devorador" de recursos energéticos y agua, aunque hay expertos que tratan de hacer ver que esa percepción no se puede estudiar de forma aislada. Sébastien Borreani, experto en innovación tecnológica, lo ilustró este jueves en Elche a la perfección con un ejemplo llamativo afirmando que "diez minutos en TikTok consumen unas veinte veces más que diez minutos en ChatGPT”.

Una comparación, a través de un estudio que ha realizado, y que rompería esa creencia de que el uso de modelos de IA generativa son, por sí solos, la gran amenaza climática digital. Así lo expuso en la primera jornada en la ciudad del congreso Palmera Tech, que se celebra hasta este viernes, 26 de septiembre, y que va camino de consolidarse como el encuentro de referencia en inteligencia artificial de la provincia de Alicante, teniendo en cuenta que este ámbito es sobre el que giran una buena parte de las conferencias programadas, como apuntó el director Juanjo Milla.

Inscritos

En esta ocasión había más de 550 inscritos en la ciudad y cerca de 800 en total, teniendo en cuenta que también se ampliaron las ponencias, dentro de la Semana de la Tecnología, en días previos en Orihuela Costa y San Vicente del Raspeig.

El experto en Inteligencia Artificial Sebastien Borreani / AXEL ALVAREZ

Crisis climática

Borreani, que es uno de los treinta ponentes, matizó que el verdadero reto está en cuantificar el impacto energético de la IA, especialmente en los centros de datos, pero matizó que la mayoría de estas infraestructuras hasta la fecha ya funcionan con más del 90% de energías renovables, lo que reduce significativamente su huella.

Este profesional, CEO de la empresa Devera que se encarga de impulsar la sostenibilidad de productos subrayó, además, que la inteligencia artificial también puede ser parte de la solución a la crisis climática con aplicaciones en sectores clave como la agricultura regenerativa, con tal de ahorrar muchas gigatoneladas de CO2 a la atmósfera a través de la detección localizada de plagas, un riego más eficiente, más anticipación ante posibles fugas y la continua reducción del uso de químicos.

Algunos de los stands participantes que tratan temas como ciberseguridad o movilidad sostenible / AXEL ALVAREZ

Materiales renovables

Por otro lado, sostuvo que esta tecnología puede ayudar al desarrollo de nuevos materiales renovables y reciclables para minimizar la contaminación en industrias como la moda. En cuanto a movilidad eléctrica y autónoma el profesional sostuvo que será clave la IA para conseguir que haya menos coches en circulación y, por tanto, baje la necesidad de fabricar vehículos.

El responsable del congreso, Juanjo Milla, presenta el encuentro junto al edil Samuel Ruiz / AXEL ALVAREZ

En otro orden de cosas, durante este encuentro se abordaron multitud de aplicaciones tecnológicaas para ofrecer soluciones como la movilidad urbana y reducir su impacto ambiental. La emprendedora Laura Martínez, CEO de Parkiduo, empresa instalada en el Parque Científico de la UMH, apuntó que a través de su plataforma que conecta propietarios de garajes con conductores que buscan aparcamiento se logra optimizar el uso de los espacios privados y se evita que cientos de coches circulen innecesariamente en busca de estacionamiento.

Un 'match' perfecto

“Con algoritmos que cruzan parámetros como ubicación, tamaño y horario, conseguimos hacer el ‘match’ en cuestión de horas, algo que sin tecnología sería inviable”, explica Martínez. El resultado es un beneficio para todos: los propietarios obtienen una rentabilidad extra, los conductores encuentran aparcamiento más fácilmente y la ciudad reduce tráfico y emisiones. Actualmente, la plataforma que está presente en Alicante, Elche y Valencia registra unos 100 conductores al mes.

En este encuentro, bajo la organización de instituciones como las CIO – UMH, Asociación Nacional Big Data y Analytics y el Ayuntamiento ilicitano, también se abordaron aplicaciones punteras sobre cuestiones como ciberseguridad o a nivel médico como neurotecnología así como el hecho de que la IA conversacional pueda ayudar a conectar a marcas con los clientes aumentar las ventas de las empresas, como expuso Roberto Oliveira, CEO de la empresa brasileña Blip especialista en esta temática y socio estratégico de Meta, Google y Microsoft.

Municipio referente

El Palmera Tech combina ponencias sobre la transformación digital impulsada por la IA con talleres y actividades que se han extendido a toda la ciudad durante la “Semana del Calzado”, reforzando la imagen de Elche como municipio referente en tecnología, movilidad sostenible y sostenibilidad ambiental, como señaló el edil de Promoción Económica, Samuel Ruiz.