Elche bajará otro 2 % el IBI en 2026 y congela el resto de impuestos

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, anunció este jueves la aprobación en junta de gobierno de la reducción para el ejercicio 2026 del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el ingreso en volumen más importante de todos los que llegan a las arcas del Ayuntamiento de Elche. Lo hizo en una comparecencia con la portavoz de Vox, Aurora Rodil, y junto al concejal de Hacienda, Francisco Soler, para dar por cumplida otra de las promesas electorales que se firmó en el pacto de gobierno suscrito a comienzos de junio de 2023 en la pedanía de Valverde: una reducción del 5 % en este mandato. En 2024 fue de un 1 %, este año ha sido de un 2 % y el año próximo será de otro 2 %. Si tenemos en cuenta que por el IBI se deberían ingresar alrededor de 57 millones de euros -cifra a la que hay que quitar ayudas, que ascienden a 1,7 millones de euros-, el ahorro para el bolsillo de los ilicitanos, según Soler, asciende a unos 3 millones de euros en estos tres ejercicios. Parece difícil entender que el gobierno municipal pueda "derrochar", como aseguraba el PSOE este miércoles, con cifras en la mano, y 24 horas después anunciar el regidor una nueva rebaja del IBI. Pero en política ambas cosas evidentemente pueden ser posibles.

"Ya lo dijimos, seguimos bajando impuestos", dijo un optimista Pablo Ruz a los periodistas y dándoles a entender que este año, "la noticia es que lo hacemos de una manera mucho más eficaz y mucho más contundente" antes de informar de ese descenso del 2 % y abriendo la puerta a "lo que, probablemente, ocurra en el 27 (2027), que seguiremos bajando". Aseguró que "este gobierno, con este anuncio, acumula una bajada del 5 %. Ya hemos cumplido nuestro principal compromiso fiscal", añadiendo en tono crítico hacia el PSOE, al que no mencionó, que "esto demuestra que se puede amortizar deuda, se puede invertir como nunca en la ciudad y se pueden asumir desastres de gobiernos anteriores, como el Pabellón Adaptado, entre otras cosas. Aunque no dijo que hace un mes se ha aprobado solicitar un préstamo de 15,7 millones, que se viene a sumar a otro de 14,3 millones, y que, en un año, suma 30 millones de euros solicitados a los bancos para la gestión.

El alcalde siguió con su tono triunfalista: "Se pueden asumir los desastres, la generación de desastres, la pérdida de subvenciones y se pueden bajar impuestos. Que esta es la noticia que creo más importante". El alcalde añadió que el resto de impuestos no se modificarán y seguirán congelados. ¿Qué va a suponer esta reducción para un recibo medio?. Cuando Ruz aprobó por primera vez un descenso, en un pleno en octubre de 2023 para que entrara en vigor en 2024, el portavoz socialista, Héctor Díez, dijo que esa bajada, entonces del 1 % daba para "un café", ahora bien, si se suman tres bajadas consecutivas que suman un 5 % la cifra igual da para un "desahogo", que fue el término que usó el alcalde para referirse a lo que va a suponer la medida. Un recibo de 500 euros, por ejemplo, supone 10 euros, pero si lo vemos con la perspectiva de estos tres años son 25 euros, y el café, afortunadamente, no ha subido tanto.

El Ayuntamiento vuelve a bajar el IBI en 2026 / Áxel Álvarez

Cifras

Pablo Ruz explicó que no estaban hablando de lo que supone para el Ayuntamiento esta pérdida de ingresos, "no estamos hablando de cifras macroeconómicas, pero es un desahogo pensando siempre en aquello que decimos con total contundencia, que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ilicitanos. Por eso es una buenísima noticia, ¿Cuándo se había bajado el IBI un 5 %? Pues nunca. No tiene precedentes. Este gobierno del Partido Popular y Vox lo ha hecho. Que haya una disminución de impuestos siempre es una noticia óptima, ¿no? Está en nuestro ADN como gobierno y estaba en nuestra promesa electoral. Añadió Aurora Rodil que "esta disminución que ya hemos logrado, es lo que hemos prometido a nuestros votantes y estaba en el acuerdo de gobierno, pero también es muy importante que la vocación es de seguir bajando el IBI al año siguiente. No es que, como ya cumplimos, ya está, sino que la vocación es seguir bajándolo". La concejala tildó de "histórico" que la medida vaya acompañada de un récord "histórico" de ayudas para el pago de este impuesto, que asciende a 1,7 millones de euros y que reclamaron el pasado ejercicio más de 12.000 propietarios de viviendas. Esto supuso el 6 % de los recibos emitidos, más de 199.000.

"A los más vulnerables los ayudamos también con el pago de IBI, lo cual disminuye la carga de impuestos". Rodil anunció que "vamos a seguir en la misma línea, bajando impuestos y aumentando los estímulos para que haya más producción y empleo porque ese es el objetivo, que la gente pueda vivir con sus recursos y que el Estado cada vez sea menos opresivo y le ayude a su día a día y que porque el Estado, al final, su objetivo más importante es ayudar a los que quedan atrás, a los más vulnerables, que esos no tienen herramientas y en eso estamos. Por eso la acción social en familia es cada vez es más intensa. Con muchos proyectos que muy pronto les compartiremos".