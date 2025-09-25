BiciElx y la grúa suman 212.000 euros de pérdidas en el primer semestre de 2025

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Elche dio cuenta este jueves de los datos del primer semestre de tres de los servicios públicos que gestiona la empresa pública Pimesa a través de concesiones, en este caso de la ORA (Ordenación y Regulación del Aparcamiento), BiciElx y la grúa municipal. Solo el estacionamiento previo pago cerró el periodo de enero a junio con un saldo positivo, en este caso de algo más de 34.000 euros; mientras que moverse por la ciudad en bicicleta suma un déficit de 133.000 euros y el arrastre de vehículos, 79.000 euros. En total, 212.000 euros. La liquidación permite enjugar estos déficits a los que previamente hace frente Pimesa, algo que es cíclico.

El déficit de la grúa nada tiene que ver con el de BiciElx, el primero se genera porque hay menos arrastres de vehículos, lo cual supone menos ingresos por la tasa, pues hay menos infracciones y eso es positivo. Y quizá esa reducción también tenga mucho que ver con el aumento experimentado hace un par de años del precio del arrastre que hace que más de un conductor se lo piense dos veces antes de decidir dónde deja su vehículo. La grúa ya registró en 2024 un desfase de 169.000 euros. En cambio, que los ilicitanos no se suban a la bici pese a la mejora del servicio y el aumento de carriles es una cuestión a estudiar por el área de Movilidad para ver dónde reside el problema. Precisamente esta semana el edil responsable del área ha descartado reunir a este órgano pese a la insistencia de algunos colectivos que integran la mesa social.

La grúa baja ingresos en Elche porque hay menos arrastres / Matías Segarra

Contratos

Otros acuerdos tienen que ver con la adjudicación de contratos, como es el caso del servicio de prevención e intervención en salud mental a los jóvenes de 12 a 30 años, en beneficio de la mercantil Inia Neurals SL por un presupuesto anual de 93.605 euros y por un plazo de un año. La portavoz de la junta, Inma Mora, explicó que el programa, que gestiona el área de Juventud, se realiza a través de sesiones familiares y grupales, talleres, tertulias, actividades lúdicas y espacios de diálogo reflexivos y de integración social. "Con ellas se pretende favorecer a jóvenes y adolescentes la adquisición de habilidades y competencias personales y necesarias para que vivan en las mejores condiciones de autonomía, normalización e integración en la sociedad. De esta forma, los jóvenes contarán con la ayuda de personal especializado, como licenciados en psicología y técnicos de integración social", dijo la edil.

Inma Mora, portavoz de la junta de gobierno de Elche / INFORMACIÓN

En la sesión se adjudicó el contrato de servicios para la organización, dinamización y ejecución del Mercado de la Navidad, con recreaciones de cabañas invernales que ofrezca diversos productos relacionados con la navidad y con los regalos propios de esta época. Según Mora, se instalarán 29 casetas de madera entre Plaza de Baix y Glorieta con un importe anual de 34.485 euros, con posibilidad de prórroga de 2 años más, a la empresa Alma Mater Proyectos SL. Un tercer contrato fue el de artículos y complementos de uniformidad para la Policía Local, con un valor de 123.966 euros y un plazo de ejecución de 3 años, que puede ser prorrogado dos más, a Manufacturas Redován, la única empresa que quedó tras excluirse a otras dos.

Modificación del presupuesto

También se ha aprobado la modificación 26 del presupuesto de 2025 por generación de créditos por 502.000 euros. Por una parte, desde la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda para facilitar soluciones habitacionales a personas en situación de especial vulnerabilidad tras el desalojo de un bloque del barrio de San Antón por importe de 471.000 euros: Y una segunda subvención, en este caso del Ministerio de Cultura para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados patrimonio mundial, correspondiente al año 2025, por un importe de 31.500 euros.